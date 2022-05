1. Snooker : O'Sullivan dans la légende

Il était attendu et il a répondu présent. Comme toujours. Lundi, Ronnie O'Sullivan a battu Judd Trump en finale (18-13) en finale du Championnat du monde au Crucible Theatre de Sheffield, venant ainsi rafler la septième couronne mondiale de sa carrière. "" égale ainsi un record vieux de 44 ans signé Stephen Hendry. Autant dire une performance titanesque.

2. Basketball - NBA : Miami prend l'avantage

Porté par Tyler Herro et Bam Adebayo, dominant à l'intérieur en l'absence de Joel Embiid, qui soigne une fracture de l'orbite de l'oeil droit et une commotion occasionnées la semaine passée lors du match N.6 contre Toronto, Miami a pris le meilleur sur Philadelphie (106-92), pour marquer le premier point dans leur demi-finale de conférence Est , lundi en play-offs NBA.

3. Football - Premier League : United se rapproche de la Ligue Europa

Après trois matches sans le moindre succès, Manchester United s'est imposé lundi soir face à Brentford (3-0) lors de la 35e journée grâce à des buts de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane. Les Red Devils consolident leur sixième place au classement et se rapprochent un peu plus d'une qualification à la prochaine édition de Ligue Europa.