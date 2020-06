Mauvaise opération pour le Barça accroché par le FC Séville vendredi soir (0-0). Un résultat décevant qui offre une belle occasion au Real. ManU et Tottenham ont aussi fait match nul (1-1). Pour ce samedi, Eurosport vous invite à vous replonger dans la grève de Knysna mais aussi dans la relation entre Edinson Cavani et les Ultras du PSG. Enfin, deuxième weekend tennis avec l'UTS et l'Adria Tour.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Le Barça ouvre la porte au Real

La reprise ne se passe pas tout à fait comme avait prévu le FC Barcelone. Poussif jusqu'alors mais toujours victorieux, le Barça a concédé un nul embêtant sur la pelouse du FC Séville vendredi soir (0-0). L'équation est désormais simple en tête en tête de la Liga : si le Real Madrid domine la Real Sociedad dimanche soir, il reviendra à égalité de points des Catalans mais deviendra surtout le nouveau leader.

2. Football - Premier League : Pogba était partout et ManU peut le remercier

Entré en jeu à la 63e minute du choc de la 30e journée entre Tottenham et Manchester United, Paul Pogba a montré que la pause lui a été bénéfique. A lui seul, il a métamorphosé des Red Devils en panne d'inspiration et menés par les Spurs après l'ouverture du score de Steven Bergwijn. Omniprésent donc, Pogba a obtenu un penalty sur une faute de Dier à moins de dix minutes du terme. Bruno Fernandes s'est chargé de la sentence (1-1).

Paul Pogba lors de Tottenham - Manchester United en Premier League le 19 juin 2020 Crédit: Getty Images

3. Athlétisme : Eloyse Lesueur assigne la FFA en justice pour mauvaise gestion de ses revenus

Eloyse Lesueur a assigné la Fédération française d'athlétisme devant le Tribunal judiciaire de Paris pour "manquements" dans la gestion de ses revenus et lui réclame "près de 200 000 euros", a appris vendredi l'AFP auprès de la FFA, confirmant une information de France Télévisions. Dans un reportage qui sera diffusé dimanche dans Stade 2 sur France 3, elle explique qu'au moment du décollage de sa carrière en 2008 et de la signature de ses premiers contrats, la FFA lui a proposé de s'occuper de la gestion de ses revenus, mais assure n'avoir "plus rien" aujourd'hui.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Coupe du monde : Knysna comme si vous y étiez

Il y a dix ans jour pour jour, l'équipe de France vivait le moment le plus improbable de son histoire : la grève de Knysna pendant la Coupe du monde 2010. Dans le FC Stream Team, Maxime et Arnaud Ramsay, tous deux envoyés spéciaux en Afrique du Sud, accompagnés de Martin Mosnier, vous replongent dans cette folle histoire.

Knysna, un bus le 20 juin 2010 Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue 1 : Pourquoi Cavani est le chouchou des Ultras du PSG

C'est une certitude : Edinson Cavani va quitter le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si son départ sera effectif au 30 juin ou plus tard s'il termine la Ligue des champions avec son club. Ce dont on ne doute pas en revanche, c'est de la trace que va laisser l'Uruguayen dans l'histoire du club de la capitale. Meilleur buteur du PSG, Cavani a marqué les Ultras parisiens. Notre journaliste Enzo Guerini est allé à leur rencontre pour vous expliquer pourquoi.

Edinson Cavani, après son premier but face à Monaco lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2017. Crédit: Getty Images

3. Tennis : Deuxième weekend pour l'UTS et l'Adria Tour

Après un premier weekend qui a permis aux fans de revoir du tennis, l'Ultimate Tennis Showdown (UTS) et l'Adria Tour reviennent ! Au programme dans le sud de la France, un alléchant Thiem-Gasquet et un Brown-Tsitsipas qui s'annonce spectaculaire. Du côté de l'Adria Tour, qui fait étape à Zadar (Croatie), Novak Djokovic a été placé dans le groupe de Grigor Dimitrov, Borna Coric et Pedja Krstin alors qu'Alexander Zverev sera avec Andrey Rublev, Marin Cilic et Danilo Petrovic.

Le programme sur Eurosport

