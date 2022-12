CE QUI NE FALLAIT PAS MANQUER ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Coupe du monde : Le Brésil fait danser la Corée pour filer en quarts

Ad

C'était une soirée idéale pour le Brésil. Les Auriverde ont bouclé l'affaire en 45 minutes face à une Corée du Sud dépassée . En 36 minutes plus exactement puisqu'il y avait 4 à 0 à ce moment-là. Et si la seconde période a été moins aboutie, les Brésiliens ont marqué les esprits (4-1) ce lundi soir. Cerise sur le gâteau : le retour de Neymar, buteur sur penalty, s'est déroulé à la perfection. La Seleçao défiera la Croatie en quart de finale vendredi.

Omnisport Rendez-vous avec l'Angleterre, gros coup du Racing et surprises à venir ? Le plateau du jour HIER À 05:48

2. Basket, NBA : Leonard, le retour parfait

Si Boston a signé une septième victoire en huit matches en s'imposant à Toronto (110-118) avec 31 points et 12 rebonds de Jayson Tatum, Dallas a fait tomber Phoenix (130-11) dans le sillage de Luka Doncic (33 pts). De retour après avoir raté six rencontres, Kawhi Leonard (16 pts) a lui inscrit le panier de la victoire au buzzer avec les Clippers contre Charlotte (119-117) alors que les jeunes Rockets ont gâché le retour de James Harden à Houston (132-123) malgré les 39 points de Joël Embiid pour les Sixers.

ET AUSSI...

Football, Coupe du monde : Après le fiasco de la sélection allemande au Mondial 2022 au Qatar et à 18 mois de l'Euro à domicile, le manager de la Mannschaft Oliver Bierhoff a résilié son contrat qui courait jusqu'en 2024.

Football, Coupe du monde : Paulo Bento a annoncé qu'il quittait son poste de sélectionneur de la Corée du Sud, après la défaite en 1/8 de finale contre le Brésil (4-1), une décision prévue depuis "septembre".

Athlétisme : La spécialiste américaine de 400m haies Sydney McLaughlin-Levrone et le perchiste suédois Armand Duplantis ont été désignés athlètes de l'année lors d'une cérémonie organisée par World Athletics,

A ÉCOUTER, LIRE OU VOIR SUR EUROSPORT

J-4 avant un quart de finale de feu entre la France et l'Angleterre en Coupe du monde au Qatar. Avec quelle équipe partir face à l'ennemi anglais ? Faut-il garder le même onze que face à la Pologne et le Danemark ? Quelles sont justement les plus grandes menaces anglaises que les Bleus aient à redouter ? Hugo Lloris est-il une assurance toutes risques face aux Anglais ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier font le point dans le FC Stream Team.

Rabibochés depuis l'Euro 2021, Olivier Giroud et Kylian Mbappé vivent une vraie idylle au Qatar. Sur le terrain, leur association fait des ravages et, en dehors, leur complicité naissante n'est pas feinte. Comme l'explique Martin Mosnier, tous deux ont compris qu'ils avaient beaucoup à gagner de leur entente après cinq ans de relations irrégulières.

Mais que se passe-t-il avec le jeu au pied de Lloris ?

Un petit but - sur penalty - et pas grand-chose d'autre : voilà le bilan des performances de Cristiano Ronaldo après la phase de groupes de ce Mondial. Alors que son capitaine semble peu à peu perdre ce qui faisait sa force, notamment devant le but, le Portugal apprend à se débrouiller sans lui dans le sillage de ses nouveaux leaders, remarque Julien Pereira.

Jean-Baptiste Lafond revient sur le dernier match de la 12e journée de Top 14, ce lundi : un RC Toulon - Racing 92 surprenant, dans "Lafond Dégaine". Autre sujet longuement évoqué dans ce podcast : les questions autour de l'avenir de Damian Penaud, en fin de contrat avec l'ASM. UBB, Toulouse, La Rochelle... ou une prolongation en Auvergne... suspense ! Bonne écoute.

Nommé au mois d'août dernier pour remplacer Vahid Halilhodzic, Walid Regragui a qualifié le Maroc pour les 16es de finale au Qatar. Une performance qui s'inscrit dans la continuité pour le sélectionneur des Lions de l'Atlas, qui a intégré les atouts de ses joueurs en regard de leurs différents parcours. Et il peut rêver encore plus grand face à l'Espagne, mardi à 16 heures.

Mathilde Gros a assumé son statut de championne du monde en remportant le classement général du sprint de la Ligue des champions, ce samedi à Londres. Notre consultant, Arnaud Tournant, voit en la Française "une guerrière qui a pris confiance en elle". L'UCI Track Champions League est à suivre sur les antennes d'Eurosport.

Tournant sur la nouvelle dimension de Gros : "Une guerrière qui assume son statut"

LA QUESTION : Ronaldo va-t-il faire taire les critiques ?

Il fait beaucoup parler de lui depuis quelques semaines mais pas forcément pour ses performances sur le terrain. Buteur sur penalty lors du premier match du Portugal, Cristiano Ronaldo a depuis fait jaser pour son attitude sur le premier but de Bruno Fernandes contre l'Uruguay alors qu'il considérait avoir touché le ballon de la tête. Et contre la Corée du Sud, dans le troisième match de poules de son équipe au Mondial 2022, il s'est fait remarquer pour avoir affiché son mécontentement lorsqu'il a été remplacé. "J'ai vu les images et je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai vraiment pas du tout aimé. Ces histoires doivent se résoudre en interne et c'est ce qui a été fait. Point final sur ce problème", a lancé lundi le sélectionneur du Portugal Fernando Santos. A CR7 de répondre maintenant sur le terrain face la Suisse mardi en huitième de finale, histoire de faire taire les critiques ce qu'il a si souvent su faire tout au long de sa carrière.

(Avec AFP)

Omnisport France-Pologne, Millième de Messi, Gros au firmament : l'actu sur un plateau HIER À 06:56