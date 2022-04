Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa (Conference) : Les regrets de l'OM, la frustration de l'OL

Ad

C'est un but d'anthologie qui aurait mérité meilleur épilogue. Auteur d'une frappe monumentale face au PAOK Salonique , jeudi soir, peu avant la mi-temps, Dimitri Payet pensait avoir donné un avantage décisif à l'OM en quart de finale aller de la Ligue Europa Conference. Mais Omar El Kaddouri a tout relancé à la reprise (2-1), redonnant ainsi espoir à son équipe avant le retour. De son côté, l'OL, pourtant en supériorité numérique pendant une période entière, a dû se contenter d'un match nul (1-1) sur la pelouse de West Ham. Encourageant, quand même, avant le retour

Omnisport Benzema divin, Woods, OL et OM au rendez-vous européen ? L'actu sur un plateau HIER À 04:59

2. Golf : Woods, le retour réussi

Un peu plus d'un an après son très grave accident de voiture, Tiger Woods a fait son grand retour sur le green jeudi. Et quel come-back du Tigre ! Avec une carte de 71, un coup sous le par, lors du premier tour du Masters, l'Américain s'est rassuré avec cette entame plus que réussie . En signant, au passage, trois birdies et deux bogeys.

3. Basket - Eurocoupe : Bourges sur le toit de l'Europe

Les revoilà ! Après un match sans histoire face à Venise (74-38), les basketteuses de Bourges ont remporté leur troisième sacre en Eurocoupe (après 1995 et 2016) et leur sixième en Europe (avec leurs trois titres en Euroleague en 1997, 1998 et 2001). La jeune intérieure de l'équipe de France Iliana Rupert (20 ans) a logiquement été élue MVP à l'issue du match.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue Europa : En difficulté, le FC Barcelone a arraché le match nul sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (1-1) : En difficulté, le FC Barcelone a arraché le match nul sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (1-1) jeudi soir en quart de finale aller de la Ligue Europa

Des sifflets aux applaudissements : comment Dembélé a reconquis le Barça

Basket - NBA : Une démonstration. Auteur de 49 points lors de la victoire des Minnesota Timberwolves contre les San Antonio Spurs (127-121), Anthony Edwards a : Une démonstration. Auteur de 49 points lors de la victoire des Minnesota Timberwolves contre les San Antonio Spurs (127-121), Anthony Edwards a signé la meilleure performance de sa (jeune) carrière . Joel Embiid a été battu par son compatriote Pascal Siakam dans le duel des joueurs camerounais.

Handball - Ligue des champions : Après le match nul à l'aller (30-30), les handballeurs du PSG ont remporté le match retour à domicile jeudi, en : Après le match nul à l'aller (30-30), les handballeurs du PSG ont remporté le match retour à domicile jeudi, en s'imposant contre les Norvégiens d'Elverum (37-30). Ils affrontent Kiel en quarts de finale.

MotoGP - Grand Prix des Amériques : Trois semaines après une lourde chute qui a réveillé son problème de diplopie, Marc : Trois semaines après une lourde chute qui a réveillé son problème de diplopie, Marc Marquez va retrouver la compétition ce week-end au Texas

Basket - Euroleague : L'ASVEL a : L'ASVEL a été battue jeudi soir par Milan (80-81) lors de la 34e et dernière journée de la phase régulière de l'Euroleague.

Les podcasts

Les tops et les flops du début de saison, les changements de 2022 au crible et le show Las Vegas : écoutez les fous du volant avant un nouveau week-end de F1 qui débute !

La Coupe d'Europe enfin de retour, un zoom sur UBB-la Rochelle et enfin faut-il préserver les Bleus ? Voici votre Arrêt Buffet de la semaine !

C'est l'un de vos rendez-vous préférés. Cette semaine dans les Grands Récits, Laurent Vergne vous raconte l'essai légendaire de Serge Blanco lors de la Coupe du monde de rugby 1987.

La vidéo de rattrapage

Direction de course, DRS... Les changements de règlement de 2022 décortiqués

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Formule 1 - Grand Prix d'Australie : Début du week-end à Melbourne

Charles Leclerc et Max Verstappen, acte III ce week-end à Australie ? Les deux pilotes se retrouvent sur le circuit d'Adélaïde en tout cas dès ce vendredi. Tôt ce vendredi matin, la première séance d'essais libres a eu lieu, avec Carlos Sainz (Ferrari) qui s'est montré le plus devant son coéquipier , Sergio Pérez et le champion du monde en titre. Lewis Hamilton a terminé 7e. Rendez-vous à 8h pour les Libres 2.

2. Cyclisme - Tour du Pays Basque : Place à la montagne

Encore deuxième ! Avant d'aborder les étapes de montagne ce vendredi, Julian Alaphilippe a encore été doublé sur la ligne par le coureur colombien de la formation Ineos-Grenadiers Daniel Felipe Martinez, jeudi lors de la 4e étape du Tour du Pays Basque à Zamudio. Quatrième, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve son maillot jaune.

Alaphilippe s’interroge : "Il me manque peut-être encore un peu de confiance, des automatismes…"

3. Football - Qualifications Coupe du monde 2023 : Les Bleues en route pour le Mondial ?

Elles veulent rapidement clore les débats. L'équipe de Corinne Diacre peut valider son billet pour le Mondial 2023 féminin dès ce mois d'avril. Mais à condition de poursuivre le sans-faute lors des qualifications vendredi (20h45) contre des Galloises qui avaient contrarié les Bleues à l'aller.

Omnisport Victoires anglaises, choc des titans, Lakers éliminés, Alaphilippe : L'actu sur un plateau 06/04/2022 À 05:01