L'opération FIER lutte contre l’homophobie dans le sport : "On a tous une responsabilité, à nous de la prendre"

Eurosport est partenaire de l'opération FIER, qui a pour but de lutter contre l'homophobie dans le sport. Dans le cadre de cette opération, outre la publication d'un livre, une conférence était organisée vendredi à l’Hôtel de Ville (Paris), où une exposition est présentée. Témoignages de Manuel Picaud (co-président de la fondation FIER) et de Charlotte Girard-Fabre (arbitre de hockey et de hand).

