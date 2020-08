Enfin ! Voilà près de quatre mois que l'on attendait ça : la Ligue des champions ets de retour ce vendredi soir avec Juventus-Lyon et Manchester City-Real Madrid de l'autre. On ne boude pas notre plaisir alors que pendant ce temps-là la Formule 1 va fêter son 70e anniversaire ce weekend. Enfin, on surveillera d'un coin de l'oeil, et peut-être plus, le duel Ineos-Jumbo-Visma sur le Tour de l'Ain.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Le tableau du Final 8 est complet

Ligue des champions Le 0/10 de l'OL, la série du Barça et remontada : les huit stats à connaître avant les 8es de finale HIER À 22:18

Après l'Inter Milan, Manchester United, Copenhague et le Shakhtar Donetsk, ce sont le FC Séville, le Bayer Leverkusen, Bâle et Wolverhampton qui se sont qualifiés pour les quarts, et donc le Final 8 de la Ligue Europa. Dans le choc de la soirée, les Sévillans ont étouffé la Roma (2-0) alors que Bâle, devant l'Eintracht Francfort (1-0) et Leverkusen, contre les Glasgow Rangers (1-0) on confirmé leur succès de l'aller. Les Wolves ont eux écarté l'Olympiakos (1-0). Rendez-vous lundi et mardi pour les quarts, donc !

2. Football - Matches amicaux : Montpellier-Strasbourg, le match de la discorde

La Ligue 1 n'a pas repris mais le Covid-19 est bien présent. Il a notamment contraint Montpellier à annuler deux matches amicaux, face à Clermont puis l'OM. Pour les Montpelliérains, le mal vient de la rencontre disputée à Divonne-les-Bains face à Strasbourg le 28 juillet. La cause ? Le club alsacien n'a pas effectué les tests liés au Covid-19 deux jours avant la rencontre, comme demandé et fait par son adversaire, mais cinq jours plus tôt. Entre temps, certains joueurs strasbourgeois se sont offerts du bon temps en soirée à Genève, foyer de contamination, selon L'Equipe. Une négligence qui passe mal du côté de Montpellier.

3. Basket - NBA : Une défaite de plus pour les Lakers, les Suns continuent d'impressionner

Blessé à l'aine, LeBron James n'a pas disputé la rencontre face aux Rockets la nuit dernière. C'est de l'extérieur que le King a donc vu les Lakers perdre une nouvelle fois, la troisième en cinq rencontres à Orlando (113-97). Dans la course aux places qualificatives à l'Ouest, bonne opération pour Portland, tombeur de Denver (125-115) et Phoenix, qui a battu Indiana (114-99). Ces deux équipes semblent les plus capables de passer Memphis au classement.

Nous avons aussi retenu pour vous

Cyclisme - Transferts : Total Direct Energie a annoncé le recrutement d'Alexandre Geniez pour deux saisons. Le coureur de 32 ans était en fin de contrat chez Ag2r La Mondiale.

Football - Ligue 1 : Saint-Etienne ne jouera pas le Hertha Berlin vendredi. Le match amical entre les deux équipes a été annulé après l'annonce, jeudi, par le club stéphanois d'un cas positif au Covid-19 au sein de son effectif professionnel.

Hockey sur glace - NHL : Antoine Roussel, buteur, a participé à la victoire des Vancouver Canucks sur le Minnesota Wild (3-0). Le Français et son équipe ne sont plus qu'à une victoire des Playoffs.

Le tweet Jour J

La vidéo de rattrapage

Play Icon WATCH Un crack à 300 millions : et si c'était la dernière folie de Guardiola ? 00:02:04

Le podcast spécial Ligue des champions

Ce que vous ne devez surtout pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Lyon pour l'histoire, choc Real Madrid-Manchester City

149 jours… L'attente a été si longue. S'il paraît que le plaisir vient avec elle, alors l'Olympique Lyonnais et la Juventus Turin d'un côté et le Real Madrid et Manchester City de l'autre nous doivent quelque chose ce vendredi soir. Vainqueur 1-0 à l'aller à Lyon, l'OL se rend en Italie avec la ferme intention d'aller au Final 8. Dans l'autre rencontre, qui des deux monstres, Pep Guardiola ou Zinedine Zidane, dira déjà adieu à la plus belle des compétitions européennes cette saison ? Avantage City avant le retour.

Play Icon WATCH "Maintenant, on attend que Benzema fasse la même chose qu'en Liga" 00:03:04

2. Formule 1 - Grand Prix du 70e anniversaire : Début d'un weekend festif

Ce n'est sans doute pas comme ça que la Formule 1 avait prévu de souffler ses 70 bougies. Qu'à cela ne tienne, l'écrin, le circuit de Silverstone, est magnifique et bourré d'histoire. Après une fin de course folle le weekend dernier, la F1 espère un scénario aussi haletant pour la cinquième course de la saison. Invaincu depuis trois Grands Prix, Lewis Hamilton (Mercedes) a tout pour réussir la passe de quatre.

Play Icon WATCH "Ce fameux point du meilleur tour ne produit ni spectacle ni dépassement" 00:05:58

3. Cyclisme - Tour de l'Ain : Ineos - Jumbo-Visma, le match est lancé

Bernal, Froome et Thomas d'un côté, Roglic, Kruijswijk et Dumoulin de l'autre : le match Ineos contre Jumbo-Visma va connaître son premier round sur les routes du Tour de l'Ain. Ces six coureurs, s'ils sont tous présents à Nice (il existe un doute autour de la participation de Froome), seront les acteurs du Tour de France 2020 et leurs équipes ne veulent qu'une chose : la première place finale. Sur les difficiles routes du Tour de l'Ain, ils trouvent un terrain d'entraînement idéal.

Le programme du jour sur Eurosport

Omnisport Jakobsen, Tyson et Final 8 : l'actu sur un plateau HIER À 04:49