Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Un huis clos au minimum pour Saint-Etienne

Huis clos total du stade Geoffroy-Guichard jusqu'au prononcé de la mesure définitive", précise-t-elle. La Commission de discipline de la Ligue se réunissait lundi soir en urgence après les débordements survenus à Saint-Etienne vendredi lors de la rencontre face à Angers. Des dizaines de fumigènes avaient été lancés sur la pelouse, retardant le début du match d'une heure. La Commission a annoncé avoir décidé du huis clos au stade Geoffroy-Guichard à titre conservatoire, pendant que le dossier des incidents contre Angers est à l'instruction. "", précise-t-elle.

Les grands récits Le polar de l'Everest : Mallory - Irvine, le mystère du siècle IL Y A 7 HEURES

2. Tennis - ATP Vienne : Murray s'offre un Top 10 mondial

Andy Murray fait parler de lui en cette fin de saison. Vainqueur d'Alcaraz ou Tiafoe ces dernières semaines, le Britannique a fait mieux au 1er tour en Autriche en battant ni plus ni moins que le 10e joueur mondial, Hubert Hurkacz (6-4, 6-7 , 6-3). Après s'être offert la première manche, Murray, ancien numéro 1 mondial, a dû batailler dans la deuxième manche, finalement remportée en 1h08 au tie-break par Hurkacz, demi-finaliste à Wimbledon cet été et qui l'avait déjà battu deux fois en 2021.

Andy Murray à Vienna en 2021 Crédit: Getty Images

3. Basket - NBA : Les Bulls toujours invaincus, les Hornets tombent

Ce sont deux équipes surprises du début de saison : les Chicago Bulls et les Charlotte Hornets. Les deux avaient l'occasion de passer à quatre victoires pour zéro défaite la nuit dernière mais seuls les Bulls l'ont réussi en battant Toronto (111-108) derrière un DeMar DeRozan complet (26 pts, 6 passes, 4 rebonds). Pour les Hornets ce n'est pas passé au bout de la prolongation face à Boston (140-129). Dans les autres matches, Milwaukee a battu Indiana (119-109), les Nets en ont fait de même face aux Wizards (104-90) et Denver a chuté face à Cleveland (99-87).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : L'attaquant de Clermont, Mohamed Bayo, comparaîtra devant le tribunal correctionnel en juin pour "conduite sous l'emprise d'un état alcoolique" et "blessures involontaires".

Football - Serie A : Victor Osimhen a été la cible de cris racistes venus du public pendant le match entre Naples et l'AS Rome (0-0), dimanche au Stadio Olimpico.

Tennis - Coupe Davis : Novak Djokovic et Daniil Medvedev s'annoncent comme les têtes d'affiche de la phase finale de la Coupe Davis. Alexander Zverev et Rafael Nadal n'en seront pas.

Rugby - Tournée d'automne : Virimi Vakatawa est forfait pour la préparation des tests d'automne et remplacé numériquement par un néophyte, l'arrière toulonnais Aymeric Luc, a annoncé lundi la Fédération française de rugby.

Le tweet avancée des travaux

La saison prochaine, il y aura deux Grands Prix de Formule 1 aux Etats-Unis. A Austin évidemment mais aussi à Miami où un circuit est construit autour du Hard Rock Stadium où évoluent notamment les Miami Dolphins en NFL.

La vidéo de rattrapage

Le coup du scorpion et le but de l'année ? Ngonge est prétendant au titre

Le Grand Récit du jour

L'histoire a retenu que Sir Edmund Hillary est le premier homme à avoir atteint le sommet de l'Everest, en 1953. La légende, elle, se demande depuis 1924 si George Mallory et Sandy Irvine ne l'avaient pas précédé. Cette année-là, les deux hommes ont péri lors d'une ultime tentative. Avant, ou après avoir touché le toit du monde ? Chacun a sa conviction. Personne n'a la réponse.

Le podcast du jour

Fred Horny est un skieur de haute volée, catalogué pour beaucoup comme pilote de VTT passionné, mais c’est bien plus que cela. C’est un aventurier sans demi-mesure qui sillonne le monde à vélo. Fred Horny est l'invité d'Arnaud Manzanini cette semaine dans le podcast Ultra.

Ce que vous ne devez surtout pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - ATP Vienne : Tsitsipas et Zverev entrent en lice

Le plateau de l'ATP 500 autrichien est très alléchant cette semaine. Les deux têtes d'affiche que sont Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev débutent d'ailleurs leur semaine ce mardi, respectivement face à Grigor Dimitrov et Filip Krajinovic. A surveiller aussi Félix Auger-Aliassime, Cameron Norrie ou Casper Ruud. Définitivement une belle journée de tennis.

Stefanos Tsitsipas (Indian Wells) Crédit: Getty Images

2. Football - Qualifications à la Coupe du monde 2023 : Nouveau carton pour les Bleues ?

Ce sera à nous de rendre le match facile", Déjà vainqueures faciles de leurs trois premiers matches dans ces éliminatoires à la Coupe du monde 2023, les Bleues affrontent la lanterne rouge du groupe I avec le Kazakhstan (17h). L'occasion d'une nouvelle balade pour les joueuses de Corinne Diacre qui ont inscrit 24 buts depuis le début de ces qualifications ? Peut-être. "", a prévenu la sélectionneuse

3. Football - Arsenal et Chelsea en Coupe, Milan en championnat : belle soirée européenne

Nous sommes mardi, il n'y a pas de Ligue des champions et pourtant on joue dans toute l'Europe ou presque. En Angleterre, place aux huitièmes de finale de Coupe de la Ligue avec les duels entre Chelsea et Southampton et entre Arsenal et Leeds. En Italie, le co-leader l'AC Milan, a l'occasion de prendre seul la tête en recevant le Torino. Tout ce beau monde débutera à 20h45.

