Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

Ad

Omnisport L'OM enchaîne, le Barça souffre, les Bleus pleurent : Le plateau du jour HIER À 04:44

Alexander Nübel, auteur d'une grosse bourde pour l'AS Monaco contre Trabzonspor Crédit: Getty Images

3. Cyclisme sur piste - Mondiaux : , du bronze à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le quatuor composé de Marion Borras, Clara Copponi, Valentine Fortin et Victoire Berteau s'est imposé dans la petite finale face à l'Australie dans la dernière épreuve de la journée. Ce vendredi, ce sera au tour de l'omnium et de la vitesse dames, ainsi que la poursuite et la course aux points messieurs. L'équipe féminine de poursuite par équipes a apporté à la France sa première médaille mondiale , du bronze à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le quatuor composé de Marion Borras, Clara Copponi, Valentine Fortin et Victoire Berteau s'est imposé dans la petite finale face à l'Australie dans la dernière épreuve de la journée. Ce vendredi, ce sera au tour de l'omnium et de la vitesse dames, ainsi que la poursuite et la course aux points messieurs.

Du bronze pour les Bleues : les images de la petite finale de la poursuite femmes

Nous avons aussi retenu pour vous

Handball - Euro 2024 : L'équipe de France et son nouveau capitaine Luka Karabatic ont aisément battu la faible Lettonie (35-18) jeudi à Poitiers en ouverture de la campagne de qualifications à l'Euro-2024. Les Bleus de Guillaume Gille affronteront l'Italie dimanche à Pescara.

Football : Ce jeudi, le quotidien Marca a apporté un éclairage sur les fameuses promesses faites par le PSG à Kylian Mbappé au moment de sa prolongation en mai dernier. En cause : la prolongation de Neymar.

Le cas Mbappé, révélateur des luttes intestines au PSG

Volley-ball : Le Brésil a dominé l'Italie trois sets à un (25-23, 22-25, 26-24, 25-19) jeudi à Apeldoorn pour se qualifier en finale du Mondial féminin, où il affrontera samedi le tenant serbe pour conquérir un premier titre dans la compétition.

Football - Histoire : Le ballon avec lequel Diego Maradona a inscrit son mythique but au Mondial-1986 à l'aide de "la main de Dieu" sera mis aux enchères en novembre à Londres, a annoncé jeudi la maison de vente Graham Budd Auctions.

Tennis - ATP 250 Florence : Félix Auger-Aliassime, tête de série N.1, s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale du tournoi sur dur en battant l'Allemand Oscar Otte 6-4, 6-7 (7/2), 6-2. Le Canadien affrontera en quart de finale Brandon Nakashima, un Américain qui aura la dent dure dans le sillage de ce que réalise ses compatriotes cette saison.

De Fritz à Isner, les stats qui attestent le renouveau du tennis américain

A voir, à lire et à écouter sur Eurosport

Vendredi, c'est Grands Récits ! Michèle Mouton est allée au bout d'elle-même et plus loin que son père ne l'aurait imaginé. Il l'a incitée à faire du rallye et elle est devenue l'un des plus grands pilotes. Quatre fois victorieuse en Championnat du monde, elle a lutté pour le titre en 1982 avec son Audi avant-gardiste. Elle ne s'est jamais vue comme une exception dans un monde d'hommes mais a laissé une empreinte indélébile. Par notre Fou du Volant, Stéphane Vrignaud.

Michèle Mouton - Grand récit Crédit: Getty Images

Zoom sur la course aux points de l'UCI : le système de promotion/relégation mis en place sur trois ans dans le cyclisme a abouti à une course aux points UCI. Celle-ci a livré son verdict, concernant l’attribution des 18 places en World Tour pour 2023-25. Pour vous éclairer et vous donner son avis à ce sujet, Nicolas Fritsch jongle entre ses casquettes de consultant pour Eurosport et d’organisateur de la Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes.

Fritsch : "Ce système de promotion, c’est bien… mais ne nous emballons pas"

Vous l'avez sans doute remarqué si vous vous intéressez au football anglais : avec Erling Haaland, Manchester City est devenue une machine quasiment injouable. Le Norvégien enchaîne les buts et permet aux joueurs de Pep Guardiola d'impressionner aussi la scène européenne. Notre journaliste Cyril Morin décrypte le positionnement tactique de l'attaquant et son rôle-clé pour les Citizens.

Comment Haaland a rendu City encore plus injouable

Côté podcast, retrouvez Arrêt Buffet avec Imanol Harinordoquy, 82 sélections en équipe de France. Avec les journalistes du Midi Olympique Arnaud Beurdeley et Pierre-Laurent Gou, ainsi que Olivier Canton, journaliste pour Eurosport, il décrypte l'actu rugby : cette semaine, les annonces du côté du Stade Français qui n'en finissent pas de faire parler, le super début de saison de l'Aviron Bayonnais et le match des Bleues face à l'Angleterre en Coupe du monde samedi matin.

La question du jour : Kanté sera-t-il au rendez-vous du Mondial qatarien ?

Sa présence au Qatar est plus incertaine que jamais. Chacun connaît l'importance de N'Golo Kanté au cœur du jeu des Bleus. Lui qui fut l'un des champions du monde les plus influents lors de la campagne russe n'est revenu qu'épisodiquement en sélection depuis. Depuis le sacre de Moscou, le milieu de terrain a disputé moins de la moitié des matches des Bleus (22 sur 49) et force est de constater que le pouvoir de nuisance de l'équipe de France n'est pas la même avec ou sans lui, selon Martin Mosnier.

Prolonger ou non avec Chelsea : "Kanté arrive à un tournant de sa carrière"

Omnisport Mbappé affolant, Gasquet inquiétant et Marseille attendu au tournant : le plateau du jour 12/10/2022 À 04:58