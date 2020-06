Le Barça pâle mais leader, Mourinho en guerre, psychologues : le plateau du jour

En attendant le Real Madrid ce mercredi soir, le Barça a fait le service (vraiment) minimum pour reprendre provisoirement le fauteil de leader face à l'Athletic Bilbao (1-0). Du côté de Tottenham, c'est la guerre entre Mourinho et Ndombélé. Ce mercredi, ne manquez sous aucun prétexte pas notre deuxième volet sur le monde du cyclisme professionnel. Bonne journée à tous avec notre plateau du jour.

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Le Barça prend (provisoirement) le trône

Leader l'espace de vingt-quatre heures. Vainqueur de l'Athletic Bilbao (1-0) mardi soir au Camp Nou lors de la 31e journée de Liga, le Barça attend désormais de voir la réponse du Real Madrid, opposé à Majorque ce mercredi soir (22h). Si l'essentiel a été assuré pour Messi and co, le contenu, lui, reste toujours à désirer. Et à vrai dire, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Mais heureusement, Ivan Rakitic a sauvé les meubles en inscrivant son 50e but en Liga (25 avec le Barça, 25 avec le Séville FC).

2. Football - Premier League : Ndombélé ne veut plus jouer avec Mourinho

Le torchon brûle entre José Mourinho et Tanguy Ddombélé à Totenham. Comme révélé par Téléfoot, puis ensuite confirmé par L'Equipe, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais ne souhaite plus évoluer sous les ordres du Special One. Et il lui aurait fait directement savoir en début de semaine. Mardi soir, face à West Ham (2--0), l'international français n'est pas rentré en jeu. Arrivé l'été dernier contre 60 millions d'euros, Ndombélé est désormais prêt à (re)faire ses valises.

3. Basktet - NBA : Jokic (Denver) a contracté le coronavirus en Serbie

Selon les informations d'ESPN, Nikola Jokic (Denver Nuggets) a contracté le coronavirus en Serbie, ce qui retarde son retour aux Etats-Unis où il devait préparer la reprise de la saison NBA prévue en juillet à Orlando en Floride. Le pivot, qui a été testé positif la semaine passée, est asymptomatique et devrait avoir le feu vert pour son retour à Denver d'ici une semaine. Il devra être testé deux fois négatif en 24 heures en Serbie, avant d'être autorisé à voyager.

La vidéo de rattrapage

Après avoir appris que son ami Christophe Dominici ne reprendrait finalement pas le club de Béziers, Jean-Baptiste Lafond n'a pas caché sa déception. Au passage, notre consultant en profite pour glisser un mot à Vincent Moscato.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Cyclisme : Psychologues, préparateurs mentaux, suite de notre dossier consacré à la dimension psychologique du cyclisme professionnel

Après le premier volet sur le stress et la (dé)pression, notre journaliste Benoît Vittek poursuit ce mercredi son dossier sur le monde du cyclisme professionnel. Au menu : psychologues, préparateurs mentaux et entourages. Une dimension mentale prise toujours plus en considération par les équipes du peloton.

2 - Football - Serie A : L'Inter pour confirmer, Atalanta-Lazio pour régaler

Pour les amateurs du Calcio (et pas que), la fin de journée s'annonce intense. A 19h30, l'Inter Milan (3e), vainqueur de la Sampdoria (2-1) dimanche soir, reçoit Sassuolo à Giuseppe Meazza. Avec un objectif : s'imposer pour mettre la pression à la Lazio Rome (2e), qui se déplace sur la pelouse de l'Atalanta Bergame (4e) dans la foulée (21h45). Pour continuer à rêver du scudetto, les hommes de Simone Inzaghi, relégués provisoirement à quatre points de la Juve, devront se défaire de la Dea. Pas la chose la plus simple. De son côté, l'AS Rome reçoit la Sampdoria (21h45).

3 - Basket - NBA : La reprise est-elle vraiment assurée ?

Pour la NBA, la reprise s'annonçait encore tranquille il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, tout ne semble plus si simple. Mouvement "Black lives matter", joueurs qui préfèrent déclarer forfait, augmentation des cas de Covid-19 en Floride : les problèmes sont décidément (très) nombreux pour la Ligue. Tour d'horizon.

Black lives matter, cluster floridien, crainte pour l'avenir : la reprise NBA est-elle assurée ?

