La soirée de vendredi n'a pas été celle de toutes les émotions, on vous l'accorde. Mais la journée de samedi s'annonce riche en grands moments ! Elle a déjà bien commencé avec une nuit NBA magnifique. Elle a désormais tout pour se conclure en apothéose avec la reprise du WorldTour cycliste. C'est votre plateau de ce samedi 1er août.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Coupe de la Ligue : le trophée sans feu d'artifices pour le PSG

La Coupe de la Ligue n'est plus et sa petite mort a eu lieu dans un certain ennui. Au bout d'une soirée sans fin, le Paris Saint-Germain a remporté la compétition pour la 9e et dernière fois en battant Lyon aux tirs au but (0-0, 6-5 t.a.b.) au Stade de France. Le PSG ne s'est pas vraiment plus rassuré qu'une semaine plus tôt contre Saint-Etienne en finale de la Coupe de France, à moins de deux semaines du quart de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta. De plus, Kurzawa, Marquinhos et Thiago Silva ont rejoint l'infirmerie. S'il ne semble rien avoir de grave pour les Brésiliens, l'inquiétude est de mise pour le latéral tricolore. Le malheur des uns fait le bonheur des autres : avec ce sacre, Paris offre une place en Ligue Europa au Stade de Reims. L'OL devra gagner la C1 pour espérer un billet européen.

2. Tennis – US Open : les organisateurs restent confiants malgré le Covid-19

A trois semaines du début du tournoi de Cincinnati, délocalisé à Flushing Meadows pour enchaîner avec l'US Open, la Fédération américaine de tennis reste sereine quant à l'organisation des deux événements malgré la pandémie de Covid-19. "Nous restons convaincus que nos efforts pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans les deux tournois, notre priorité absolue, restent sur la bonne voie" a assuré l'instance dans un communiqué. Vendredi, la numéro une mondiale Ashleigh Barty a annoncé qu'elle ne se rendrait pas aux Etats-Unis pour disputer l'US Open.

3. Basketball – NBA : Harden reprend en 6e vitesse, 36-15 code Giannis

La deuxième nuit de la saison régulière dans la bulle de Disney World a été de toute beauté ! Dans ce qui pourrait être un avant-goût de la finale de la Conférence Est, Milwaukee a dominé dans la douleur Boston (119-112) avec une grande prestation du MVP Giannis Antetokounmpo (36 points, 15 rebonds, 7 passes). Les adeptes du basket défensif peuvent détourner le regard, la nuit s'est terminée dans un festival offensif et un match superbe, remporté après prolongation par les Houston Rockets contre les Dallas Mavericks (153-149). James Harden a toute de suite retrouvé la mire avec une prestation dantesque : 49 points à 14/20 au tir, 9 rebonds, 8 passes, 3 interceptions et 3 contres pour seulement une balle perdue ! En face, le triple-double de Luka Doncic n'a pas suffi. Portland, San Antonio et Phoenix ont maintenu leurs espoirs de play-offs avec une victoire, dans une nuit également marquée par le choix de Gregg Popovich, Becky Hammon (entraîneurs de San Antonio) et de Jonathan Isaac (ailier du Orlando Magic) de rester debout durant l'hymne américain.

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue des champions : Sale nouvelle pour l'Atalanta Bergame. Absent depuis maintenant plusieurs semaines pour des problèmes personnels, Josip Ilicic a mis un terme à sa saison en repartant en Slovénie. Autorisé à effectuer ce voyage par la Dea, il manquera le quart de finale de C1 face au PSG.

Football : L'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, Stephen Tataw, est mort vendredi à Yaoundé, a indiqué la Fédération camerounaise de football

Football américain – NFL : La star Antonio Brown, visé par une plainte fédérale pour agression sexuelle et viol, a écopé vendredi de huit matches de suspension pour "multiples violations" du code de conduite de la NFL suite à un incident survenu en janvier au cours duquel lui et son préparateur physique ont été accusés d'avoir violenté le conducteur d'un camion de déménagement.

Football – MLS : Orlando City, grâce au tir au but décisif de l'ancienne star de Manchester United Nani, s'est qualifié aux dépens du Los Angeles FC (1-1, 5-4 t.a.b.) pour les demi-finales du tournoi de reprise à Disney World. Orlando affrontera les San Jose Earthquakes ou Minnesota United au prochain tour.

Le Tweet coup de fouet dès le matin

La vidéo de rattrapage

Avant son 8e de finale retour face à l’OL (défaite 1-0 à l’aller), la Juventus Turin de Maurizio Sarri fait grise mine comme l’a expliqué Guillaume Maillard-Pacini dans le FC Stream Team. Alors, quel mal ronge la Juve ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme : Strade Bianche, Tour d'Occitanie et fin de Burgos… Cette fois, la saison est bien repartie (à partir de 11h50)

Le Tour de Burgos avait allumé la première mèche dans la semaine, le peloton cycliste reprend bien son allure de croisière ce samedi. Le WorldTour se distingue avec les désormais traditionnelles Strade Bianche, auxquelles prend notamment part Julian Alaphilippe. La préparation au Tour de France passera aussi par le Sud de l'Hexagone avec le Tour d'Occitanie. Les Tricolores Thibaut Pinot, Romain Bardet ou Warren Barguil seront de la partie, le duo star d'Ineos Egan Bernal – Chris Froome aussi. Enfin, le Tour de Burgos se termine avec un gros rendez-vous montagnard, une arrivée au sommet de Lagunas de Neila et ses 4,2km à 11%. L'acide lactique aussi devrait bien faire son retour.

2. Football – FA Cup : Arsenal – Chelsea, duel de Londres pour une Cup (18h30)

Un débutant va remporter la Coupe d'Angleterre. Si Arsenal et Chelsea sont des habitués au rendez-vous de l'histoire du football britannique, un entraîneur soulèvera son premier trophée en professionnel. Frank Lampard peut parfaire une première saison déjà réussie sur le banc des Blues. Mikel Arteta peut, lui, sauver un peu la face de l'exercice pénible des Gunners et obtenir une place en Coupe d'Europe la saison prochaine.

3. Formule 1 – Grand Prix de Grande-Bretagne : King Lewis, roi en son pays ? (à partir de 15h00)

Le leader du championnat du monde des pilotes Lewis Hamilton est chez lui, sur le circuit de Silverstone. Le pilote Mercedes est le favori des qualifications cet après-midi, même si la journée de vendredi a offert quelques surprises aux essais avec la bonne tenue des Red Bull et des Racing Point. Hamilton va-t-il confirmer sa très bonne forme des deux derniers Grands Prix ? Réponse à partie de 15h00.

A suivre aussi : la dernière journée de Serie A, entre l'Inter, l'Atalanta et la Lazio qui sera le dauphin de la Juve ?

Record de précocité, gage de fidélité : Donnarumma, le gamin aux 200 matches

