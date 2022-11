1. Football - Ligue 1 : L'OM, c'est fou !

2. Tennis - ATP Finals : Nadal surpris par Fritz

Ça commence mal pour Rafael Nadal. L'Espagnol n'a pas retrouvé son meilleur niveau pour son premier match au Masters. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem s'est incliné (7-6, 6-1) face à Taylor Fritz, remplaçant de dernière minute de Carlos Alcaraz. Insatisfait des conditions et de son niveau de jeu , le Majorquin jouera sa survie face à Félix Auger-Aliassime.

3. Basketball - NBA : Embiid répond à Garland avec une perf' XXL

: Dans une interview accordée à Talk TV, l'émission de Pierce Morgan, Cristiano Ronaldo a révélé "se sentir trahi" à la fois par Erik Ten Hag mais aussi plus globalement par son club, Manchester United.

: George Russell a décroché sa première victoire , et la première de Mercedes cette saison, à Interlagos. Lewis Hamilton a même assuré un doublé à l'écurie malgré un contact avec Max Verstappen en début de course.

Samedi, le match entre les Bleus et l'Afrique du Sud fut un choc. Mais aussi un vrai jeu de démolition. Mais avec cinq commotions, ce match a-t-il dépassé les bornes ?

C'est le jour J. Ce lundi sera révélée la mascotte officielle des JO de Paris. Mais savez-vous pourquoi et depuis quand les JO ont des mascottes ? Réponse dans notre podcast "Tu Veux une Médaille ?".

20 ans. Voilà 20 ans que l'Amérique du Sud n'a plus remporté la Coupe du monde de football. Mais avec les dynamiques du Brésil et de l'Argentine, conjuguées au flou qui entoure les sélections européennes, cette disette va-t-elle prendre fin au Qatar

Novak Djokovic a vécu une semaine bien agitée. Il y a huit jours, le Serbe s'est incliné en finale du Masters de Paris face à Holger Rune et depuis, ses mystérieuses bouteilles apportées juste avant ce match font beaucoup parler. De quoi contrarier l'ancien N.1 mondial juste avant son entrée en lice dans le Masters face à Stefanos Tsitsipas, ce soir ? Pas certain. Même si "Nole" n'a de toute façon pas besoin de cela pour rencontrer des difficultés dans le Tournoi des Maîtres qu'il n'a plus remporté depuis… 2015.