1. Jeux Olympiques – Ski alpin : Matthieu Bailet 4e puis disqualifié du premier entraînement de la descente, Clarey finalement 5e

Le résultat importe peu, mais les premières sensations sont bonnes dans le clan du ski alpin français. Le premier contact avec la neige de Yanqing a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi avec le premier entraînement de la descente, remporté dans un premier temps par le Suisse Stefan Rogentin. Mais le Suisse et de nombreux autres skieurs - comme Matthieu Bailet initialement quatrième - a été déclassé, pour avoir manqué une porte. Johan Clarey signe finalement le 5e chrono sur une piste qu'il a décrit comme "fun", "bien pensée, mais pas très difficile". Derrière le vainqueur du jour, le Canadien James Crawford, les favoris n'ont pas forcé : Kilde 2e, Feuz 9e, Paris 17e, Odermatt 22e. Prochains entraînements vendredi et samedi.

2. Football - Coupe d'Afrique des Nations : le Sénégal premier finaliste

Le Burkina Faso n'a pas démérité, mais le Sénégal est bien le premier finaliste de la CAN. Tout s'est joué en fin de rencontre avec trois buts dans les vingt dernières minutes signés du Parisien Abdou Diallo (70e), du Marseillais Bamba Dieng (76e) et de Sadio Mané (87e). Pour la troisième fois de leur histoire, les Lions de la Teranga joueront le titre, contre le vainqueur de la deuxième demi-finale Cameroun – Egypte.

3. Tennis – Open d'Australie : les certificats de Novak Djokovic étaient valides pour la justice serbe

Le feuilleton est terminé mais pas de quoi arrêter complètement l'affaire Novak Djokovic. Remis en cause par plusieurs médias, les certificats qu'avait fourni le numéro un mondial pour obtenir une exemption du pass vaccinal afin de disputer l'open d'Australie étaient "valides" a assuré la justice serbe mercredi. Le test positif au Covid-19 effectué le 16 décembre dernier puis celui négatif le 22 décembre étaient authentiques selon le Parquet. La situation pourrait ne pas avoir à se reproduire puisque selon un des biographes de Djokovic, Daniel Müksch, le joueur se serait finalement fait vacciner dernièrement.

Jeux Olympiques - Biathlon : Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet composeront le relais mixte français samedi pour défendre le titre conquis il y a quatre ans en Corée du Sud, a annoncé l'encadrement de l'équipe jeudi. Anaïs Chevalier-Bouchet lancera la course, puis passera le relais à Julia Simon, avant qu'Émilien Jacquelin puis Quentin Fillon Maillet terminent le travail.

Football – Ligue des champions : Selon Le Parisien, il est aujourd'hui quasiment impossible d'imaginer Sergio Ramos, de nouveau blessé au mollet, tenir sa place contre le Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des champions le 15 février. Neymar, lui, est sur le retour assure L'Equipe.

Tennis – Open Sud de France : Jo-Wilfried Tsonga a subi une défaite frustrante au deuxième tour du tournoi de Montpellier, face au Serbe Filip Krajinovic (6-4, 7-6 (2)). De son côté, Gilles Simon a abandonné contre Roberto Bautista Agut à cause de douleurs au dos.

Basketball – NBA : Rien ne va plus pour les Brooklyn Nets, battus pour la sixième fois de rang, cette nuit chez les Sacramento Kings (112-101) avec un match sans de James Harden (4 points, 6 balles perdues). Défaites également pour Denver à Utah qui était pourtant privé de plusieurs joueurs majeurs dont Rudy Gobert, de Dallas à Oklahoma City, de Cleveland à Houston ou encore de Philadelphie contre Washington.

Football – Coupe du Roi : Le Rayo Vallecano s'est qualifié en demi-finale de la Coupe du Roi pour la première fois de son histoire après son succès contre Majorque (1-0), sur un penalty de l'ancien Toulousain Oscar Trejo.

3e épisode des previews du Six nations : après les Anglais et le tenant du titre gallois, voici l'épisode que vous attendez tous, celui sur le XV de France.

Les Previews : la France, enfin à maturité

Sa première étoile, l’équipe de France de football la doit à Aimé Jacquet, ce formidable architecte qui a bâti le plus solide des édifices. Votre Grand Récit audio du jour.

Les réalisateurs de la Grande Boucle ne loupent pas l’occasion de faire des gros plans sur les jambes marquées par l’effort. Mais un détail vous a peut-être échappé. Il n’y a jamais un poil. Savez-vous pourquoi ? "Tu veux une médaille" vous l'explique en 2'30" chrono !

1. Jeux Olympiques – Ski de bosses : Le premier frisson, Perrine Laffont entre en scène (11h00)

C'est sans doute le premier moment important de ces JO de Pékin dans le contingent français. Une de ses plus grandes chances de médaille Perrine Laffont fait ses débuts à la veille de la Cérémonie d'ouverture. La championne olympique en titre est au programme des qualifications. Une formalité sur le papier, un bon moyen de reconnaitre un peu plus la piste et gagner encore en confiance.

"Un tango entre la vie et la mort" : Papadakis-Cizeron, quatre ans qu’ils attendent ce moment

2. Football – Coupe d'Afrique des nations : Cameroun – Sénégal pour une place en finale (20h00)

Dans une CAN qui n'a pas manqué de surprises, la deuxième demi-finale voit deux cadors tenir leur rang. D'un côté, le Cameroun de Vincent Aboubakar, de l'autre l'Egypte de Mo Salah. Un choc tout feu tout flamme pour rejoindre le Sénégal, et la promesse d'un joli spectacle entre deux des principales sélections du continent qui montent en puissance au fil de la compétition.

3. Tennis – Open Sud de France : Monfils, Mannarino, Gasquet, joli programme tricolore (à partir de 13h30)

Gaël Monfils et Adrian Mannarino vont tenter de confirmer leur beau parcours de l'Open d'Australie en passant le 2e tour à Montpellier. Pour Monfils, Mikael Ymer semble un adversaire abordable en soirée. Plus tôt, Mannarino devra se méfier d'un David Goffin en perte totale de confiance et de repère mais au talent certain. Autre Bleu en lice, Richard Gasquet fera face au Coréen Soonwoo Kwon. A noter aussi le match d'Alexander Zverev contre l'Américain Mackenzie McDonald.

