Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Premier League : Lacazette sauve les meubles pour Arsenal

"Je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas plus", a en effet pesté ce dernier. Devant au score face à Crystal Palace lundi soir, en clôture de la 8e journée de Premier League, Arsenal a failli tout gâcher en se faisant renverser par Crystal Palace en seconde période. Mais les Gunners ont arraché le match nul dans les dernière secondes grâce à Alexandre Lacazette (2-2), auteur de son premier but de la saison en championnat. Très peu utilisé par Mikel Arteta, l'ancien Lyonnais a gagné du crédit. Et conservé le soutien de Gary Lineker.a en effet pesté ce dernier.

Omnisport Soirée parfaite pour l'OM, gros coup du LOU, l'émergence de Norrie et Badosa : L'actu sur un plateau HIER À 04:52





Alexandre Lacazette Crédit: Getty Images

2. Tennis – Open d'Australie : Djokovic entretient le doute

"Dans toute cette masse d’informations, je ne sais toujours pas si je jouerai à Melbourne". Concernant sa décision de se faire vacciner ou non, il faudra repasser pour savoir. "Je ne vous dirai pas si j'ai été vacciné ou non. Il s'agit d'une affaire privée". Alors que le débat autour de la vaccination a entraîné un conflit entre la ligue et certains joueurs en marge de la reprise de la NBA, allant jusqu'à la mise à l'écart de la star de Brooklyn Kyrie Irving, le tennis y est aussi confronté. Novak Djokovic est resté flou à ce sujet lundi, dans un entretien accordé au site serbe Blic. Alors que plusieurs sources affirmaient que la vaccination serait obligatoire pour disputer l’Open d’Australie en janvier prochain, le Serbe a prévenu :Concernant sa décision de se faire vacciner ou non, il faudra repasser pour savoir.

3. Football – Liga : Le Barça dévoile le nouveau Camp Nou

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le FC Barcelone a dévoilé les images du futur Camp Nou, attendu pour 2025. Le club catalan prévoit ainsi d'investir 900 millions d'euros grâce à un prêt de 1,5 milliards d'euros sur 35 ans… L'installation d'un toit et d'une salle dédiées aux sports d'intérieur sont notamment au programme. La capacité du nouveau Camp Nou devrait être de 110.000 places.

On a aussi retenu pour vous

Tennis – ATP Anvers : Engagé du côté du tournoi d'Anvers, : Engagé du côté du tournoi d'Anvers, Arthur Rinderknech s'est qualifié pour le deuxième tour en battant l'Argentin Federico Delbonis (6-4, 6-4). Il affrontera Dusan Lajovic, qui a battu Richard Gasquet en deux sets (7-6, 6-1).

Football – Ligue 2 : L'AC Ajaccio s'est imposé à Nîmes (2-0), ce lundi soir, en clôture de la 12e journée, pour remonter sur le podium.

Basketball – NBA : Quelque 96% des joueurs de NBA sont désormais vaccinés contre le Covid-19, a déclaré lundi le patron de la ligue Adam Silver.

Les podcasts du jour

Benjamin Thomas était l’invité de Guillaume Di Grazia lundi soir dans Bistrot Vélo, à quelques heures des Championnats du monde de cyclisme sur piste, qui se tiendront dans la semaine à Roubaix (20-24 octobre).

Jean-Marc Dubouloz est l'invité du podcast Ultra cette semaine aux côtés d'Arnaud Manzanini. Il vient tout juste de remporter une épreuve de vélo incroyable et unique au monde : le Sun Trip tour.

La vidéo de rattrapage

Le Top 14 est impitoyable, avec les équipes, avec les joueurs,, avec les entraîneurs. Et comme dans beaucoup de sports, quand les résultats ne suivent pas, ce sont les coaches qui sautent en premier. Pour Jean-Baptiste Lafond, ce triste sort se rapproche de Patrice Collazo, entraîneur d'une équipe de Toulon à la dérive, 11e du championnat qui sera peut-être la première à changer de coach.

Lafond : "Collazo, premier chômeur en puissance"

Ce que vous ne manquerez pas aujourd'hui

1. Football – Ligue des champions : PSG – Leipzig, acte I sans Neymar

Paris retrouve la Ligue des champions. Le club francilien disputera le premier de ses deux matches de rang – dans cette compétition – contre Leipzig, au sortir desquels il pourrait avoir validé sa qualification pour les 8es de finale. Pour cela, il faudra s'imposer deux fois, après le nul inaugural face à Bruges puis la victoire contre Manchester City. Mardi, cela se passera en tout cas sans Angel Di Maria, suspendu, mais aussi Neymar, touché en sélection et trop juste, comme l'a confirmé le club francilien lundi soir.

Pochettino compare son PSG au grand MU : "Ferguson a dû attendre 7 ans avant de gagner un titre"

2. Football – Ligue des champions : Le Real et l'Inter sur le pont, un alléchant Atlético – Liverpool

Outre la rencontre du PSG, on suivra notamment avec attention le choc du groupe B entre l'Atlético Madrid et Liverpool, sur la pelouse du club espagnol. Avec un petit point au compteur, l'Inter Milan sera de son côté déjà dans l'obligation de gagner face au surprenant Tiraspol, tandis que le Real Madrid voudra relever la tête en enfonçant le Shakhtar. Besiktas – Sporting, Brugge – Manchester City, Ajax – Dortmund et Porto – Milan seront aussi au programme.

Mohamed Salah - FC Liverpool Crédit: Getty Images

3. Tennis – ATP Anvers et Moscou : Paire, Mannarino et Simon sur le pont

Plusieurs Français seront sur les courts ce mardi. Du côté d'Anvers, Benoit Paire affrontera Laaksonen (vers 14h30). Du côté de Moscou, on retrouvera Adrian Mannarino, opposé au local Safiullin (10h) et Gilles Simon, qui défiera Djere (14h30). Chez les dames, Alizée Cornet affrontera Voegele à Tenerife.

Omnisport Paqueta, coups francs, Fourcade et marathon de Paris : l’actu sur un plateau 17/10/2021 À 06:07