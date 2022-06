Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des Nations : L'Angleterre punie, l'Allemagne écrase l'Italie

Ad

Quelle soirée dans le groupe 3 de la Ligue des Nations ! Face à la Hongrie, l'Angleterre de Gareth Southgate a concédé une claque historique (0-4) , sa pire défaite à domicile depuis 1928. Les Hongrois prennent ainsi la tête du groupe devant l'Allemagne qui a corrigé l'Italie dans le même temps (5-2). Dans les autres matches de la Ligue A, les Pays-Bas ont battu le Pays de Galles (3-2) et la Belgique a dominé la Pologne (0-1).

Omnisport Sale mois de juin en France, fail en Suisse et choc en Allemagne : L'actu sur un plateau HIER À 04:38

2. Football - Coupe du monde : Le Costa Rica complète le plateau

Le Costa Rica s'est imposé contre la Nouvelle-Zélande (1-0) en barrages pour décrocher le 32e et dernier billet pour le Mondial 2022 au Qatar. Les coéquipiers du gardien du PSG, Keylor Navas, s'offrent un troisième Mondial consécutif et complètent le groupe E, aux côtés de l'Espagne, de l'Allemagne et du Japon.

3. Tennis - US Open : Les Russes et Biélorusses autorisés à participer

Contrairement à Wimbledon, les joueurs russes et biélorusses seront autorisés à jouer l'US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de la saison (29 août-11 septembre), mais sous bannière neutre. La fédération américaine qui "condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie", a officialisé sa décision ce mardi, ce qui permettra à Daniil Medvedev de défendre son titre à New York.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football : L'Equipe. Kheira Hamraoui dit avoir "besoin que la vérité éclate" concernant l'agression qu'elle a subie fin 2021, par des hommes encagoulés l'ayant frappée à coups de barre de fer, dans une première prise de parole mardi soir dans

Football - Mercato : Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG cette semaine selon L'Équipe et Le Parisien, qui affirment qu'une réunion entre les avocats des deux camps a eu lieu.

"Attirer Zidane, ce serait déjà affaiblir l'autorité de Campos"

Tennis - ATP Queen's : Stan Wawrinka s'est qualifié pour le 2e tour en battant Frances Tiafoe au bout d'un gros combat (7-6, 6-7, 7-6). Casper Ruud a pris la porte, battu par Ryan Peniston (7-6, 7-6), 180e joueur mondial.

Athlétisme - Mondiaux : Gabriel Tual a réalisé les minima sur 800 m pour les championnats du monde de Eugene (15-24 juillet) lors d'un meeting en Finlande. Le 7e des JO a couru en 1'44''30, se classant troisième de la course.

La vidéo de rattrapage

La renaissance et un immense bonheur : Sagan lève enfin les bras avec Total

Le podcast du jour

Ancien international, ancien membre du staff de l'équipe de France et désormais coach de l'Aviron bayonnais, champion de France de Pro D2 qui va faire son retour dans l'élite la saison prochaine, Yannick Bru est l'invité de Poulain Raffûte.

Ce que vous ne devez absolument pas rater ce mercredi

1. Cyclisme - Tour de Slovénie : La rentrée de Tadej Pogacar

Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, les deux derniers dauphins de Tadej Pogacar sur le Tour de France ont brillé sur le Critérium du Dauphiné à moins d'un mois du départ de la Grande Boucle à Copenhague (1er-24 juillet). Au tour de Pogi de faire parler de lui à l'occasion de son retour à la compétition ce mercredi chez lui en Slovénie. Une course dont il est l'immense favori, évidemment.

Les RP : Vingegaard-Roglic, remake de Froome-Wiggins 2012 sur le prochain Tour ?

2. Tennis - ATP Halle : Entrée en lice pour Medvedev, choc Kyrgios-Tsitsipas

Il ne jouera pas Wimbledon mais Daniil Medvedev étrenne son statut de numéro 1 mondial cette semaine à Halle. Le Russe débute son tournoi aujourd'hui face à David Goffin. Toujours en Allemagne, Stefanos Tsitsipas aura fort à faire face à Nick Kyrgios alors qu'Ugo Humbert poursuit la défense de son titre contre le grand serveur polonais, Hubert Hurkacz, très dangereux sur gazon.

3. Basket - Betclic Elite : Début de la finale entre l'ASVEL et Monaco

Épilogue pour le championnat de France de basket. A partir de ce soir, l'ASVEL, présidée par Tony Parker, et l'AS Monaco, s'affrontent en finale de la Betclic Elite (20h30). Entre les deux meilleures équipes de la phase régulière, le duel promet d'être spectaculaire, d'autant plus que chacune des deux équipes n'a lâché qu'un match sur la campagne de Playoffs. La série se jouera au meilleur des cinq manches.

Omnisport Humbert pour sauver sa saison, Les Bleus pour sauver leur mois de juin : l'actu sur un plateau HIER À 05:06