1. Football, L1 : Un choc sans vainqueur

Pas de vainqueur dans le choc OM-PSG. L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se sont quittés sur un match nul sans but (0-0). Plutôt équilibré dans l'ensemble, ce match a vu les deux équipes se faire refuser un but pour hors-jeu en première période. Le PSG a terminé à dix après l'expulsion d'Achraf Hakimi (57e).