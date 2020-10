Le score final ne reflète pas tout à fait la physionomie de ce match 1 des Finales NBA : les Los Angeles Lakers n'ont laissé absolument aucune chance au Miami Heat comptant jusqu'a 30 points d'avance avant de contrôler en fin de match (116-98). Les Floridiens avaient pris le meilleur départ, pointant à +13 dans le premier quart, avant de prendre un ouragan de plein fouet. Anthony Davis a terminé meilleur marqueur avec 34 points, 9 rebonds et 5 passes alors que LeBron James a été complet (25 points, 13 rebonds, 9 passes). Côté Heat, inquiétude pour Bam Adebayo et surtout pour Goran Dragic, sortis sur blessure. Ce dernier souffre d'une déchirure plantaire selon plusieurs journalistes américains.

2. Football - Ligue 1 - Pas de sanction pour Neymar et Alvaro

La Commission de Discipline de la LFP a pris tout le monde par surprise, décidant de ne pas sanctionner Neymar et Alvaro Gonzalez , accusés d'avoir eu des propos homophobes ou racistes lors du PSG-OM du 13 septembre dernier. " Après instruction du dossier, audition des joueurs et des représentants des clubs, la Commission constate qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisamment probants lui permettant d’établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoires " s'est justifiée la commission.

Ce Real-Madrid-là ne brille pas encore, loin de là, mais il est toujours invaincu en Liga après son succès sur Valladolid, mercredi soir (1-0). A l'Alfredo di Stéfano Stadium, les Merengue ont mis une heure pour trouver la faille et il a fallu l'entrée en jeu de Vinicius Junior pour débloquer la situation (65e). Ce succès permet aux hommes de Zinedine Zidane de monter sur le podium à égalité avec Getafe mais aussi Valence et Villarreal, qui comptent un match de plus.