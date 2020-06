Houssem Aouar ne devrait pas être retenu par l'Olympique Lyonnais cet été alors que Fernando Alonso pourrait lui revenir chez Renault dans un troisième mariage loin d'être raisonnable. Et comme nous sommes mardi, c'est Grand Récit. Celui de cette semaine est consacré à Zlatan Ibrahimovic et à son enfance difficile qui l'a forgé.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Transferts : L'OL ne retiendra pas Aouar

Alors qu'il aurait pu partir l'été dernier, Houssem Aouar avait décidé de poursuivre l'aventure dans son club formateur. Celle-ci pourrait-elle durer un an de plus ? C'est possible si l'on en croit les informations de L'Equipe ce mardi mais ce n'est pas la tendance préférée des dirigeants lyonnais. En effet, selon le quotidien, Jean-Michel Aulas a toujours en tête de faire partir un nouveau joyau cet été. La piste Manchester City était la plus chaude avant l'exclusion des coupes d'Europe. La Juventus est aux aguets.

2. Boxe - Mayweather va payer les funérailles de George Floyd

Un des représentants de l'ancienne star de la boxe, Floyd Mayweather, a annoncé qu'il allait financer les frais funéraires de George Floyd, victime d'un homicide commis par un policier blanc lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis. Il "se mettra probablement en colère contre moi pour avoir dit cela, mais oui, il va vraiment payer pour les funérailles", a déclaré lundi sur ESPN Leonard Ellerbe, président de Mayweather Promotions.

3. Football - Bundesliga : Leipzig de retour sur le podium

Leipzig a repris son bien : détroussé le weekend dernier de sa place sur le podium de la Bundesliga, le RB est remonté sur la troisième marche en l'emportant sur Cologne (4-2), lundi en clôture de la 29e journée. Fébrile au coup d'envoi, Leipzig, d'abord mené, a néanmoins réussi à reprendre ses esprits pour l'emporter grâce à une avalanche de buts, de Patrick Schick, Christopher Nkunku, Timo Werner et Dani Olmo.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Grands Récits - Football : Zlatan, l'essence de la revanche

Zlatan Ibrahimovic est un footballeur à part. Parce qu'il est un type pas comme les autres. Né en 1981 à Malmö, ce fils d'immigrés yougoslaves s'est construit au cœur d'un pays qui n'avait pas de place pour les gars comme lui. Dans l'adversité et après une jeunesse chaotique, Ibra ne s'est jamais renié et a réussi sa carrière sans faire de concession.

Zlatan - Grand Récit Crédits Eurosport

2. Tennis - Roland-Garros : La suite de notre top 50

Après les femmes la semaine dernière, nous vous avons concocté cette semaine le top 50 des matches marquants de l'histoire de Roland-Garros chez les hommes. Après le premier épisode lundi, les rencontres classées de 40 à 31 sont à l'honneur ce mardi. Il y sera notamment question d'une balle de match sauvée par le futur vainqueur du tournoi, au 1er tour et sur un plongeon !

L Top 50 des matches marquants de Roland-Garros. Crédits Eurosport

3. Formule 1 - Transferts : Alonso-Renault, est-ce bien raisonnable ?

Faire revenir un double champion du monde dans une écurie en mal de résultats et en déficit d'image, ça paraît être une bonne idée. Notre journaliste, Julien Pereira a analysé le possible retour de Fernando Alonso chez Renault. Pour lui, certes la marque au losange ferait un joli coup mais l'idée est bien moins sensationnelle qu'elle en a l'air.

