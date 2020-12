Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : L'OL confirme à Metz et prévient le PSG

Ligue 1 Ben Arfa, Toko-Ekambi, Sanson... Votez pour le meilleur joueur de la 13e journée IL Y A 8 HEURES

Un quatrième succès de rang, une série de dix matches sans défaite, l'Olympique Lyonnais se porte bien. Dimanche soir, il n'a pas tremblé pour s'imposer à Metz (1-3) sur des buts de Depay et Toko-Ekambi (x2). Une victoire pour faire aussi bien que Lille et l'OM ce weekend et qui place les Gones au troisième rang, à deux points du leader parisien. Ça tombe bien, Rudi Garcia, le coach de l'OL, a prévenu le PSG : "on ne viendra pas au Parc en victime expiatoire". Le choc de la prochaine journée, dimanche, est déjà lancé.

2. Rugby - Coupe d'Automne des Nations : Des regrets mais tellement de promesses

On leur promettait l'enfer à Twickenham, les joueurs d'un XV de France largement remanié ont fait plus qu'inquiéter l'Angleterre. Devant à la pause puis jusque dans les dernières minutes de la rencontre, les Bleus ont poussé un XV de la Rose, sûr de lui avant cette rencontre, en prolongation. Et s'il y a eu défaite au bout sur une pénalité d'Owen Farrell (22-19), elle ne doit pas faire oublier le bel automne français.

Selevasio Tolofua (France) Crédit: Icon Sport

3. Formule 1 - Grand Prix de Sakhir : Premier podium pour Ocon, premier succès pour Pérez

On aussi retenu pour vous

Voile - Vendée Globe : Charlie Dalin était toujours en tête du Vendée Globe lundi matin, poursuivi par Louis Burton et Thomas Ruyant, qui se livrent une lutte acharnée pour la seconde place, en plein océan Indien.

Boxe : Floyd Mayweather a annoncé être prêt à affronter le Youtubeur Paul Logan lors d'un match exhibition le 20 février prochain. L'ancien champion, âgé de 43 ans, n'a pas véritablement combattu depuis 2015

Rugby - Top 14 : Le Stade Français s'est imposé 24-23 face à Toulon dimanche soir. Avec ce court succès, les Parisiens font la bonne opération puisqu'ils remontent à la 4e place.

Football - Serie A : L'AC Milan n'a pas eu à forcer son talent pour aller l'emporter sur la pelouse de la Sampdoria (2-1). Un succès qui maintient l'invincibilité des Rossoneri, toujours leaders.

Football - Premier League : Liverpool ne lâche pas Tottenham. Les Reds ont répondu aux Spurs, vainqueurs un peu plus tôt d'Arsenal (2-0), en s’imposant devant Wolverhampton (4-0). Les deux formations comptent 24 points.

Le tweet vintage

La vidéo de rattrapage

Ces femmes qui soufflent un vent de révolution sur le sport masculin

Le podcast du lundi

Dans ce nouvel opus de notre série "Qui c'est le plus fort", Benoît Tréluyer, triple vainqueur des 24h du Mans, échange avec Gilles Della Posta, Stéphane Vrignaud et Hadrien Hiault, journalistes à Eurosport, autour de la question : "Quel est le plus grand circuit du monde ?"

Ce qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui

1. Ski Alpin - Géant de Santa Caterina : Après le report, le sourire pour Pinturault ?

Les chutes de neige sur Santa Caterina dimanche ont contraint les organisateurs à repousser le second géant du weekend qui se tiendra ce lundi (première manche à 10h en direct sur Eurosport). "Seulement" cinquième samedi, un résultat frustrant après une bonne entame, Alexis Pinturault cherchera à décrocher un deuxième succès cette saison après le parallèle de Lech mais attention, Henrik Kristoffersen, 22e samedi, a soif de revanche.

Coupable d'une petite faute à mi-pente, Pinturault s'est contenté d'un top 5 : sa 2nde manche

Omnisport PSG relancé, 56 millièmes, Crunch : L'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR