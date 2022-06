Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Barrage Coupe du Monde : l'Ukraine écrit son histoire

Dans un match chargé d'émotions et où l'extra-sportif était forcément omniprésent, pour se rapprocher un peu plus d'une qualification au Mondial 2022 au Qatar. Repoussée à juin en raisons de l'invasion russe en Ukraine, la demi-finale de barrage a vu les partenaires d'Oleksandr Zinchenko maîtriser la rencontre et logiquement se qualifier en finale face au Pays de Galles, dimanche soir. Les hommes du sélectionneur Petrakov ne sont plus qu'à une victoire d'écrire la plus belle page de leur histoire.

2. Tennis - Roland-Garros : Ruud vient à bout du jeune Rune

C'était déjà son premier quart de finale, ça sera aussi sa première demie à Paris. Au bout de la nuit et d'un beau combat , le Norvégien Casper Ruud est venu à bout d'un autre Scandinave, la sensation de ce Roland, le jeune Danois Holger Rune (6-1, 4-6, 7-6, 6-3). Véritable machine à gagner sur terre battue, le numéro 8 mondial retrouvera le vétéran Marin Cilic en demi-finale pour sa première présence dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. A 23 ans, Ruud continue de progresser et de montrer sa fiabilité sur cette surface. Une première finale lui tend les bras.

Casper Ruud a dû livrer un combat face à Holger Rune en quart de finale de Roland-Garros Crédit: Getty Images

3. Football - Finalissima : L'Argentine de Messi et Di Maria déroule contre l'Italie

Dans le duel entre les champions d'Europe et les champions d'Amérique du Sud hier soir à Wembley, ce sont les Latino-Américains qui sont sortis largement vainqueurs face à la Nazionale (3-0) . Portée par un très grand Lionel Messi, double passeur décisif, et des buts de Martinez, Di Maria et Dybala, l'Albiceleste aurait même pu corser l'addition contre une Italie encore convalescente et de toute façon non qualifiée pour le Mondial en fin d'année. L'Argentine a envoyé un message fort à quelques mois du Qatar. Et Messi a confirmé qu'il n'était bien pas le même joueur en club et en sélection.

On a aussi retenu pour vous

Football - Euro U17 : Les Bleuets ont remporté l'Euro après leur victoire en finale face aux Pays-Bas (2-1). C'est le troisième sacre pour la France dans cette catégorie, après 2004 et 2015.

Basket-Ball - Betclic Elite : L'ASVEL d'Elie Okobo a dominé Dijon dans son premier match des demi-finales du championnat de France (81-68). L'autre demie oppose Monaco à Pau-Lacq-Orthez.

La vidéo de rattrapage

Di Pasquale : "C'est génial mais il faut commencer les night-sessions plus tôt"

Les podcasts du jour

1. Dip Impact

2. Arrêt Buffet

3. Grand Récit - Mai 68 : Roland-Garros l'autre révolution

L'image qui fait du bien

La joie des supporters ukrainiens à Glasgow, qui ont le temps d'une soirée oublié la situation politique de leur pays pour célébrer la victoire de leur sélection nationale contre l'Ecosse, et l'espoir d'une qualification au Mondial 2022 Crédit: Getty Images

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Un dernier carré prometteur chez les dames

Deux demi-finales au programme aujourd'hui à Roland, avec deux chocs qui promettent des combats différents. Si la n°1 mondiale Iga Swiatek fait figure d'immense favorite pour la victoire finale, et donc pour son duel face à Kasatkina aujourd'hui (15h00), l'autre demie entre Coco Gauff et Martina Trevisan devrait accoucher d'une belle opposition. La jeune américaine, victorieuse à Roland-Garros en catégorie de jeunes, est légèrement favorite, mais devra s'employer pour se défaire d'une Italienne impressionnante en quart et dont l'histoire personnelle devrait en toucher plus d'un . Mesdames, la scène est à vous !

"Tous les chemins nous mènent vers cette finale Swiatek-Gauff"

2. Football - Ligue des Nations : Déjà un choc pour le retour de la Nations League

Avant le match de l'équipe de France face au Danemark vendredi soir, la Ligue des Nations redémarre fort dès ce jeudi avec un premier choc dans le Groupe 2 de la Ligue A, entre le Portugal et l'Espagne (20h45). Dans un groupe complété par la Suisse et la République Tchèque, la Roja et la Seleccao s'offrent un match de gala à Séville, dans un derby de la péninsule ibérique qui promet du beau spectacle.

