1. Football - Ligue des nations : Nul spectaculaire entre l'Angleterre et l'Allemagne, l'Italie en profite

Folie à Wembley. Après une deuxième période complètement folle, l'Angleterre et l'Allemagne ont dû se quitter sur un nul (3-3) . Dans le même temps, l'Italie s'est imposée en Hongrie (2-0) et s'est donc emparée de la tête de la poule et du troisième ticket pour le Final Four . Les champions d'Europe en titre rejoignent les Pays-Bas et la Croatie, en attendant le Portugal ou l'Espagne.