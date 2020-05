La reprise sans la L1, Chang - Lendl, Sakho - OL : Le plateau du jour

C'est désormais une certitude : le football va reprendre un peu partout en Europe. Sauf en France, et on n'a vraisemblablement pas fini d'en entendre parler. Ce dont on parle aussi, c'est du mercato. En football, mais aussi en cyclisme ou en Formule 1. Et ce qu'on est impatient de revoir, c'est un petit morceau d'histoire de Roland-Garros avec le mythique Chang-Lendl de 1989. Voici le plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : L'idée d'une reprise écartée

La France est donc un cas particulier qui n'a pas fini d'alimenter les conversations. Alors que l'Angleterre et l'Italie ont officialisé les dates de la reprise de leurs championnats respectifs, alors que l'Espagne va suivre la même voie et que cela joue déjà en Allemagne, l'idée d'un redémarrage de la L1 a en revanche été écartée. D'abord par le Premier Ministre, Edouard Philippe, puis par la LFP. "Il n'est pas question d'envisager un redémarrage de la saison 2019-2020 comme certains s'évertuent à le demander", a-t-elle insisté dans un communiqué, malgré les appels répétés du président lyonnais Jean-Michel Aulas pour un rétropédalage.

2. Football - Mercato : L'OL se lance sur la piste Sakho

Aulas se démène sur tous les fronts. Omniprésent sur la scène médiatique, JMA travaille aussi dans l'ombre sur le mercato de l'OL. Selon L'Equipe, le club rhodanien est très intéressé par Mamadou Sakho. L'ancien défenseur du PSG, âgé de 30 ans, manque de temps de jeu à Crystal Palace et ne verrait pas forcément d'un mauvais œil un retour en Ligue 1. Cela pourrait notamment lui permettre de gagner un peu de visibilité aux yeux du staff de l'équipe de France, à un an de l'Euro. En fin de contrat avec le club anglais en 2021, Sakho coûterait moins de 10 millions d'euros. Un dossier à suivre.

3. Formule 1 : Ricciardo révèle des contacts avec Ferrari

Daniel Ricciardo aurait pu courir pour Ferrari. C'est ce que le pilote australien a confié dans une interview à CNN Sports. "Il y a eu des discussions depuis plusieurs années, a-t-il affirmé. Et elle se sont poursuivies jusqu'à maintenant. Je ne peux pas le nier. Mais finalement, cela ne s'est jamais concrétisé." Ricciardo a également validé la décision de la Scuderia de recruter l'Espagnol Carlos Sainz Jr. "Il est fait pour cette équipe", a estimé l'Australien, qui s'est engagé avec l'écurie McLaren pour la saison 2021.

Daniel Ricciardo (Renault) au Grand Prix d'Abou Dabi 2019 Crédits Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Athlétisme : L'édition 2020 du marathon de Boston, initialement reportée du 20 avril au 14 septembre en raison de la pandémie de coronavirus, n'aura finalement pas lieu. C'est une première dans l'histoire de l'épreuve, créé en 1897.

Athlétisme : Le double champion du monde et olympique kényan du 800 m David Rudisha ne pourra pas reprendre l'entraînement avant quatre mois après s'être fracturé la cheville gauche.

Golf - PGA : Le John Deere Classic, censé être le premier tournoi organisé en présence de spectateurs depuis la pandémie du coronavirus, a été annulé en raison du maintien des directives restrictives dans l'Illinois.

Football américain : L'ancienne star Colin Kaepernick, qui n'a plus rejoué en NFL depuis trois ans et son mouvement de boycott de l'hymne américain, a soutenu les manifestants de Minneapolis réclamant justice après la mort de George Floyd.

La vidéo de rattrapage

Une nouvelle offensive du Real Madrid pour Paul Pogba ? La presse anglaise a imaginé un deal plutôt improbable sur le sujet. L'avenir de Timo Werner et celui de Philippe Coutinho animent aussi l'actualité. On vous explique tout cela dans le Mercato Buzz.

A voir sur Eurosport

Un service à la cuillère resté mythique, une avancée franche jusqu'au au carré de service sur la balle de match, un Ivan Lendl excédé comme jamais… C'est l'histoire d'un petit bonhomme de 17 ans nommé Michael Chang qui a signé l'un des exploits les plus retentissants de l'histoire de Roland-Garros. Vous avez voté pour le revoir dans le #YouSayWePlay, alors rendez-vous sur nos antennes à partir de 19h30 pour revivre ce 8e de finale mythique de l'édition 1989. Et bien sûr, vous retrouverez votre dose quotidienne de cyclisme dès 15h30 avec le "Giro d'Italia Classic Stages", consacré ce vendredi à la 7e étape de l'édition 2019 entre Vasto et L'Aquila.

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Football - Bundesliga : Leverkusen à l'heure du rachat

Un petit jour pour souffler et ça repart. La Bundesliga est déjà de retour avec un duel entre Fribourg et Leverkusen pour ouvrir la 29e journée (20h30). Tombé de haut avec une lourde défaite sur son terrain face à Wolfsburg (1-4), le Bayer comptera sur sa star Kai Havertz pour rebondir immédiatement et marquer des points importants dans la course à la Ligue des champions. De son côté, Fribourg visera un premier succès depuis la reprise. Mais cela ne s'annonce pas simple compte tenu des difficultés rencontrées par les équipes évoluant à domicile depuis la mise en place du huis clos, et malgré les efforts fournis pour donner un semblant d'ambiance dans les tribunes.

Kai Havertz - Bayer Leverkusen Crédits Getty Images

2. Tennis - Roland-Garros : Le Top des matches féminins marquants

Oui, c'est encore plus frustrant de ne pas vivre notre traditionnelle quinzaine de Roland-Garros avec un si beau soleil sur la Porte d'Auteuil. Mais on vous offre une petite compensation depuis le début de la semaine avec notre Top 50 des matches féminins les plus marquants du tournoi. Ce vendredi, on rentre dans le Top 10. Rendez-vous à partir de 10h sur notre site pour le découvrir.

3. Football : La suite de notre Top 30 des espoirs du football mondial

Ils sont jeunes, ils sont talentueux. Et le monde n’attend que de les voir rayonner. La rédaction anglaise d’Eurosport vous propose de découvrir sa sélection des 30 meilleurs jeunes, qui feront le football de demain. La seule condition ? Ils doivent être nés après le 1er janvier 2000. Au pied du Top 10, on retrouve notamment les plus belles pépites mancuniennes, mais aussi l'une des grandes promesses du football français au poste de défenseur central.

4. Cyclisme : Froome, un transfert avorté qui laissera des traces

L'entreprise de Chris Froome pour trouver un nouveau point de chute dès cette saison restera vraisemblablement vaine selon les informations de L'Equipe. En cause, il y aurait notamment le salaire pharaonique du coureur britannique. En question, il y a surtout son statut désormais ébranlé au sein de l'équipe Ineos et son rôle sur le prochain Tour de France. Avec notre journaliste Christophe Gaudot, voici un éclairage sur les zones d'ombres qui entourent l'avenir du quadruple vainqueur de la Grande Boucle.

Chris Froome en conférence de presse, en marge de l'UAE Tour (février 2020) Crédits Getty Images

