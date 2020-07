La voie royale du Real, improbable Rosol, 12-0 et joyeux anniversaire : Le plateau du jour

En Angleterre, mais aussi en Espagne, ce jeudi a des airs de fin de saison et de célébration. Ce sera trop tôt pour le Real, ce sera le bon moment pour Liverpool. Il sera question de merveilleux souvenirs aussi aujourd'hui. Vous souvenez-vous où vous étiez il y a vingt ans ? Non ? Et pourtant, si vous réfléchissez bien...

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Premier League : Double occasion manquée

Chelsea,4e, a manqué une belle occasion de s'emparer de la troisième place en Premier League : les Blues ont chuté sur la pelouse de West Ham (3-2) et n'ont pas su tirer profit du faux pas de Leicester, 3e à un point, à Everton (2-1), mercredi lors de la 32e journée. Arsenal a, pour sa part, assuré contre la lanterne rouge Norwich (4-0), grâce notamment à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang.

2. Football – Match amical : Retour du football professionnel en France

Au fond le score importe peu, l'adversaire aussi. Ayant milité en vain pour un redémarrage du championnat, comme ailleurs en Europe, Lyon a choisi d'être mercredi le premier club professionnel depuis mars à rejouer un match de football en France, à huis clos contre une équipe amateur suisse. En stage à Evian, l'OL a organisé un premier galop d'essai contre les modestes joueurs du club suisse de l'US Port-Valais (6e division), battu 12-0 ! L'apport de Reine-Adelaïde et Depay, auteur d'un quadruplé tout comme la recrue, Tino Kadewere sont deux bonnes nouvelles pour un OL qui débutera par une finale de Coupe de la Ligue contre le PSG fin juillet avant son 8e de finale retour de Ligue des champions contre la Juventus Turin.

3. Rugby - Mercato : Tuilagi quitte Leicester

Le club de rugby de Leicester a annoncé mercredi s'être séparé de cinq joueurs, dont le centre international anglais Manu Tuilagi, faute d'avoir trouvé un accord pour leur faire signer un nouveau contrat avec un salaire revu à la baisse. Les quatre autres joueurs ayant quitté les Leicester Tigers sont Kyle Eastmond, Telusa Veainu, Greg Bateman et Noel Reid. Tuilagi, international anglais de 29 ans (44 sélections), né aux Samoa, avait effectué ses débuts avec les Tigers il y a dix ans.

On a aussi retenu pour vous...

Football – Serie A : Très facilement victorieuse de Brescia mercredi lors de la 29e journée (6-0), l'Inter Milan a confirmé sa 3e place en championnat d'Italie et conserve une chance de se mêler à la course au titre.

Football – Liga : L'Athletic Bilbao a battu le Valence CF (2-0) mercredi pour la 33e journée du championnat d'Espagne et remonte provisoirement aux portes de la Ligue Europa, à la 7e place du classement.

La vidéo de rattrapage

Entre 1990 et 2020, Liverpool est resté trente ans sans gagner le moindre titre de champion d'Angleterre. La traversée du désert est terminée mais avec Gérard Houllier, ancien coach des Reds, et Philippe Auclair, correspondant en Angleterre, ont décrypté cette incroyable histoire.

A voir sur Eurosport

Le meilleur des Pyrénées sur le Tour de France, la finale de la Coupe de France 2018 entre les Herbiers et le PSG ou la suite du championnat norvégien avec le match du champion en titre, Molde : voici le programme du jour sur nos antennes.

Le podcast du jour

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1.Football – Liga : Le Real à un pas du titre

Le Barça, en pleine déconfiture, lui laisse la voie libre. En cas de victoire face à Getafe ce jeudi (22h), le Real Madrid, mené par un Karim Benzema stratosphérique depuis la reprise des hostilités, prendrait quatre points d'avance sur son rival catalan. A cinq journées de la fin du championnat, cette avance ressemblerait à s'y méprendre à un avantage décisif dans la course au titre. "C'est mon rôle de dire que l'on n'a encore rien gagné, a tempéré Zinedine Zidane en conférence presse mercredi. C'est la réalité, la vraie." Malgré tout, un succès ce jeudi ouvrirait un boulevard à ses hommes.

2. Football – Premier League : Un choc pour une consécration

Un match sans enjeu mais pas sans émotion. Curieux clin d'œil du calendrier : Liverpool se déplace sur la pelouse de son dauphin, Manchester City, pour fêter son titre de champion d'Angleterre derrière lequel les Reds courraient depuis 30 ans. La fantastique affiche entre les deux places fortes du football anglais sera autant le point culminant, bien que dénué d'enjeu, d'une saison que Citizens mais surtout Reds ont largement dominée et un rendez-vous plein de promesses pour le prochain opus.

3. Football – Euro 2000 : Joyeux anniversaire !

C'était il y a 20 ans tout pile. Sous le ciel orangé de Rotterdam, l'équipe de France s'offrait le plus beau retournement de situation de son histoire pour venir à bout de l'Italie en finale de l'Euro grâce au but en or de David Trezeguet. Pour fêter comme il se doit ce glorieux fait d'arme, nous vous proposons toute la semaine un long format consacré à l'épopée des Bleus. Retour ce jeudi sur cette finale avec un témoignage côté italien. Vingt ans après, nos chers voisins transalpins ne l'ont toujours pas digérée…

4. Tennis – Wimbledon : L'improbable séisme Rosol

Il y a 8 ans, Wimbledon était secoué de toutes parts par le 100e joueur mondial. L'improbable Lukas Rosol terrassait, dès le 2e tour et en cinq sets, Rafael Nadal, quintuple finaliste en titre (pour deux victoires finales). Comme chaque jour cette semaine, nous vous proposons d'égrener le top 100 des matches les plus marquants de l'histoire du tournoi londonien.

