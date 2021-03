CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Coupe de France : Marseille humilié par Canet

Omnisport Osaka, Biles, Agbegnenou,... : les 10 femmes à suivre au JO de Tokyo IL Y A 8 HEURES

Misérable OM, formidable Canet : les temps forts d’un exploit qui restera

2. Basket, All Star Game NBA : Antetokounmpo et la Team LeBron tout simplement parfaits

Giannis Antetokounmpo a rendu une copie parfaite avec 35 points à 16 sur 16 aux tirs en 19 minutes. Et dans son sillage, la "Team LeBron James" a remporté le All-Star Game aux dépens de la "Team Kevin Durant" (170-150). Steph Curry (28 pts) et Damian Lillard (32 pts) ont aussi fait le show pour épauler le Grec, élu MVP du All Star Game pour la première fois.

3. Football, Liga : Laporta de retour à la tête du Barça

Joan Laporta est à nouveau à la tête du Barça. Quatre mois après la démission de Josep Maria Bartomeu et onze ans après avoir laissé son poste, il a facilement été élu président du club catalan . Il a devancé Victor Font et Toni Freixa.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Basket, NBA : Stephen Curry (Warriors) a remporté le concours de tirs à trois points lors du All-Star Game. Anfernee Simons (Portland) s'est lui adjugé le concours de dunks.

Basket, NBA : Blake Griffin, libéré de son contrat par les Pistons de Détroit, est sur le point de s'engager avec Brooklyn, selon plusieurs médias américains.

Basket, Jeep Elite : Bourg-en-Bresse a repris la 3e place en écrasant Nanterre (97-72) lors de la 23e journée.

Golf, PGA : Bryson DeChambeau a remporté avec un coup d'avance sur Lee Westwood l'Arnold Palmer Invitational.

Golf, LPGA : Austin Ernst n'a pas tremblé pour s'imposer devant Jennifer Kupcho et s'offrir le Drive On Championship.

Football, Brésil : Déjà vainqueur de la Copa Libertadores, Palmeiras s'est adjugé la Coupe du Brésil 2020 en battant en finale retour le Grêmio 2-0 (aller: 0-1) à Sao Paulo.

Tennis : Diego Schwartzman (9e mondial) s'est imposé à Buenos Aires, dans sa ville natale, en dominant Francisco Cerundolo (6-1, 6-2) en finale.

Interrogé sur sa retraite en fin de saison dans Chalet Club, Jean-Baptiste Grange, double champion du monde de slalom, vainqueur du petit globe de slalom, et neuf courses en Coupe du monde, a fait le bilan de sa carrière. Le Mauriennais l'assure, il a vécu tout ce qu'il était possible de vivre dans une carrière.

Grange revient sur sa carrière : "J'ai réussi à réaliser tous mes rêves"

Le Crunch, rien que le nom donne envie… France – Angleterre, les "Frogs" contre les "Rosbeefs", c'est l'histoire d'une rivalité légendaire. Avec nos consultants Jean-Baptiste Lafond et Christian Califano, on s'interroge aujourd’hui sur le plus grand crunch de l’histoire.

1. Football, Coupe de France : Nice – Monaco pour conclure

Pour clôturer les 16es de finale de Coupe de France, Nice reçoit Monaco ce lundi à 21h00. L'ASM aura à cœur de se reprendre après son coup d'arrêt en L1 contre Strasbourg (1-0).

2. Cyclisme, Paris-Nice : Nouveau sprint ce lundi ?

Après le sprint victorieux de Sam Bennett pour la première étape, cette deuxième journée de Paris-Nice pourrait encore sourire aux sprinters. Sur un parcours de plaine de 188 kilomètres entre Oinville-sur-Montcient (Yvelines) et Amilly (Loiret), les attaquants auront cependant aussi peut-être leur mot à dire.

Des chutes, l'abandon pour Porte et la victoire de Bennett : La 1re étape a été mouvementée

3. Football, championnats étrangers : L'Inter et Chelsea sur le pont

Alors que l'AC Milan est revenu à trois points, l'Inter Milan va chercher à reprendre le large en tête contre l'Atalanta Bergame (5e) en clôture de la 26e journée de Serie A (20h45). En Premier League, Chelsea accueille Everton (19h00) alors que Leeds se déplace à West Ham (21h00).

