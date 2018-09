Le come-back de Mbappé, l'exaspération de Noah, Woods : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, L1 : Monaco coule encore un peu plus à Saint-Etienne

Quatre défaites en huit journées de L1. Six en 10 matches toutes compétitions confondues. Encore battu à Saint-Etienne (2-0), Monaco est à la dérive. Et son match face à l'AS Saint-Etienne en ouverture de la 8e journée de Ligue 1 l'a encore confirmé. L'ASM, qui affronte Dortmund mercredi en Ligue des champions, est 18e. La courbe de forme des Verts est diamétralement opposée. Grâce à un doublé de Wahbi Khazri, l'ASSE a enchaîné un troisième succès de rang et se retrouve provisoirement dauphin du PSG.

2. Basket, NBA : Noah exprime son exaspération

Joakim Noah en a marre de sa situation. Et il a tenu à exprimer son exaspération. "Laissez-moi partir!!! Qu'attendez-vous!!!! Vous ne voulez plus de moi, laissez-moi donc partir!!!", a-t-il écrit sur son compte Instagram. Un message directement adressé aux New York Knicks. Qu'il a ensuite effacé de son compte mais le site spécialisé dans l'actualité des Knicks, Knicks Film School, l'a diffusé. Le pivot voudrait être libéré pour lui permettre de tenter de relancer sa carrière en NBA.

3. Football, Bundesliga : Le Bayern au tapis

Pour l'intérêt de la Bundesliga, on ne s'en plaindra pas : le Bayern Munich a chuté pour la première fois de la saison contre le Hertha Berlin (2-0). Le club de la capitale revient à sa hauteur en tête du classement. Dortmund et Brême, qui se déplacent respectivement à Leverkusen et Stuttgart, pourront eux passer devant le Bayern et le Hertha en cas de victoire ce samedi.

Ce qu’on a aussi retenu pour vous

Rugby, Pro D2 : Mont-de-Marsan a chuté pour la première fois de la saison contre Soyaux-Angoulême (20-16). Mais les Montois gardent leur première place du classement.

Vidéo - Soyaux-Angoulême fait tomber Mont-de-Marsan 01:46

Basket, Mondial 2018 : Les Françaises ont été balayées en quarts de finale par la Belgique (86-65). Les Bleues voient s'envoler leur rêve d'un premier podium au Mondial depuis 1953.

Jeep Elite : Avec 24 points de Ryan Pearson, Dijon a remporté sa troisième victoire en trois matches en s'imposant chez le promu Fos-sur-Mer (61-82).

NBA : Chicago sera privé pour le début de saison de Lauri Markkanen. Blessé à une épaule, l'ailier fort finlandais va manquer six à huit semaines.

Football, L2 : Brest est monté sur la deuxième marche du podium après avoir éparpillé Châteauroux (5-1) à domicile, lors d'une 9e journée marquée aussi par la première défaite de Lorient cette saison, à Orléans (2-0).

Volley, Mondial 2018 : Les demi-finales opposeront le Brésil à la Serbie et la Pologne aux États-Unis, samedi à Turin.

Le tweet qui laisse une impression bizarre

A 36 ans, Tony Parker a fait sa première apparition sous le maillot de Charlotte, vendredi lors d'un match de préparation à la saison 2018-19. Le meneur français a passé neuf minutes sur le parquet et n'a pas marqué lors de la victoire 104 à 97 de sa nouvelle équipe contre Boston.

La vidéo de rattrapage

Invité de "Commission de discipline", l'émission présentée par Mourad Boudjellal tous les vendredis sur Eurosport 2, l'arbitre Laurent Cardona est revenu sur les critiques dont il avait fait l'objet de la part de Bernard Laporte début 2014.

Vidéo - "Je l'ai mal vécu mais ça m'a fait grandir" : Cardona revient sur les critiques de Laporte 01:35

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Golf, Ryder Cup : Woods revanchard

L''Europe, qui a infligé un cinglant 4-0 aux Américains vendredi après-midi, mène 5 à 3 à l'issue de la première journée. Mais les Américains et notamment Tiger Woods sont revanchards. Le Tigre est d'ailleurs de nouveau associé à Patrick Reed pour disputer l'un des quatre doubles ce samedi matin, et ils se retrouveront face à la même paire Fleetwood-Molinari qui les a battus vendredi. La formule pour le samedi matin est celle du "fourballs": les quatre joueurs jouent chacun leur balle et le meilleur score réalisé est pris en compte, à chaque trou.

Tiger Woods à la Ryder Cup.Getty Images

2. Football, L1 : Mbappé de retour, Lyon a encore faim

Après trois matches de suspension, Kylian Mbappé fait son retour en Ligue 1 ce samedi à Nice (17h15). Le PSG, qui a signé sept victoires en sept journées de championnat, va tenter d'en profiter pour signer un grand 8. Dans la soirée, Lyon espère enchaîner une quatrième victoire toutes compétitions confondues contre Nantes, qui va peut-être disputer son dernier match sous les ordres de Miguel Cardoso.

Kylian Mbappé avec le PSG - 2018Getty Images

3. Football, championnats étrangers : Un derby madrilène bouillant

Un mois après la Supercoupe d'Europe remportée par les coéquipiers d'Antoine Griezmann, le Real Madrid et l'Atlético se retrouvent dans un derby bouillant (20h45). Dans l'après-midi (16h15), le FC Barcelone reçoit l'Athletic Bilbao. En Premier League, Manchester United est attendu à West Ham (13h30) alors qu'il y a un beau choc entre Chelsea et Liverpool à 18h30. Enfin, la Serie A s'offre un duel au sommet entre la Juventus et Naples (18h00).

3. F1- GP de Russie : Hamilton veut prolonger sa série

Lewis Hamilton, qui compte quarante points d'avance au classement des pilotes, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dominateur lors des deux premières séances d'essais libres, le Britannique entend continuer d'attaquer. Et veut encore marquer son territoire lors des qualifications (13h50).

4. Rugby, Top 14 : Clermont-Toulon au programme

La 6e journée est marquée par le match entre Clermont et Toulon à 20h45. Après sa première défaite de la saison, le leader clermontois veut se retrouver collectivement. A 15h10, Toulouse reçoit Castres.