Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Bundesliga : Le Bayern a chuté

Vingt matches que le Bayern Munich n'avait pas perdus toutes compétitions confondues. La belle série a pris fin vendredi soir après plusieurs rencontres où le coup était passé près. Mené 0-2, le Borussia Mönchengladbach a renversé le leader de Bundesliga (3-2) grâce notamment à Jonas Hofmannn, auteur de deux buts et une passe décisive. Si Leipzig domine le Borussia Dortmund ce samedi, il y a aura un nouveau leader.

2. Tennis - Open d'Australie : Moutet s'interroge, Nadal et Djokovic en quatorzaine à Adélaïde

"Je vois que tout le monde est très calme, mais j'ai une question pour l'ATP Tour : nous sommes supposés partir pour l'Australie dans six jours et nous n'avons toujours pas d'information sur le vol, combien il coûtera et quelles seront les conditions de vol". Voilà ce qu'a écrit Corentin Moutet sur Twitter.

L'Open d'Australie démarre le 8 février mais la quatorzaine prévue approche. Puisque Melbourne n'a pas assez de capacité d'accueil, Rafael Nadal et Novak Djokovic mais aussi Serena Williams seront à Adélaïde où ils disputeront une exhibition le 29 janvier.

3. Basket - NBA : Le Jazz fait tomber Milwaukee, nouveau carton pour Curry

Après un début de saison difficile, le Utah Jazz de Donovan Mitchell (32 points, 7 passes) s'est peut-être offert une victoire référence la nuit dernière en battant les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, auteur de 35 points (131-118). Stephen Curry, lui, a encore fait parler la poudre avec 38 unités (plus 11 passes) dans la belle victoire là aussi, des Warriors sur les Clippers (115-105).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - FA Cup : Liverpool opposé à un Aston Villa fortement touché par le Covid-19, s'est qualifié pour les 16es de finale (1-4).

Football - Transferts : L'Olympique de Marseille est en passe de boucler le prêt de Kevin Strootman au Genoa. Les Phocéens devraient prendre en charge une partie de son salaire.

Voile - Vendée Globe : Yannick Bestaven tient toujours la tête du Vendée Globe tôt ce samedi matin, mais son avance sur ses poursuivants se réduit. Il n'a plus que 327 milles marins d'avance sur son dauphin Charlie Dalin.

Le tweet craquage ultime

Vous avez dit carton rouge bêta ?

La vidéo de rattrapage

Aussi impressionnant en deuxième manche qu'en première, Alexis Pinturault a remporté le Géant, ce vendredi. Il s'agit de sa deuxième victoire consécutive dans la discipline, après son succès à Alta Badia. Au général, le Français dispose de 60 points d'avance. Revivez sa seconde manche gigantesque.

Sa 2e manche de feu : revivez le chef-d'oeuvre de Pinturault en vidéo

Le podcast

Maxime Dupuis et Martin Mosnier ont évoqué le titre en Ligue 1 avec le match Lyon - PSG mais aussi Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann et l'équipe de France.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Dix matches et un choc pour le leader

Une fois n'est pas coutume, les dix rencontres de la 19e journée (la dernière de la phase aller), se disputeront en même temps ce samedi soir (21h). Le leader, l'Olympique Lyonnais, peut être champion d'automne s'il tient le choc à Rennes. Sans quoi le PSG, qui reçoit Brest, ou Lille, qui se déplace à Nîmes, peuvent en profiter. L'OM se déplace à Dijon alors que pour son deuxième test, le Nantes de Raymond Domenech affronte Montpellier à l'extérieur.

Le PSG en chantier, Lyon a une gueule de champion

2. Sports d'hiver : Du blanc partout et Pinturault pour une deuxième ?

Grosse journée pour les sports d'hiver ce samedi et tout se passera sur Eurosport évidemment. On débutera dès 10h30 avec la première manche du second géant d'Adelboden où Alexis Pinturault a fait une démonstration. Direction ensuite, la descente dames de Saint Anton (11h45) puis biathlon avec la poursuite dames à Oberhof (12h45). Retour au géant ensuite pour la seconde manche (13h30) et détour par Oberhof pour la poursuite messieurs (14h45) sans oublier bien sûr le Tour de ski.

3. Football - Liga : Le Barça et le Real sur le pont

Le Real Madrid a bien cru qu'il ne pourrait pas se rendre à Pampelune pour affronter Osasuna ce samedi. Cloué au sol à cause des chutes de neige, l'avion des Madrilènes n'a décollé que dans la soirée. Le match, prévu à 21h est cependant toujours menacé. Revenu à cinq points du Real Madrid, le FC Barcelone défie Grenade un peu plus tôt (18h30). Le match entre l'Atlético de Madrid et l'Athletic Bilbao (16h15) devrait, lui, être repoussé puisque l'avion des Basques a dû faire demi-tour pour.

La presse s'enflamme, Koeman temporise : Dembélé enfin en pleine renaissance ?

