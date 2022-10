Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde 2022 : Pogba encore touché

Ad

La nouvelle est terrible pour Paul Pogba. Annoncé sur la voie du retour, le milieu français de la Juventus se serait de nouveau blessé selon l'ensemble des médias italiens. La "Pioche", touchée à la cuisse, pourrait manquer une dizaine de jours. "Sa convocation au Mondial est toujours plus incertaine", annonce La Gazzetta dello Sport.

Omnisport Bijou et gâchis, scandale Kyrie et orgie ? Le plateau du jour IL Y A UN JOUR

2. Basketball - NBA : Les Warriors patinent, les Cavaliers cavalent, les Lakers réagissent

Les Lakers ont décroché leur première victoire de la saison, aux dépens de Denver (121-110), dimanche en NBA, où Golden State a concédé un deuxième revers d'affilée chez les Pistons (128-114), Cleveland confirmant son excellent début de saison contre les Knicks (121-108).

3. F1 - GP Mexique : Verstappen seul au monde

Parti en pole et leader quasiment de bout en bout, Max Verstappen (Red Bull) a décroché un nouveau succès, le 14e en 2022, dimanche au Mexique. Il devient donc le seul détenteur du record de victoires sur une saison

Et aussi...

Golf : L'Américain Dustin Johnson, ancien N.1 mondial, a remporté dimanche le championnat par équipe du circuit LIV, organisé au Trump National de Doral (Floride), empochant avec ses trois coéquipiers des "4 Aces" un chèque de 16 millions de dollars.

Gym - Mondiaux : L'équipe de France aura avec Mélanie De Jesus Dos Santos et Carolann Héduit deux représentantes dans la finale du concours général des Championnats du monde de gymnastique, après la deuxième journée des qualifications disputée dimanche à Liverpool.

Football - Ligue 1 : Bien que bousculé par le LOSC, l'Olympique Lyonnais a signé une : Bien que bousculé par le LOSC, l'Olympique Lyonnais a signé une deuxième victoire consécutive en championnat face au club nordiste (1-0), dimanche soir, lors de la 13e journée. Alexandre Lacazette est l'unique buteur de la rencontre.

Rugby - Top 14 : En clôture de cette neuvième journée, l’Union Bordeaux Bègles, qui recevait le RC Toulon, En clôture de cette neuvième journée, l’Union Bordeaux Bègles, qui recevait le RC Toulon, s’est imposée 27-26

Italie - Serie A : La soirée noire pour l'AC Milan. Le club lombard a perdu sa 2e place au classement après sa La soirée noire pour l'AC Milan. Le club lombard a perdu sa 2e place au classement après sa défaite sur la pelouse du Torino (2-1), dimanche soir, lors de la 12e journée. Au classement, le Napoli s'envole.

Tennis - ATP Bâle : Félix Auger-Aliassime est sorti vainqueur du duel face à Holger Rune (6-3, 7-5) dimanche lors de la finale de l'ATP Bâle. Une victoire : Félix Auger-Aliassime est sorti vainqueur du duel face à Holger Rune (6-3, 7-5) dimanche lors de la finale de l'ATP Bâle. Une victoire méritée pour le Canadien

Auger-Aliassime impérial, Rune trop nerveux : Le résumé de la finale

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

C'est donc le grand jour. Ce lundi, à Bercy, débute la première journée du Rolex Paris Masters, et pas mal de Bleus seront au programme. Richard Gasquet affrontera notamment Alex Molcan sur le Central en 3e rotation, alors que Quentin Halys jouera Nikoloz Basilashvili. De son côté, Gilles Simon disputera peut-être son dernier match en carrière contre Andy Murray. Le programme est ici . Enfin, pour ne rien manquer du tournoi, il vous suffit de cliquer ici et vous abonner à Eurosport

On reste sur la petite planète de la balle jaune. Dimanche, Daniil Medvedev a remporté son 2e trophée en 2022, après l'ATP 250 de Los Cabos cet été, en disposant de Denis Shapovalov en finale (4-6, 6-3, 6-2). De quoi lui assurer pour le Tournoi des Maîtres, à Turin, dans quinze jours.

Un set accroché puis Medvedev a déroulé

Alors que la Coupe du monde se profile, les incertitudes demeurent quant à la présence de Paul Pogba et Raphaël Varane. Didier Deschamps emmènera-t-il les deux ? Un seul ? Ou aucun ? Et si le sélectionneur ne devait en choisir qu'un, lequel devrait-il privilégier ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Cyril Morin ne sont pas d'accord.

Varane - Pogba : quelle absence serait la plus préjudiciable ?

La question du jour : un Français peut-il gagner à Bercy ?

Allez, laissez-nous rêver un peu, non ? Si Cédric Pioline, seul directeur du Masters 1000 de Paris-Bercy, a dû souffler un grand coup en actant les participations de Rafael Nadal et Novak Djokovic, les joueurs français seront en force dans la capitale grâce notamment aux qualifications. Corentin Moutet, qui a battu Geoffrey Blancaneaux en trois sets (6-2, 3-6, 6-4), sera de la partie, tout comme Quentin Galys et Arthur Fils, qui ont réussi à se qualifier.

Au total, il y aura donc six Bleus pour le grand tableau du dernier M1000 de la saison. Nouveau numéro 1 tricolore, Arthur Rinderknech espère bien réaliser un joli parcours. Même chose pour Richard Gasquet. Cocorico, on a envie d'espérer, même si la tâche s'annonce (très) difficile. Alexander Zverev et Nick Kyrgios, potentiellement candidats au titre mais blessés, ne seront pas de la partie. L'ultime joueur français à s'imposer à Bercy ? Jo-Wilfried Tsonga en 2008.

Omnisport Crise des Lakers, Youtubeur exaspérant, Alcaraz - FAA : le plateau du jour 29/10/2022 À 05:51