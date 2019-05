La légende Lauda, l'exploit des Warriors, le marathon des barrages : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 - Lauda s'est éteint

Le triple champion du monde autrichien de F1 Niki Lauda est mort lundi à l'âge de 70 ans, a annoncé sa famille aux médias autrichiens. "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que notre cher Niki s'est éteint paisiblement, lundi 20 mai 2019, entouré de sa famille", ont indiqué les proches de l'ancien pilote dans un courrier électronique cité par ces médias. Lauda, légende des circuits dans les années 1970 et 1980, avait échappé de peu à la mort en 1976, victime d'un accident lors du Grand Prix d'Allemagne. Sa voiture s'était enflammée après une sortie de route, et il n'avait dû la vie qu'à l'intervention d'autres pilotes. Il a marqué l'histoire de son sport, qu'il avait choisi contre l'avis d'un père très riche, en se montrant méticuleux dans sa préparation et déterminé au volant.

Niki Lauda (Ferrari) au Grand Prix d'Italie 1975Imago

2. Basketball – NBA : Golden State en finale

Le double champion en titre, Golden State, s'est qualifié pour sa cinquième finale consécutive en s'imposant après prolongation à Portland (117-119), lundi. Les Warriors ont remporté la finale de la conférence Ouest quatre victoires à zéro face aux Trail Blazers et affronteront pour le titre à partir du 30 mai les Milwaukee Bucks ou les Toronto Raptors. Ils sont seulement la deuxième franchise dans l'histoire de la NBA à disputer cinq finales de suite, un exploit qui n'avait plus été réalisé depuis 53 ans. La franchise d'Oakland a pourtant accusé jusqu'à 17 points de retard et pour le troisième match de suite, elle a renversé Portland lors du quatrième quart-temps. Stephen Curry a encore été déterminant avec ses 37 points, 13 rebonds et 11 passes décisives.

3. Tennis – ATP Lyon : Gasquet à la rechercher du bon rythme

Le Français Richard Gasquet, 39e joueur mondial et difficile vainqueur, lundi, en trois sets (6-7 (5/7), 6-2, 7-6 7/2) de son compatriote Maxime Janvier (N.199) au premier tour du tournoi ATP de Lyon, a déclaré "être encore en recherche de rythme et ne pas penser à Roland-Garros". Face à un adversaire issu des qualifications, le Biterrois a remporté ainsi sa deuxième victoire depuis qu'il a repris la compétition au tournoi Masters 1000 de Madrid, début mai, après avoir été opéré d'une hernie inguinale et six mois d'absence sur le circuit. Gasquet, qui a notamment sauvé deux balles de match et qui menait 5-2 dans la troisième manche avant de s'imposer au jeu décisif, retrouvera l'Américain Taylor Fritz au prochain tour.

Vidéo - Gasquet vient difficilement à bout de Janvier 01:03

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue 1 : L'entraîneur de Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset, a indiqué à ses dirigeants qu'il quitterait le club en fin de saison, alors qu'il avait la possibilité de prolonger son contrat d'un an. Un gros coup dur pour les Verts.

500 miles d'Indianapolis - Le Français Simon Pagenaud, auteur la veille de la pole position pour les 500 miles d'Indianapolis qui auront lieu dimanche, a signé le meilleur chrono de la séance d'essais de lundi.

Football – Liga : Osasuna est assuré de jouer en première division du Championnat espagnol la saison prochaine, à trois journées de la fin du championnat de D2, après la défaite d'Albacete face à Grenade (1-0), lundi lors d'un match de la 39e journée.

Football – Serie A : Bologne a officiellement obtenu son maintien en Serie A en allant chercher un match nul (3-3) à Rome face à la Lazio.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Chavanel sur le Tour 2007 : "Je ne fais pas du vélo pour finir à la gendarmerie" 02:01

Le tweet légendaire

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue 2 : Paris et Lens lancent les barrages

Quatre matches en deux semaines : le Paris FC et Lens, respectivement 4e et 5e de L2, donnent mardi (20h45) le coup d'envoi du marathon des barrages où quatre équipes vont se disputer un unique billet pour la Ligue 1. Pour les deux formations, le rêve de l'élite est encore permis mais il passe par un long chemin escarpé : s'imposer mardi, puis dès vendredi à Troyes, 3e de L2, avant de se défaire du 18e de L1 en match aller/retour la semaine prochaine.

Fabien Centonze (Lens) face à Clermont en Ligue 2Getty Images

2. Tennis – ATP Lyon : Les Bleus fourbissent leurs armes à Lyon

A quelques jours du début de Roland-Garros, trois Français seront en piste ce mardi du côté de Lyon. Benoît Paire débutera sa semaine face à Mackenzie McDonald, Corentin Moutet affrontera Opelka alors qu'une troisième opposition franco-américaine mettra aux prises Steve Johnson et Pierre-Hugues Herbert. A Genève, Adrian Mannarino défiera un spécialiste de la terre, Albert Ramos.

Benoît Paire à Munich en 2019Getty Images

3. Cyclisme – Tour d'Italie : Une journée pour sprinters

Le Giro reprend mardi sa route, dans la 10e étape menant de Ravenne à Modène, en ouverture d'une deuxième semaine qui entre à partir de vendredi dans la haute montagne. Deux occasions, c'est ce qui se présente désormais dans le Giro aux sprinteurs partagés entre l'envie d'aller jusqu'au bout ou de s'arrêter au pied des Alpes. Terminus Novi Ligure, la ville de Fausto Coppi dans la plaine du Piémont. Mercredi soir, le Giro sera bouclé pour plusieurs des participants du 102e Tour d'Italie. En attendant ce mardi, c'est un parcours plat comme la main qui les attend.