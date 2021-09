Ce que vous avez peut-être raté entre hier et ce matin

1. Tennis – US Open : Djoko lâche un set… et déroule, Raducanu ne s'arrête plus !

Imperturbable Djokovic ! Le Serbe, en quête d'un Grand Chelem calendaire historique, a écarté (5-7, 6-2, 6-2, 6-3) Matteo Berrettini (8e) pour avancer en demi-finales de l'US Open , où il aura affaire à un de ses rivaux principaux, Alexander Zverev. Comme au 1er tour, au 3e et en 8e, le N.1 mondial a perdu un set, le premier. Mais contrairement à ces matches précédents, où il a fini par prendre le dessus en donnant l'impression de surtout lutter avec lui-même, il a cette fois produit son meilleur tennis dans les trois manches suivantes. Zverev, lui, n'a pas traîné. L'Allemand s'est qualifié avec autorité (7-6, 6-3, 6-4) aux dépens du Sud-Africain Lloyd Harris (46e) et on attend désormais avec impatience sa demie face à Djokovic.

Omnisport Sourire bleu, choc avorté, Djokovic testé : l'actu sur un plateau HIER À 05:02

Chez les femmes, la Britannique de 18 ans, Emma Raducanu (150e), a créé une nouvelle grosse sensation à New York, devenant la toute première joueuse issue des qualifications à se qualifier pour les demi-finales de l'US Open, aux dépens de Belinda Bencic (12e mondiale) et en deux sets (6-3, 6-4). Comme à Roland-Garros en juin dernier, Maria Sakakri disputera les demi-finales à New York. Mercredi soir, en ouverture de la night session, la Grecque a nettement dominé une Karolina Pliskova apathique et sans solution . Une victoire en deux sets (6-4, 6-4) et 1h21. Elle affrontera la jeune Britannique Emma Raducanu pour une place en finale.

Coup droit et service rodés, Zverev fonce dans le dernier carré

2. Football – Ligue 1 : Nice-OM à rejouer

très sévères" : la commission de discipline de la Ligue Des sanctions "" : la commission de discipline de la Ligue a frappé fort mercredi pour punir les acteurs des incidents du match entre Nice et Marseille, qui sera à rejouer sur terrain neutre. Un point a également été retiré au club azuréen. Cette annonce ne va ni dans le sens des Niçois, qui estimaient "avoir gagné" selon leur entraîneur Christophe Galtier, ni des Marseillais, dont le coach Jorge Sampaoli a rejeté les fautes sur l'adversaire. L'OM , qui réfléchit à un possible appel, déplore la suspension de deux joueurs: le meneur de jeu Dimitri Payet (un match avec sursis) et le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez (deux matches ferme).

Dimitri Payet lors du match Nice-OM. Crédit: Getty Images

3. Football – Qualifications Coupe du monde 2022 : L'Angleterre accrochée

L'Angleterre a ramené un point de son déplacement en Pologne (1-1)Sur la voie royale vers le Qatar, les Anglais comptent, à quatre matches du terme, quatre points d'avance sur l'Albanie, qui a battu Saint-Marin (5-0), cinq sur la Pologne et six sur la Hongrie, qui a dominé Andorre (2-1). Les Allemands, faciles vainqueurs en Islande (0-4), prennent le large au classement car, dans le même temps, l'Arménie, désormais 2e à quatre points, a été accrochée à domicile (1-1) par le modeste Liechstenstein.

Dans le groupe B, l'Espagne obtenu un succès précieux au Kosovo (2-0) et distance la Suède à quatre points. Après leur succès face à la Lituanie, les champions d'Europe italiens ont, eux, pris six points d'avance en tête de leur groupe. Le Mondial, dont ils étaient absents en 2018, leur tend les bras. Enfin, la Belgique, sans ses principaux cadres, a pris la mesure de la modeste Biélorussie (0-1), pour assurer sa première place en tête du groupe G.

L'Angleterre, tenue en échec en Pologne Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Volleyball – Euro : Les Français, champions olympiques il y a un mois à Tokyo, se sont facilement imposés 3 sets à 0 (25-18, 25-14, 25-17) contre la Lettonie, mercredi soir lors du 1er tour de l'Euro à Tallinn. Avec cette quatrième victoire en autant de rencontres au Championnat d'Europe, les Bleus sont presque assurés de finir à la première place de leur groupe D de ce premier tour.

Football : Pelé, 80 ans, a assuré mercredi qu'il récupérait bien de son opération d'une tumeur "suspecte" au côlon réalisée samedi à Sao Paulo.

Football – Barrages de Ligue des champions féminine : Les Lyonnaises, sept fois titrées en Ligue des champions, participeront cette année encore à l'épreuve reine du football européen, après avoir validé leur billet mercredi à l'issue des barrages retour face à Levante, contrairement à Bordeaux, valeureux, mais finalement éliminé par Wolfsburg.

La vidéo de rattrapage

Ne clignez pas des yeux : Zverev a laissé Harris sur place avec ce missile

Le tweet qui nous donne envie d'aller chez le coiffeur

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - US Open – Vent de fraîcheur sur les demies dames !

"Teenage kicks!" ("les ado frappent") à l'US Open : Leylah Fernandez, 19 ans, et Emma Raducanu, 18 ans, affronteront jeudi dans un dernier carré inédit, respectivement la N.2 mondiale Aryna Sabalenka et Maria Sakkari (18e), et l'une de ces quatre remportera son premier Majeur. Sakkari sera-t-elle la prochaine victime sur la liste de Raducanu ? L'histoire le dira, mais la Britannique (150e), encore irrésistible pour se débarrasser de la Suissesse Belinda Bencic (12e), 6-3, 6-4, a déjà écrit un chapitre glorieux de l'US Open, en devenant la toute première joueuse issue des qualifications à se qualifier pour le dernier carré.

D’abord (un peu) inhibée, Raducanu a expédié Bencic avec talent et culot

2. Cyclisme – Championnats d'Europe : L'heure de Cavagna ?

Le Français Rémi Cavagna sera l'un des favoris du contre-la-montre des Championnats d'Europe qui se déroulera ce jeudi sur les terres de l'homme à battre, l'Italien Filippo Ganna, champion du monde en tire de la discipline. Ils seront quelques-uns à lui contester la victoire et, en premier lieu, Tadej Pogacar mais, sur un parcours roulant de 22,4 kilomètres, c'est bien Ganna qui sera l'homme à battre.

Rémi Cavagna (France) / Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

3. Football – Qualifications Coupe du monde 2022 : Revoilà l'Argentine et le Brésil

Quelques jours après la mascarade de leur confrontation commune stoppée dans des conditions ubuesques, l'Argentine et le Brésil retrouvent les terrains. Deux mois après son sacre en Copa America, l'Albiceleste retrouvera son public face à la Bolivie alors que la Seleçao affrontera le Pérou.

Lionel Messi enlace Neymar après la finale de la Copa America remportée par l'Argentine face au Brésil Crédit: Getty Images

Omnisport Le roc Djokovic, les Bleus du volley assurent, la bande à Deschamps attendue : l'actu sur un plateau HIER À 05:29