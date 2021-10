Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ballon d'Or : Trois Français et cinq Italiens dans les 30

Ils ne sont plus que 30 à pouvoir rêver de la récompense individuelle la plus prestigieuse dans le football. C'est à partir de la fin d'après-midi ce vendredi que France Football a dévoilé les heureux élus. Parmi eux, on retiendra les présences de Karim Benzema, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé mais aussi de Lionel Messi et, un peu plus surprenant, de Neymar. Cinq Italiens (Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Jorginho et Barella) sont présents, tout comme Robert Lewandowski, l'un des favoris.

Omnisport Des Bleus renversants, record, alliance retrouvée : l'actu sur un plateau HIER À 05:01

2. Tennis - Indian Wells : Raducanu prend la porte d'entrée,

Vainqueure brillante et surprise de l'US Open, Emma Raducanu est brutalement redescendue sur terre lors du tournoi californien, où elle a été sortie d'entrée par la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (6-2, 6-4). Ça passe pour Simona Halep, Iga Swiatek, Elina Svitolina et Victoria Azarenka. Chez les hommes, Andy Murray s'est qualifié pour le deuxième tour en battant Adrian Mannarino en deux manches faciles (6-3, 6-2). Alizé Cornet n'a pas franchi l'obstacle Leylah Fernandez (6-2, 6-3).

3. Football - Qualifs. Euro Espoirs 2023 : Les Bleuets enfin séduisants

L'équipe de France espoirs n'a fait qu'une bouchée de l'Ukraine (5-0) vendredi à Brest. L'équipe de Sylvain Ripoll, largement renouvelée, a offert un visage très plaisant avec un Amine Gouiri omniprésent. Kalimuendo, Diop ou Cherki ont inscrit leurs premières réalisations. L'accroc des Îles Féroé n'est pas oublié, mais les Bleuets prennent la tête de leur groupe.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Qualifs. Coupe du monde 2022 : Ce n'étaient pas des grandes équipes de l'Allemagne et des Pays-Bas mais les deux nations l'ont emporté vendredi soir face à : Ce n'étaient pas des grandes équipes de l'Allemagne et des Pays-Bas mais les deux nations l'ont emporté vendredi soir face à la Roumanie (2-1) et la Lettonie (0-1)

Basket - NBA : Non-vacciné et interdit de jouer, entre autres, à domicile, Kyrie Irving (Brooklyn Nets) a obtenu de la mairie de New York le droit de s'entraîner avec ses coéquipiers.

Basket - Euroligue : Deux matches, deux victoires : Monaco et Villeurbanne ont confirmé leurs bons débuts sur le front continental vendredi en s'imposant respectivement à Kazan (88-80 a.p.) et Berlin (71-67).

Cyclisme sur piste - Championnats d'Europe : Marion Borras a récolté l'argent en poursuite avec un nouveau record de la France à la clé.

Le tweet qui donne le sourire

Le podcast sur l'actu de l'équipe de France

Au lendemain de cette demi-finale mémorable de l'équipe de France face à la Belgique (3-2), Maxime Dupuis et Martin Mosnier tentent toujours de s'en remettre, avant la finale contre l'Espagne dimanche soir à Milan. Au menu, l'ADN des Bleus, un zoom sur Antoine Griezmann et un débat autour des changements face à l'Espagne.

La vidéo de rattrapage

Quelle place pour ce France - Belgique ? “Des faux airs émotionnels de France - Argentine”

Ce qu'il ne faut absolument pas rater ce samedi

1. Cyclisme - Tour de Lombardie : Alaphilippe pour un dernier tour

En s'imposant à Louvain voilà deux semaines, Julian Alaphilippe en a repris pour douze mois de pancarte dans le dos avec son beau maillot de champion du monde. Il l'étrennera une dernière fois en 2021 avec le mythique Tour de Lombardie ce samedi. Le Français à la peine sur Milan-Turin mercredi, peut-il jouer les premiers rôles face à Primoz Roglic, Tadej Pogacar et les autres ? Réponse à partir de 10h15 en exclusivité sur le site et les applications Eurosport.

Premium Cyclisme Tour de Lombardie 2021 10:15-17:40

2. Formule 1 - Grand Prix de Turquie : Qui s'élancera en pole ? Quelle place pour Hamilton ?

C'était l'information de vendredi matin à Istanbul : Mercedes a changé le bloc propulseur de la voiture de Lewis Hamilton, le condamnant à dix places de pénalité sur la grille. Le Britannique partira donc au mieux 11e dimanche et croise les doigts très fort pour que son rival, Max Verstappen, ne soit pas celui qui s'élancera de la position de tête. Valtteri Bottas et pourquoi pas Charles Leclerc, en vue vendredi lors des essais, peuvent y croire. Début des hostilités à 14h pour la qualification.

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix de Turquie 2021 Crédit: Getty Images

3. Rugby - Top 14 : Le leader toulousain veut poursuivre son sans-faute

Sixième journée de Top 14 ce samedi. Alors que le Stade Français et Clermont s'affronteront dimanche soir, six matches sont au programme dont la réception par le leader, le Stade Toulousain, de la Section Paloise qui réussit un beau début de saison (17h). Quatre matches auront lieu à 15h, Biarritz-LOU, UBB-Montpellier, Racing 92-Perpignan et La Rochelle-Castres. Enfin, Toulon et Brive concluront la journée (21h05).

Omnisport Fin de série, sursis, les Bleus en demies, Indian Wells c'est parti : L'actu sur un plateau 07/10/2021 À 05:07