Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Lyon gaspille, Lille engrange

Nouvel entraîneur, mêmes mauvaises habitudes. Comme cela lui arrive régulièrement, l'Olympique Lyonnais a laissé filer des points contre un adversaire sur le papier à sa mesure. Les Gones menaient 2-1 à Amiens avant d'être punis par leur ancien joueur Mathieu Bodmer dans les arrêts de jeu. Également en lice pour la rentrée en Ligue des champions la semaine prochaine, Lille n'est pas tombé dans le piège d'Angers et s'est imposé 2-1. Victor Osimhen a encore marqué et les Digues signent un 3/3 à domicile.

2. Cyclisme - GP de Québec : Bis repetita pour Matthews

L'air canadien sied décidément à Michael Matthews. Comme en 2018, l'Australien de la Sunweb a remporté le Grand Prix de Québec, classique comptant pour le World Tour. Matthews a devancé Peter Sagan et Greg Van Avermaet dans un sprint réduit de cador. Le Français Julian Alaphilippe a tenté sa chance dans le final avant de finir 7e. Une belle empoignade à seulement deux semaines des Mondiaux.

3 - Football - Liga : Luis Suarez quitte l'infirmerie, Lionel Messi y reste, Samuel Umtiti le rejoint

Bilan médical riche du côté du FC Barcelone. L'entraîneur Ernesto Valverde a annoncé vendredi le retour de son attaquant uruguayen Luis Suarez pour la rencontre face à Valence ce samedi. Touché au mollet contre Bilbao, lors de la première journée, il devrait être titulaire. Lionel Messi ne sera pas sur la feuille de match, l’Argentin n’est pas encore remis de sa blessure contractée en préparation au muscle soléaire. "Je ne veux rien dire pour ne pas créer d'attentes mais je pense que ce sera difficile pour mardi" a précisé Valverde en vue de la 1re journée de la Ligue des champions contre Dortmund. Il est rejoint à l’infirmerie par Samuel Umtiti, finalement victime d’une fissure du métatarse après son coup reçu avec l’équipe de France. Il sera absent entre 5 à 6 semaines et manquera très probablement le prochain rassemblement des Bleus.

Vidéo - Mais pourquoi Messi est-il aussi froid avec Griezmann ? 05:58

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 2 : Après quatre victoires consécutives, le leader havrais a subi un petit coup d'arrêt à domicile lors de la 7e journée en concédant le nul (0-0) au Paris FC, pourtant lanterne rouge. En revanche, tout va bien pour Troyes qui a décroché un troisième succès de rang en dominant Caen (2-1). Les cartons de la soirée sont signés Auxerre (4-1 à Chambly) et Rodez (4-1 face au Mans).

Football - Allemagne : Wolfsburg a laissé filer une chance de s'installer seul en tête de la Bundesliga vendredi en concédant un nul 1-1 à Düsseldorf.

Tennis - WTA : Après la Belge Kim Clijsters jeudi, c'est au tour de Tatiana Golovin (31 ans) d'annoncer son retour sur les courts. La Française s'était retirée du circuit il y a onze ans en raison d'une maladie inflammatoire des articulations.

Rugby - Pro D2 : Suite de la 4e journée vendredi soir. A cette occasion, Rouen a remporté son premier match contre l'autre promu Valence-Romans, Béziers n'a fait qu'une bouchée de Provence Rugby, Soyaux-Angoulême a pris les commandes du championnat et Carcassonne a gagné le derby face à l'USAP.

Vidéo - Soyaux-Angoulême termine fort 03:02

Plongée - Mondiaux 2019 : Nouvel homme fort de l'apnée française, Arnaud Jerald a glané une médaille de bronze en signant une descente éclair à 115 m dans la catégorie reine de l'apnée en profondeur, le poids constant avec palme, vendredi à Villefranche-sur-Mer.

Golf - President's Cup : Capitaine des Etats-Unis à l'occasion de la prochaine President's Cup (une rencontre par équipes USA face au reste du monde, hors Europe), qui se tiendra à Melbourne en décembre, Tiger Woods n'exclut pas de s'auto-sélectionner.

Football - Guinée : L'ancien attaquant international français Didier Six (65 ans) est le nouveau sélectionneur de la Guinée. Il succède à Paul Put.

La vidéo de rattrapage

Miguel Angel Lopez (Astana) ne digère pas l'attitude des Movistar après sa chute à 65 km de l'arrivée de la 19e étape vendredi, lorsqu'ils ont décidé de rouler. "Ils sont stupides", balance-t-il.

Vidéo - Lopez : "Les Movistar, ces idiots qui tentent d'accélérer" 02:01

Le Tweet "Relation amoureuse : c'est compliqué..."

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

Football - Ligue 1 : l’heure du retour pour Neymar ? (à partir de 17h30)

Contre Strasbourg, Neymar devrait jouer ses premières minutes de la saison avec le Paris Saint-Germain après avoire été mis au placard le temps de régler sa situation lors du mercato. Il devra affronter un public très certainement hostile face à l’équipe contre qui il s’était blessé sérieusement au pied la saison passée. Dans les autres matches du soir, les deux co-leaders Rennes et Nice auront de courts déplacements respectivement à Brest et à Montpellier pour confirmer leur rang.

Vidéo - Le Parc pardonnera-t-il à Neymar ? "Peut-être mais il ne l'aimera jamais d'un amour plein" 03:01

Football - Championnats étrangers : Derniers préparatifs avant la C1 (à partir de 13h00)

A trois jours du début de la Ligue des champions, ce samedi offre de nombreuses affiches de prestige pour le club européens. Outre le Barça - Valence en Liga (21h00, voir plus haut), l’Atlético Madrid se déplacera chez la Real Sociedad (18h30). Le Real Madrid ouvrira le bal contre Levante (13h00). De l’autre côté de la Manche, Liverpool reçoit Newcastle (13h30), Chelsea ira à Wolverhampton (16h00), Tottenham accueille Crystal Palace (16h00), puis Manchester City terminera la journée à Norwich (18h30). En Serie A, la Juventus se déplace à la Fiorentina (15h00), Naples affronte la Sampdoria (18h00), et l’Inter l’Udinese (20h45). Enfin, en Bundesliga, à suivre notamment Dortmund - Bayer Leverkusen (15h30) et Leipzig - Bayern Munich (18h30).

Vidéo - Imbula, un talent gâché par son comportement ? 01:37

Cyclisme - Tour d’Espagne : Dernière chance pour les prétendants de faire tomber Roglic (à partir de 12h11)

Le maillot rouge Primoz Roglic s’est fait une belle frayeur en allant au sol vendredi, finalement sans conséquence. Il ne lui reste plus que la 20e étape de ce jour avant de pouvoir célébrer son premier Grand Tour. A moins que les autres cadors ne lui barrent la route vers la Plataforma de Gredos et sur les six cols du jour, dont deux de 1re catégorie.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Tour d'Espagne : le profil de la 20e étape entre San Pedro et la Plataforma de Gredos 00:20

A suivre aussi :