Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Les Lakers sacrés, LeBron James MVP des finales

Il n’y a pas eu de match mais une sacrée fête. Attendue depuis quelques jours, la victoire des Lakers dans ces finales NBA s’est matérialisée dans la nuit de dimanche avec lundi avec une démonstration face à Miami (106-93) pour boucler l’affaire après le Game 6 (4-2). C'est le 17e sacre pour les Angelenos, record des Celtics égalés. Dans l’affaire, LeBron James aura encore été immense (28 pts, 14 rbds, 10 pds) et aura donc été sacré MVP des finales pour la quatrième fois de sa carrière, la troisième fois avec une équipe différente (Miami, Cleveland et Lakers). Pour le Goat, on ne sait pas. Mais le King, c’est bien lui.

LeBron James et les Lakers, champions NBA 2020 Crédit: Eurosport

2. Football – Ligue des nations : Triste duel France-Portugal

Deux blocs défensifs en place, des offensifs sous oxygène et sans idée et un 0-0 qui ne marquera pas l’histoire. Dimanche, le Stade de France résonnait vide et c’est presque tant mieux que peu de supporters aient assistés à un match aussi ennuyeux que peu pourvoyeurs de réels enseignements. Inquiétude particulière cependant pour le trident offensif français Griezmann-Mbappé-Giroud qui ne semble pas trouver ses marques dans ce nouveau système et donc cette nouvelle animation. De quoi revoir le feu-follet parisien sur un côté ?

Et si l'avenir de Mbappé ne passait finalement pas par l'axe ? "Il est plus dangereux sur l'aile"

3. Rugby – Top 14 : Le LOU se saborde, Pau en profite

Pau, pourtant très mal embarqué à huit minutes du terme et au prix d'un final haletant, a arraché le nul face à Lyon (29-29) dimanche soir en clôture de la 5e journée de Top 14, une nouvelle fois tronquée par les reports. Avec 14 points d'avance, le bonus en poche et sept minutes à jouer, on voyait mal Lyon craquer et Pau revenir. Et pourtant...

On a aussi retenu pour vous

Basketball – ProA : Un troisième joueur de l'Asvel, l'Américain Norris Cole, a été testé positif au Covid-19 et a immédiatement quitté le terrain après 40 secondes de jeu, lors de la rencontre de dimanche entre Villeurbanne et Cholet en Elite de basket.

Football – Ligue des nations : L'Italie, dominatrice, a buté sur une solide Pologne (0-0) dimanche. Si elle pourra regretter les deux points abandonnés en Pologne, la formation de Roberto Mancini étend à 18 matches sans défaite sa série d'invincibilité depuis septembre 2018.

Tout ce que vous devez savoir sur le 13e sacre de Nadal

Juste parce que c’est vous : on vous fait un petit résumé de la finale de dimanche, permettant à Rafael Nadal d’égaler Roger Federer au nombre de titres du Grand Chelem au compteur. D’ailleurs, classe, le Suisse s’est fendu d’un joli message de félicitations. Classe et fair-play, Novak Djokovic l’aura été au moment de reconnaître la supériorité de Nadal, qui n’aura lâché aucun set pour la 4e fois à Roland. Et aura atteint 999 victoires sur le circuit...

Nadal, la 100e de tous les records

La vidéo de rattrapage

Deschamps a créé quelque chose de très fort avec ses joueurs, le match de Pogba est en la preuve

Le tweet à la mode

Ce que vous ne devez pas rater aujourd’hui

1. Formule 1 - GP de l’Eifel : Hamilton-Schumi, histoires croisées

En ce lundi, on ne pouvait pas passer à côté. Vainqueur au Nürburgring dimanche, Lewis Hamilton a égalé la marque de Michael Schumacher et ses 91 victoires en carrière. Un chiffre symbolique qui l’a rempli d’émotion au moment de recevoir le casque de Schumi, des mains de Mick. Mais les parcours des deux hommes sont bien distincts.

2. Cyclisme : Bistrot Vélo revient, Rémi Cavagna invité

Attention, le TGV arrive. Ce lundi, Rémi Cavagna est l’invité de Bistrot Vélo à 17h sur Eurosport. Alors rendez-vous avec le coureur Deceuninck-QuickStep pour évoquer la riche actualité cycliste.

