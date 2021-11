Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde : Le Brésil officiellement qualifié pour la Coupe du monde au Qatar

Ad

C'est fait pour le Brésil ! La Seleçao a validé son ticket pour la Coupe du monde au Qatar en battant la Colombie 1-0 jeudi, à Sao Paulo, grâce à un but de Paquetà sur une passe de Neymar. La qualification à cinq journées de la fin récompense un parcours quasi parfait pour les quintuples champions du monde, avec 11 victoires en 12 matches, 27 buts marqués et seulement quatre encaissés.

Omnisport Gaston déçu, Lyon renversant, Bleuets attendus : l'actu sur un plateau HIER À 05:59

De son côté, l'Espagne n'a pas manqué de profiter du faux-pas de la Suède jeudi soir en s'imposant en Grèce (1-0) grâce à un penalty de Pablo Sarabia . Cette victoire permet à la Roja de s'emparer de la première place du groupe B directement qualificative pour le Mondial 2022 au Qatar.

2. Tennis - ATP Finals : Les groupes sont connus

Effectué jeudi soir, le tirage au sort du Masters de Turin a dévoilé les compositions des deux groupes . Tenant du titre, Daniil Medvedev se retrouve ainsi avec Alexander Zverev, Matteo Berrettini et Hubert Hurkacz dans le groupe rouge. Novak Djokovic, lui, a hérité d'adversaires plus abordables, du moins au vu de la forme du moment : Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et Casper Ruud dans le groupe vert.

"Finir 7 fois à la place de n°1 mondial ressemble au plus grand record de la carrière de Djokovic"

3. Football - Qualifs Euro Espoirs : Le festival des Bleuets

7-0. Carrément. Opposés à l'Arménie jeudi soir, les Bleuets de Sylvain Ripoll se sont régalés, prenant ainsi deux points d’avance en tête du groupe H devant l’Ukraine dans la course à la qualification à l'Euro Espors. Sofiane Diop, milieu de terrain de l’AS Monaco, a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives. Arnaud Kalimuendo a également réalisé un doublé. C'est Maxence Caqueret (OL) qui avait ouvert les hostilités.

4. Basket - NBA : Les Clippers enchaînent, Gobert brille puis craque

Portés par un excellent Paul George dans le quatrième quart-temps, les Los Angeles Clippers ont battu le Miami Heat (112-109) jeudi soir. C’est déjà la sixième victoire de suite pour les Californiens. Les Indiana Pacers ont fait chuter le Utah Jazz (111-100) à Salt Lake City plus tôt dans la soirée. Rudy Gobert a été exclu.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Coupe du monde : Accroché par l'Irlande (0-0) dans un match nul sans saveur, le Portugal n'est pas encore qualifié pour le Qatar. Ils disputeront une finale dimanche face à la Serbie.

Tennis - Masters Next Gen : C'est fini pour Hugo Gaston à Milan. Touché physiquement aux abdominaux, le Français a concédé jeudi sa troisième défaite en trois matches dans le groupe B de ce Masters Next Gen contre Sebastian Baez en trois sets (4-3, 4-2, 4-2).

Musetti - Gaston, une sacrée baston et un régal visuel : les temps forts en vidéo

Tennis - Masters WTA : L'Espagnole Paula Badosa (tête de série N.7) et la Grecque Maria Sakkari (N.4) ont solidement débuté leur phase de groupe du Masters WTA, en battant la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.1) et la Polonaise Iga Swiatek (N.5), jeudi à Guadalajara.

F1 - Grand Prix de Sao Paulo : Le gros coup dur. Ou même le coup de massue. Selon plusieurs médias, Lewis Hamilton devrait écoper de cinq places de pénalité sur la grille dimanche pour un changement de moteur.

Verstappen préféré des fans, Hamilton déclassé, hype Norris : le sondage-choc expliqué

Football - D1 Arkema : La stupeur est toujours présente au PSG après l'agression dont a été victime sa joueuse Kheira Hamraoui, pour laquelle sa coéquipière Aminata Diallo a été placée en garde à vue. Cette dernière a toutefois été levée jeudi.

A voir et à écouter

Vous avez manqué Tour d'Europe jeudi ? Pas de panique, voici le lien magique ! Dans notre émission, Cyril Morin et ses invités évoquent le cas de Lionel Messi et de la récente polémique entre Leonardo et la presse locale. Nicolas Cougot, fondateur de Lucarne Opposée, revient sur la relation entre la Pulga et l’Albiceleste. Dans la palette tactique, un focus sur la possible équipe utilisée par Xavi au Barça. Côté focus, Romain van der Pluym revient sur la Ligue des Nations ratée par la Belgique et sur la perception qu’on a des Diables Rouges au pays. Enfin, dans l’Actu, c’est l’arrivée de Steven Gerrard qui est décryptée par Ibrahim Mustapha, journaliste Eurosport UK.

Côté podcast, retour de votre rendez-vous "Qui c'est le plus fort ?" ! Avec cette grande question : Quel est le but le plus important de l'histoire de l'équipe de France ? La demi-volée de Pavard, un coup franc de Platini, le but en or de Trezeguet, les deux têtes de Zidane…

Pourquoi le but de Platini en 1981 face aux Pays-Bas est un tournant dans l’histoire des Bleus

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Qualifs Coupe du monde : Italie-Suisse, la finale avant l'heure

Le grand jour est arrivé pour l'Italie et la Suisse, qui s'affrontent au Stadio Olimpico de Rome ce vendredi soir pour un choc qui vaut un ticket pour la Coupe du monde. Les deux équipes, qui comptent le même nombre de points (14), n'ont pas le droit au faux pas, au risque de devoir passer par les barrages. Un mauvais souvenir pour les Champions d'Europe en titre, encore traumatisés par l'élimination face à la Suède en 2017. L'Angleterre, pas encore qualifiée pour le Qatar, n'aura pas le droit à l'erreur face à l'Albanie.

2. Tennis - ATP Stockhholm : Shapovalov-Auger-Aliassime au programme

Après avoir éliminé Arthur Rinderknech, Denis Shapovalov, 18e joueur mondial, affronte son compatriote Félix Auger-Aliassime pour une place en finale à Stockhholm. Un choc qui s'annonce de très haute volée. Dans l'autre demie, un duel 100% américain : Tommy Paul sera confronté à Frances Tiafoe.

3. F1 - Grand Prix de Sao Paulo : Les qualifications à suivre en direct commenté sur Eurosport.fr

Avant la course sprint de samedi, Max Verstappen, Lewis Hamilton et les autres pilotes participeront à la première séance d’essais libres du Grand Prix de Sao Paulo à 16h30 (heure de Paris) ce vendredi, tandis que la séance de qualifications est programmée à 20h. Vous ne manquerez rien en suivant le direct commenté sur Eurosport.fr.

"Le virage N.1 à Mexico, c'est le virage Verstappen par excellence"

Omnisport Le "soft power", ce concept tendance qui bouleverse le monde du sport HIER À 22:38