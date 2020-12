Paolo Rossi, légende du football italien et héros du Mondial 82, est décédé

Ses six buts lors de la Coupe du monde 1982 resteront la plus belle page de sa carrière, Paolo Rossi est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 64 ans, a annoncé son épouse, Federica Cappelletti. Atteint d'une maladie incurable selon les médias italiens, Rossi avait inscrit six buts lors du Mondial 82 remporté par l'Italie. Ballon d'Or cette année-là, il connaissait l'apogée de sa carrière. Le Corriere della Serra a salué "l'aimable poète" du football".