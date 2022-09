Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : C'était (presque) le PSG de Pochettino

Ad

Omnisport 13/14, Bête de com' et défi bleu : l'actu sur un plateau HIER À 04:55

"Ce qui inquiète, c'est l'absence de réaction de Galtier"

2. Football - Ligue des champions : Haaland évidemment, claque pour la Juve

3. Basket - Euro : Les Bleus ne croiseront pas Doncic

Après avoir évité la Serbie de Nikola Jokic et vu la Grèce de Giannis Antetokounmpo se faire éliminer, l'équipe de France a constaté mercredi soir que son adversaire des demies ne serait pas, comme aux Jeux Olympiques, la Slovénie de Luka Doncic. Tenants du titre, les Slovènes ont été battus par de surprenant polonais (90-87) . La star est passée à côté de son match avec "seulement" 14 points, 11 rebonds et 7 passes.

On a aussi retenu pour vous

Football - Transferts : L'Olympique de Marseille a résilié le contrat de Cédric Bakambu qui s'étirait jusqu'en juin 2024. L'attaquant va s'engager libre avec l'Olympiakos selon La Provence et L'Equipe.

Tennis - Coupe Davis : Sans Alcaraz, l'Espagne a dominé la Serbie en phase de poules (3-0). Même score pour l'Italie sur la Croatie (3-0). Les Etats-Unis ont battu la Grande Bretagne (2-1) et l'Allemagne la France (2-1).

Handball - Ligue des champions : Le HBC Nantes s'est lourdement incliné (40-33) à Kielce lors de la 1re journée de la phase de groupe. Le "H" n'a pas fait illusion chez le finaliste de la dernière édition et vainqueur en 2016, dans un groupe A très relevé avec notamment le Barça, double tenant du titre, Kiel et d'Aalborg.

Nantes en a pris 40 à Kielce : le résumé de la défaite du "H"

Les podcasts du jour

Le jeudi c'est Arrêt Buffet. Autour d'Imanol Harinordoquy, les journalistes du Midi Olympique Jérémy Fadat et Arnaud Beurdeley et celui d'Eurosport, Olivier Canton, ont abordé trois sujets : l'Union Bordeaux-Bègles et ses problèmes extra-sportifs, le Stade Toulousain et son effectif pléthorique et enfin l'équipe de France à un an du Mondial.

Dans Belle Trace, Florence Masnada reçoit cette semaine l'ancienne handballeuse Valérie Nicolas. L'ex-gardienne se raconte au travers de sa carrière et notamment de ce poste si particulier que celui de gardienne.

La vidéo de rattrapage

Mathieu van der Poel n'avait plus gagné depuis la 1re étape du Tour d'Italie, tout début mai. Anomalie réparée au Grand Prix de Wallonie mercredi.

Il est de retour : Van der Poel règle Girmay et fait le plein de confiance avant les Mondiaux

L'histoire du jour sur Eurosport

A 14h, c'est l'heure de Didier Deschamps. Dans un exercice calibré, le sélectionneur de l'équipe de France va donner sa liste pour les deux matches de Ligue des Nations de cette fenêtre de septembre, face à l'Autriche (22 septembre) et le Danemark (25 septembre). Sans véritable enjeux sportifs, ce rassemblement vaudra surtout pour les choix que va faire "DD" confronté à de nombreuses blessures, notamment dans le secteur défensif.

Giroud sera-t-il dans la liste ? "En Italie, on aurait aimé l'avoir à la place d'Immobile"

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue Europa : Deuxième sortie européenne pour Nantes, Rennes et Monaco

Brillant vainqueur de l'Olympiakos pour ses retrouvailles avec l'Europe, le FC Nantes l'a traversée pour se rendre à Bakou y affronter Qarabag, son adversaire pour cette deuxième rencontre, en Azerbaïdjan (18h45). Pour le Stade Rennais et l'AS Monaco, point de déplacement mais les Bretons auront fort à faire face à Fenerbahçe (21h). Lui aussi vainqueur de son premier match, Monaco reçoit les Hongrois de Ferencvaros (18h45).

Arda Güler, le crack qui incarne le mieux la nouvelle vague turque

2. Football - Ligue Europa Conférence : Un peu de sérénité pour Nice ?

Le premier match de la saison européenne de Nice a tourné au cauchemar à l'avant-match et si le pire a été évité avec les supporteurs de Cologne, les images ont choqué au-delà de la sphère footballistique. Ils seront une centaine de supporteurs niçois à faire le déplacement à Belgrade pour y affronter le Partizan (21h). Puisqu'ils seront très encadrés, les Aiglons pourront logiquement se concentrer sur le terrain.

3. Handball - Ligue des champions : Un choc en entrée pour le PSG

Après Nantes, le Paris Saint-Germain va débuter son aventure européenne version 2022-2023 ce jeudi (18h45). Pour cette entrée, les Parisiens ne pouvaient pas rêver pire adversaire puisque sur leur route, ils croiseront Veszprem, demi-finaliste de la saison dernière mais aussi en 2020 et finaliste en 2019. Une bonne manière pour Paris de savoir où il en est. Une rencontre à suivre sur Eurosport 2.

Premium HANDBALL Telekom Veszprém HC - PSG Handball 18:45-20:30

Omnisport Contrat de Mbappé, prodige oublié, Marseille sous tension : l'actu sur un plateau 13/09/2022 À 05:06