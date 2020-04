L1 à l'arrêt, PSG à l'étranger, bon anniversaire Dédé : Le plateau du jour

Le sport nous manque et il n'a pas fini de nous manquer. Pourtant, l'essentiel est ailleurs. Comme dans les célébrations du demi-siècle pour un champion de tennis qui a marqué toute une génération, ou dans la frénésie inébranlable du mercato. Prenez soin de vous et ne vous inquiétez pas, le plateau du jour sera toujours là pour accompagner votre matinée.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1/Ligue 2 : Les championnats "définitivement arrêtés"

Noël Le Graët a réagi aux annonces gouvernementales dans une interview accordée au Télégramme. Pour le président de la FFF, les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 sont "définitivement arrêtées" et il est hors de question de reprendre la saison en cours en septembre. Il préconise la prise en compte du classement de la 27e journée, la dernière disputée intégralement, pour établir les qualifications européennes, ainsi que les montées et les descentes. On en saura plus jeudi après une réunion du Bureau du Conseil d'Administration de la LFP. En attendant, Jean-Michel Aulas veut boucler cette saison coûte que coûte. Le président de l'OL propose des play-offs au mois d'août dans cette optique.

2. Football - Ligue des champions : Le PSG prêt à jouer en Ligue des champions

Quid des deux clubs français, le PSG et l'OL, encore qualifiés en Ligue des champions si la compétition devait reprendre en août alors qu'on ne pourra vraisemblablement pas jouer en France avant septembre ? Nasser Al-Khelaïfi a son idée sur la question. Le président du club parisien compte bien poursuivre son parcours si la C1 reprend après sa qualification pour les quarts de finale. Quitte à sortir des frontières. "S'il n'est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matches à l'étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff", a-t-il indiqué.

3. Tennis : Wawrinka pessimiste pour la suite de la saison

Stan Wawrinka s'est longuement confié dans une interview à L'Equipe. Il a notamment évoqué la suite de la saison suspendue, comme dans les autres sports, au cours du mois de mars en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19. "C'est possible qu'on ne rejoue plus du tout cette année, a indiqué le Suisse de 35 ans. C'est dur d'imaginer la sortie tout de suite. Le plus important, c'est de penser à la santé de tout le monde. Il faut voir comment le déconfinement se déroule et s'il y aura une deuxième vague."

Nous avons aussi retenu pour vous

Boxe : La Fédération internationale (AIBA) a retiré à New Delhi l'organisation des Championnats du monde 2021 et les a confiés à Belgrade à la place, justifiant sa décision par un problème de paiement.

Basketball - NBA : Les prometteurs Killian Hayes et Théo Maledon font comme prévu partie des cinq Français inscrits pour la Draft 2020 de la NBA, selon la liste de 205 joueurs communiquée.

Football - Liga : Après l'annonce de la fin de la saison 2019-20 en France, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole a déclaré qu'il souhaitait voir le championnat aller à son terme sur la péninsule, où les entraînements pourront reprendre le 4 mai.

Football - MLS : Confiné à Montréal à cause du coronavirus, l'entraîneur de l'Impact Thierry Henry a reconnu que "ne pas savoir quand on va revenir sur le terrain était compliqué", tout en répétant que le football reste "secondaire".

Cyclisme - Tour d'Allemagne : La course prévue du 20 au 23 août a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement allemand a interdit les grands rassemblements jusqu'au 31 août.

Mais également…

La Vuelta fête son 85e anniversaire cette semaine mais sa tenue en 2020 reste une énigme. On ignore encore quand et comment elle aura lieu. Javier Guillen, l'organisateur de l'épreuve, s'est confié à notre chroniqueur Benoît Vittek et nous en dit plus à ce sujet.

La vidéo de rattrapage

Autour d'Hadrien Hiault, nos journalistes Gilles Della Posta, Stéphane Vrignaud et Julien Pereira ont discuté des solutions qui s'offraient à la F1. Alors que le Grand Prix de France a récemment été annulé, est-il encore possible d'imaginer une saison 2020 à plus de dix épreuves ? Tentatives de réponse.

Le tweet qui nous laisse sans voix

Michael Robinson, ancien joueur devenu l'une des voix majeures du football espagnol pendant près de 20 ans, s'est éteint hier à l'âge de 61 ans des suites d'un cancer. Le monde du sport en général et l'Espagne en particulier lui rendent hommage.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis : On a tous en nous quelque chose d'Agassi

Les cuissards, les cheveux en spaghettis, les shorts en jean et, surtout, un incroyable talent raquette en main. Chacun a en lui une petite collection de souvenirs sur André Agassi, qui fête ses 50 ans ce mercredi. Un champion qui a marqué toute une génération et en particulier Rémi Bourrières. Voici son ode au Kid de Las Vegas. Bon anniversaire Dédé !

2. Football - Rendez-vous avec Mercredi Mercato !

Le ballon s'est arrêté de tourner mais cela ne nous empêchera pas de parler. L'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec Mercredi Mercato est arrivée. On se retrouve à midi pour faire le tour de l'actualité des transferts. Pour vous mettre en appétit, on vous propose le dernier volet de notre série sur le mercato des grands clubs, consacré au Bayern Munich.

3. Football - Ligue des champions : Place au choc Bayern-PSG !

Chez nous, la Ligue des champions ira définitivement à son terme… même si c'est sur console. Ce mercredi est un grand jour pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale retrouve enfin les demi-finales de l'épreuve et rêve de réaliser une grande performance sur la pelouse du Bayern Munich pour aller encore plus loin. Alors, exploit ou désillusion pour le PSG ? Voici la réponse.

