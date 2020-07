Le Real solide leader, Verstappen attendu, champion humilié : Le plateau du jour

Le Real a encore profité du faux pas du FC Barcelone pour consolider sa place de leader du championnat espagnol, Liverpool, champion d'Angleterre a été pulvérisé par Manchester City, Verstappen attendu au tournant lors du Grand Prix d'Autriche... Le week-end arrive, installez-vous confortablement, on vous sert l'actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Liga : Petite victoire pour le Real, mais solide première place

Omnisport Le sport a aussi son mot à dire dans cette vague verte IL Y A 14 HEURES

Le Real Madrid a longtemps peiné. Mais grâce à un penalty de Sergio Ramos en fin de match, la formation de Zinedine Zidane a fini par s'imposer devant Getafe (1-0) mardi. Un succès qui permet au club merengue de prendre quatre points d'avance sur le FC Barcelone en tête du classement et de faire un pas important vers le titre de champion d'Espagne.

2. Football – Premier League : City pulvérise le champion

Liverpool avait manifestement la tête ailleurs après avoir célébré son premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans. La formation de Jürgen Klopp a été balayée par son dauphin et prédécesseur, Manchester City, jeudi à l'Etihad (4-0). L'ancien Red Raheem Sterling, auteur d'un doublé, a été le grand artisan du succès des hommes de Josep Guardiola.

Play Icon WATCH Trente ans de disette et une libération : comment Liverpool a vaincu l'incroyable malédiction 00:14:22

3. Football - Liga : Messi fait machine arrière

Alors qu'il était bien parti pour prolonger son contrat avec Barcelone, il semblerait que Lionel Messi ait changé d'avis. Selon les informations de la Cadena Ser, la Pulga, aurait décidé d'aller jusqu'au bout de son contrat en juin 2021 puis de quitter le club.

On a aussi retenu pour vous...

Football – Ligue 1 : Paulo Sousa a décidé de quitter les Girondins de Bordeaux. Dans la soirée de jeudi, le club au scapulaire a annoncé "prendre acte" de cette volonté.

La vidéo de rattrapage

Sergio Parisse est l'invité de Raphaël Poulain cette semaine. Le 3e ligne centre de Toulon est revenu sur ces occasions manquées de terminer en beauté son aventure en sélection avec l'Italie. Une occasion qui, l'espère-t-il, se représentera d'ici la fin de l'année.

Play Icon WATCH Parisse: "Si pas de covid ou de typhon, j'aimerais jouer un dernier match en Italie avec la Squadra" 00:02:10

A voir sur Eurosport

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Formue 1 - Grand prix d'Autriche : Il y a Hamilton mais aussi Verstappen

Lewis Hamilton (Mercedes) est encore et toujours le grand favori. Mais ce week-end, il ne sera pas plus attendu que Max Verstappen (Red Bull). Pour cette manche inaugurale, le prodige néerlandais a de nombreux atouts dans son jeu.

2. Football - Euro 2000 : La meilleure équipe de l'histoire ?

Le 2 juillet 2000, l'équipe de France remportait l'Euro 2000, au terme d'une finale d'exception et d'un tournoi abouti comme peu d'autres dans l'histoire. Deux ans après le triomphe du 12 juillet 1998, les Bleus sont allés encore plus haut et ont marqué leur ère, au-delà de leur palmarès. Voici le dernier chapitre d'une épopée qui a sacré la meilleure équipe de France de l'histoire.

3. Tennis - Wimbledon : Cigarette, toilettes et regrets éternels

Suite de notre Top 100 des rencontres les plus marquantes du tournoi masculin dans l'ère Open. Nous voilà désormais aux portes des 50 premières positions. Dans les dix matches de ce vendredi, quelques morceaux de bravoure, des pages d'histoire et quelques anecdotes cocasses.

Le Top 100 de Wimbledon Crédit: Eurosport

Omnisport La voie royale du Real, improbable Rosol, 12-0 et joyeux anniversaire : Le plateau du jour HIER À 06:06