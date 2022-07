Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme - Mondiaux 2022 : La reine du 100m c'est Fraser-Pryce

Shelly-Ann Fraser-Pryce est éternelle. A 35 ans, la sprinteuse jamaïcaine s'est offert un 5e titre mondial, lundi à Eugene en remportant de main de maître la finale du 100m devant ses deux compatriotes Shericka Jackson (10"73, PB) et la double championne olympique Elaine Thompson-Herah (10"81). Avec un chrono de 10"67, Fraser-Pryce a signé le record des championnats du monde.

Shelly-Ann Fraser-Pryce a décroché un 5e titre mondial sur 100m, lors des Mondiaux d'Eugene. Crédit: Getty Images

2. Athlétisme - Mondiaux 2022 : Scénario invraisemblable sur le 110m haies

Avantagé par la blessure juste avant la finale du champion olympique Hansle Parchment et le faux départ du meilleur performeur mondial de l'année Devon Allen, Grant Holloway a conservé son titre mondial du 110m haies, lundi à Eugene. L'Américain a maîtrisé sa finale en courant en 13"03 pour s'imposer devant Trey Cunningham (13"08) et Asier Martinez (13"17).

Aucun Français n'a passé le cut des demi-finales du 110m haies . Le jeune Sasha Zhoya (20 ans) a fauté d'entrée et terminé à la 5e place (13"47). Pascal Martinot-Lagarde a lui bataillé jusqu'à être quasiment dans le coup à la mi-course mais cela n'a pas suffi. Le Français a terminé a la 4e place mais s'est offert un record personnel sur cette saison (13"40). Just Kwaou-Mathey (22 ans) s'est le plus rapproché de la qualification mais a raté le coche pour seulement 3 centièmes avec son temps de 13"25, record personnel à la clef.

3. Athlétisme - Mondiaux 2022 : Happio en finale avec un record

Une performance qui le place dans la course au podium. Avec le troisième temps des demi-finales, Wilfried Happio s'est brillamment qualifié pour la finale des championnats du monde d'athlétisme sur 400m haies en battant son record personnel en 48"14. Le Français a seulement été devancé dans sa course par le champion olympique et recordman du monde norvégien Karsten Warholm (48"00) apparemment remis de sa blessure contractée début juin.

Wilfried Happio (à gauche) a terminé 2e de sa demi-finale du 400m haies derrière le champion olympique Karsten Warholm. Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Euro 2022 : L'équipe de France connait son adversaire pour les quarts de finale de la compétition, et il s'agit des Pays-Bas. Les tenantes du titre continental ont terminé deuxièmes de la phase de poule dans le Groupe C.

Tennis - ATP Newport : L'Américain - né Français - Maxime Cressy a remporté le premier titre ATP de sa carrière en battant le Kazakh Alexander Bublik 2-6, 6-3, 7-6 (7/3), dimanche en finale du tournoi sur gazon de Newport.

Golf - Barracuda Championship : L'Américain Chez Reavie a remporté son troisième titre en carrière sur le circuit nord-américain dimanche à Truckee en Californie.

La vidéo de rattrapage

La remplaçante de Katoto ? "Diacre a voulu noyer le poisson mais..."

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Euro 2022 : Qui pour remplacer Katoto ?

Les Bleues affrontent ce lundi l'Islande pour leur dernier match des phases de poule. Un match sans grand enjeu pour l'équipe de France, déjà qualifiée pour les quarts mais qui va permettre de répondre à une interrogation : comment faire sans Katoto ? Présente en conférence de presse avant de défier l'Islande (21h), Corinne Diacre n'a pas voulu s'avancer sur le nom de sa remplaçante. A l'inverse, elle s'est amusée à jouer avec les journalistes présents avant de finalement donner un indice. Alors, qui jouera entre Melvine Malard et Ouleymata Sarr ?

2. Cyclisme Tour de France : Jour de repos avant les Pyrénées

Après la troisième journée de repos, le Tour entre mardi dans sa dernière ligne droite. Six étapes dont trois de montagne dans les Pyrénées et un contre-la-montre difficile qui feront le tri dans les prétendants au podium. Vingegaard, Pogacar, Thomas, Bardet, Yates, Quintana, Meintjes, Gaudu, ils sont huit pour trois places. Pas d'étape mais nos journalistes se sont penchés sur les chances des uns et des autres.

3. Cyclisme - Grand Récit : Antoine Blondin, chronique d'un géant du Tour

Il est peut-être le personnage le plus marquant de l'histoire du Tour à ne jamais avoir donné un coup de pédale. Chroniqueur de génie, il a magnifié l'épreuve par sa plume pendant vingt-huit ans. Quarante ans après son dernier écrit et alors que 2022 coïncide avec le 100e anniversaire de sa naissance, retour sur l'inimitable Antoine Blondin.

