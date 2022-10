Ce qui ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Ligue des champions : L'OM, la belle soirée

En huit jours chrono, l'OM a donné un tout autre sens à sa campagne de Ligue des Champions. Comme au Vélodrome mardi dernier (4-1), les Phocéens ont disposé d'un Sporting Portugal rapidement en infériorité numérique, mercredi soir (0-2). Grâce cette deuxième victoire d'affilée, les hommes d'Igor Tudor remontent à la 2e place du groupe D derrière Tottenham, qui a dominé Francfort (3-2). La qualification n'est plus un mirage.

2. Cyclisme - Mondiaux sur piste : La grosse déception pour les Bleus

Vice-championne du monde à Roubaix en 2021 et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, l'équipe de France de vitesse par équipes a connu une immense déception ce mercredi à Saint-Quentin-en-Yvelines pour les championnats du monde de cyclisme sur piste. En effet, les Bleus ont été sortis dès les quarts de finale par l'Allemagne . Les Françaises ont échoué au même stade de la compétition.

Les espoirs des Bleus se sont envolés... pour 6 centièmes

3. Football - Ligue des champions : Le Barça est presque éliminé

L'espoir fait vivre, certes. Mais le Barça est quand même sacrément mal parti pour disputer les huitiièmes de finale de C1. Accroché devant son public du Camp Nou par l'Inter (3-3), le club catalan a finalement réussi à sauver un point grâce à un but de Robert Lewandowski dans le temps additionnel (90e+2). Le Polonais avait égalisé à 2-2 dix minutes plus tôt. Lautaro (63e) et Gosens (89e) ont failli donner plus à l'Inter.

Football : Selon les révélations de Mediapart, le Paris Saint-Germain aurait chargé une agence externe de créer une "armée" de faux comptes Twitter pour mener des campagnes violentes et ordurières sur les réseaux. Kylian Mbappé aurait été particulièrement visé.

Cyclisme - Dans un entretien accordé mercredi au média belge Het Nieuwsblad , Remco Evenepoel a annoncé qu'une participation au Tour de France était son "rêve ultime".

Football - Expulsé samedi dernier à Reims (0-0), Sergio Ramos a écopé de trois matches de suspension, dont deux ferme, par la commission de discipline de la LFP

Football : Les clubs français engagés en C3 et C4 auront un coup à jouer ce jeudi soir. Le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du Dynamo Kiev, alors que l'AS Monaco se rend à Trabzonspor et Nantes reçoit Fribourg à la Beaujoire.

Cyclisme - L'équipe d'Australie de vitesse a surpris en finale les Néerlandais, qui restaient sur cinq sacres mondiaux consécutifs. La Grande-Bretagne a dominé l'Allemagne dans le match pour la médaille de bronze.

Dicko, comme une évidence

C'est un grand moment que nous avons vécu sur les antennes d'Eurosport, mercredi. Pour sa première participation aux Championnats du monde, Romane Dicko a décroché l’or en +78kg, à Tachkent. De quoi confirmer son énorme potentiel du haut de ses 23 ans. Pour suivre la fin des Mondiaux en direct vidéo, c'est ici

Voecler, l'appel à la raison

Des équipes comme Jumbo-Visma ou encore UAE de Tadej Pogacar ont été impressionnantes cette saison. Grâce à leurs coureurs s'exception et aussi grâce à leurs moyens. Pour Thomas Voeckler, sélectionneur de l'équipe de France, ces équipes internationales ont bien plus de moyen que les teams françaises et il serait sans doute temps de fixer des limites pour éviter de grosses disparités.

Voeckler : "Sans limite de budget, les écarts vont continuer de se creuser entre les équipes"

Le tennis américain de retour en force

L'arrivée de Taylor Fritz dans le Top 10 cette semaine est le dernier élément marquant du retour au premier plan des Américains dans le tennis masculin mondial. Près de vingt ans après la dernière victoire en Grand Chelem d'un représentant de la bannière étoilée, l'espoir de trouver un successeur à Andy Roddick renaît outre-Atlantique tant la densité au haut niveau est intéressante.

Mais aussi... notre émission Mercredi Mercato qui fait un tour d'horizon des dernières actualités du monde du marché des transferts, et notamment des folles informations concernant le PSG.

La question du jour : Mbappé peut-il reste dans ces conditions à Paris ?

L'Equipe ce jeudi dans son édition du jour. Finalement, la question n'est pas de savoir si Paris et Mbappé vont se séparer. Mais plutôt de savoir quand. Voilà de quoi vous donner matière à débat autour de la machine à café ce jeudi matin (et même l'après-midi, aussi). En l'espace de quarante-huit heures, l'histoire entre Kylian Mbappé et le PSG, rallongée de deux ans avant l'été dernier, a pris une tournure inattendue. L'international français, qui s'estime trahi par sa direction pour des questions techniques et tactiques , doit désormais composer avec de l'extra-sportif et une sombre affaire de faux comptes achetés par son club pour l'attaquer , selon Mediapart. Probablement la goutte de trop pour lui, qui ne cesse de s'isoler dans le vestiaire parisien, comme l'affirmece jeudi dans son édition du jour. Finalement, la question n'est pas de savoir si Paris et Mbappé vont se séparer. Mais plutôt de savoir quand.

