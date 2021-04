Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Payet porte un OM à réaction

L'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli aime être mené au score. Ce fut encore le cas vendredi sur la pelouse de Reims quand Mbuku a marqué pour les locaux. Il n'a fallu que trois minutes à Dimitri Payet pour égaliser (41e) et quatre de plus à Arkadiusz Milik pour donner l'avantage aux siens (45e). Une autre réalisation d'un Payet étincelant (76e) a permis aux Marseillais de passer un ultime quart d'heure plutôt tranquille (1-3) . La pression est sur Lens puisque l'OM est provisoirement 5e avec deux points d'avance.

Dimitri Payet et Jorge Sampaoli, les hommes forts de cet OM-là (Marseille) Crédit: Imago

2. Golf : Woods apparaît pour la première fois depuis son accident

Tiger Woods a publié une photo de lui sur son compte Instagram où il apparaît souriant avec des béquilles, son tibia et pied droit immobilisés dans un plâtre. Cette photo est la première de la star du golf depuis son accident de voiture en Californie le 23 février, où il avait eu la jambe droite brisée. Deux mois plus tard, le golfeur se montre aux côtés de son chien dans son installation d'entraînement à domicile, située dans la ville de Jupiter en Floride.

3. Basket - NBA : Nouveau triple-double pour Westbrook, 19 passes pour Green

Russell Westbrook a changé de braquet depuis un moment. Alors que ses Wizards sont dans la course aux Playoffs, le meneur enchaîne les grosses performances à l'image de celle réalisée cette nuit dans un succès devant Oklahoma City (129-109) : 37 points, 11 rebonds, 11 passes. Washington est 10e à l'est. L'autre chiffre hallucinant du soir est à mettre au crédit de Draymond Green qui s'est fendu de 2 points, 12 rebonds et… 19 passes décisives pour les Warriors face à Denver (victoire 118-97).

Football - Ligue 1 : Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, a confirmé, au micro de Canal+, : Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, a confirmé, au micro de Canal+, l'arrivée d'Oscar Garcia sur le banc de son équipe en remplacement de David Guion la saison prochaine.

Football - Premier League : Arsenal s'est fait surprendre par Everton après une énorme boulette de Bernd Leno, buteur contre son camp ce vendredi à l'Emirates Stadium (0-1).

Snooker - Championnats du monde : Malgré un superbe comeback lors de l'ultime session vendredi soir, : Malgré un superbe comeback lors de l'ultime session vendredi soir, Ronnie O'Sullivan s'est incliné 13 frames à 12 contre Anthony McGill au terme d'un duel étouffant jusqu'au bout.

La magie O'Sullivan : Dans une position inconfortable, "The Rocket" a sorti un coup incroyable

Tennis - WTA Stuttgart : Le duel entre la N.1 mondiale Ashleigh Barty et l'ex-N.1 mondiale, Karolina Pliskova, en quart de finale, a tourné en faveur de l'Australienne (2-6, 6-1, 7-5).

Bordeaux peut-il faire faillite ? "Le risque est là..."

1. Football - Ligue 1 : Paris a une place de leader à prendre

Puisque Lyon et Lille s'affrontent dimanche soir et que Monaco se déplacera à Angers un peu plus tôt, le Paris Saint-Germain est la seule équipe du quatuor de tête à jouer ce samedi (17h sur la pelouse de Metz). Une occasion en or de prendre provisoirement la tête du championnat et de mettre la pression sur ses trois rivaux. Gare en revanche à la contre-performance qui aurait l'effet inverse.

Mauro Icardi, buteur décisif face à Saint-Etienne Crédit: Getty Images

2. Rugby - Six Nations féminin : Un Crunch en finale, les Bleues et le rêve du sacre

C'est sur la pelouse de Twickenham ce samedi que se jouera le Six Nations féminin. Impériales en poule, l'Angleterre et la France s'affrontent pour le trophée 2021. Avantage aux Anglaises, numéro un mondiale, qui restent sur sept succès face aux Bleues. Si l'écart s'est resserré entre les deux nations, il faudrait un exploit français pour s'imposer ce samedi après-midi (15h).

3. Tennis - ATP Barcelone et Belgrade : Djokovic et Nadal pour une place en finale

Ils ne jouent pas sur la même terre mais Rafael Nadal et Novak Djokovic seront une nouvelle fois sur le devant de la scène ce samedi. Le premier, à Barcelone, défie Pablo Carreno Busta (l'autre demie oppose Tsitsipas à Sinner) quand le second, chez lui à Belgrade, affronte Aslan Karatsev pour un remake de la demie de Melbourne (l'autre demie se joue entre Daniel et Berrettini).

Vite fait, bien fait pour Nadal : le résumé de sa victoire contre Norrie

