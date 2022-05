1. Football – Ligue 1 : Mbappé, ça se précise

2. Basketball – NBA : Le champion out, Dallas ridiculise Phoenix

3. Football – Serie A : le suspense va durer jusqu'au bout

La lutte pour le titre de champion d'Italie ira à son terme. Dimanche, l'Inter Milan a gardé toutes ses chances de coiffer sur le fil le leader AC Milan lors de l'ultime journée en allant battre Cagliari sur sa pelouse (1-3) grâce à un but de Darmian et un doublé de Lautaro Martinez. Les Nerazzurri comptent deux points de retard sur les Rossoneri, qui s'étaient imposés un peu plus tôt devant l'Atalanta (2-0) avec un but d'anthologie de l'international français Théo Hernandez

Un sprint à six au sommet du Blockhaus. Voici l'épilogue, relativement surprenant, de la 9e étape de ce Tour d'Italie. Et c'est Jai Hindley (BORA - Hansgrohe) qui l'a emporté devant Romain Bardet. Le Français de DSM gagne 8 places au général, dimanche, du 11e au 3e rang. Juan Pedro Lopez (Trek - Segafredo) conserve le maillot rose, pour 12 secondes, devant Joao Almeida. L'arrivée en vidéo.

Pression maximale sur Arsenal. Après la victoire de Tottenham contre Burnley dimanche, les Gunners n'ont pas le droit à l'erreur sur la pelouse de Newcastle (21h00). Désormais reléguée à deux points des Spurs dans la course à la quatrième place, qualificative pour la phase de poules de la Ligue des champions, la formation de Mikel Arteta doit impérativement s'imposer pour reprendre l'avantage sur celle d'Antonio Conte.

Rideau sur Rome. Après la victoire de Novak Djokovic dans la capitale italienne , les derniers réglages à une semaine de Roland-Garros se feront à Genève et Lyon pour les hommes et à Strasbourg et Rabat pour les femmes. En attendant l'entrée en lice de Daniil Medvedev, Richard Gasquet et Benoît Paire seront sur le pont en Suisse ce lundi, tout comme Jo-Wilfried Tsonga, Ugo Humbert, Lucas Pouille et Gilles Simon sur les bords du Rhône. Débuts des matches à partir de 11h00.