CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Handball - Euro 2022 : Les Bleus échouent aux portes de la finale

Ad

Malgré un incroyable début de match, l’équipe de France ne réalisera pas le doublé Jeux Olympiques - Championnat d’Europe. Les coéquipiers de Nikola Karabatic ont buté sur une formation suédoise en grande forme, à l’image de Gottfridsson, Carlsbogard et Palicka tout simplement injouables (33-34).

Omnisport Melbourne, Bleus, Coupe de France : l'actu sur un plateau HIER À 06:19

Pourtant, les Bleus ont pu y croire jusqu’au bout avec un tir de Ludovic Fabregas pour l’égalisation à la dernière seconde de cette demi-finale irrespirable. En vain. La formation de Guillaume Gille tentera tout de même de repartir de Hongrie avec la médaille de bronze lors de la petite finale, face au Danemark, qui a perdu contre l’Espagne.

2. Basket - NBA : Giannis, Morant et les Suns cartonnent

Seulement trois ans après son arrivée dans la cour des grands, Ja Morant est devenu l'un des tous meilleurs meneurs au monde. C'est encore lui qui a posé un énorme triple-double (30 points, 10 passes, 10 rebonds) pour mener Memphis à une belle victoire face au Jazz (119-109). De son côté, Giannis Antetokounmpo a également noirci la feuille de statistiques (38 points, 13 rebonds) pour permettre aux Bucks d'écrase les Knicks. Toujours aussi dominant, Phoenix a enchaîné une 9e victoire en collant 134 points à Minnesota.

3. Football - Coupe de France : Nantes au rendez-vous des quarts

Après sa victoire face à Brest (2-0), le FC Nantes est la première équipe à s’être qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont notamment été portés par la superbe prestation de Ludovic Blas, auteur d’un joli doublé. Définitivement en grande forme, les Canaris n’ont perdu qu’un de leurs neuf derniers matches, toutes compétitions confondues.

​​Les Canaris portés par le talent de Blas : le résumé de Nantes - Brest

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Can 2022 : Le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, a assuré que la bousculade qui a fait huit morts lundi à Yaoundé avant un match de la Coupe d'Afrique des Nations était due à l'ouverture "imprudente" d'une porte par les forces de sécurité "face à une marée humaine".

Athlétisme - Saut à la perche : Pour sa rentrée 2022, le perchiste Armand Duplantis a franchi… 6,02 mètres, soit l’équivalent de la barre qui lui a valu la médaille d’or aux JO de Tokyo. Une performance qui en dit long sur les limites du jeune suédois, qui a assuré pouvoir battre son propre record du monde.

Armand Duplantis franchit les 6,02 m vendredi à Karlsruhe. Crédit: Getty Images

Football - Ligue 2 : Tenu en échec à domicile par Auxerre (0-0), en match en retard de la 21e journée, l'AC Ajaccio a manqué l'occasion de prendre seul la tête du championnat. Pour sa part, le Paris FC, quatrième, a aussi concédé le match nul à Dunkerque (1-1).

Basket - Euroligue : Jusqu’au bout, Monaco a cru faire tomber le Real Madrid. Mais après deux prolongations d’une rencontre électrique, la Roca Team s’est inclinée face au champion 2019 sur le score de 90 à 84.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

C'est l'énorme coup de ce mercato hivernal. Et personne ne l'a vraiment vu venir. Co-meilleur buteur de Serie A, Dusan Vlahovic est officiellement passé de la Fiorentina à la Juventus Turin pour 70 millions d'euros (et 10 de bonus), en faisant le transfert le plus élevé de l'histoire du football italien en janvier. De quoi se poser (au moins) cinq questions.

Torres, Vlahovic : Comment la Juve et le Barça ont pu signer les deux plus gros coups de l'hiver

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Tennis - Open d’Australie : Barty ou Collins, qui sera la reine ?

Sans contestation l’événement de la journée. La finale du Grand Chelem australien verra s’affronter Ashleigh Barty et Danielle Collins, deux joueuses au style totalement différent. D’un côté, la numéro un mondiale, qui évoluera à domicile sur la Rod Laver Arena, sera évidemment la grande favorite. Mais en face, l’Américaine, seulement 30e mondiale, semble n’avoir peur de rien et compte bien faire pleuvoir ses coups puissants. Début de la rencontre à partir de 9h30.

Barty, 44 ans après ? Pour cela, il faudra mettre un terme à la "folle aventure" de Collins

2. Football - Coupe de France : Un choc Marseille-Montpellier en dessert

Au lendemain de la qualification de Nantes en quarts de finale, la Coupe de France de football sera mise à l’honneur tout au long de la journée. Le petit poucet Versaille, qui évolue en National 2 tentera de créer la belle surprise du jour en déplacement sur la pelouse de Toulouse. Mais le duel de la soirée attirera toutes les lumières avec le déplacement de Montpellier au stade Vélodrome de l’Olympique de Marseille.

16h15 : Toulouse (L2) - Versailles (N2)

16h15 : Nancy (L2) - Amiens (L2)

18h30 : Reims (L1) - SC Bastia (L2)

21h00 : Marseille (L1) - Montpellier (L1)

3. Football - CAN 2022 : Place aux quarts de finale

L’étau se resserre pour les prétendants à la victoire finale. Ce samedi débuteront les quarts de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations. Tombeur des Comores au terme d’un match fou, le Cameroun, pays organisateur, devra se débarrasser de la Gambie pour faire un nouveau pas vers son rêve (17h00). Puis ce sera au tour du Burkina Faso de Bertrand Traoré de s’écharper avec la Tunisie (20h00).

Vincent Aboubakar, l'attaquant du Cameroun. Crédit: Getty Images

Et aussi… Un nouveau duel PSG-OL en huitièmes de finale de la Coupe de France féminine (14h00) et les rencontre des leaders de Top 14, Bordeaux-Bègles (15h05) et Toulouse (21h05) qui accueilleront Castres et le Racing 92.

Omnisport Bleus miraculés, porte-drapeaux, petit poucet équato-guinéen : l'actu sur un plateau 27/01/2022 À 07:16