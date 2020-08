Le grand soir pour Paris, Cornet, duel Démare - Alaphilippe : votre plateau du jour

Le jour que les Parisiens attendent depuis si longtemps est arrivé, ce soir, le PSG affrontera le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions (21h). Alizé Cornet s'est imposée au premier tour de Cincinnati contre Catherine McNally (6-0, 6-4), et le championnat de France se disputera sur le Grand-Champ aujourd'hui. L'actu du jour promet d'être riche, on vous la sert sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue1 : Lille s'en sort bien

Omnisport Séville, Ligue 1, Reprise ATP, C1 féminine : votre plateau du jour HIER À 05:42

Une journée, et déjà au coude à coude. Respectivement 3e et 4e de la dernière saison de Ligue 1, le LOSC et le Stade Rennais se sont neutralisés au stade Pierre Mauroy (1-1), samedi soir. La rencontre aura mis près d'une heure à se lancer, avec une première période marquée par un carton rouge de chaque côté. Les Lillois ont donné le ton jusqu'à un triple changement de Julien Stéphan, qui a conduit à l'égalisation des Bretons.

2. Football - Ligue des champions (F) : Paris et Lyon en demi-finale

Il y aura au moins un club français en finale de la Ligue des champions féminine.Samedi, le PSG a battu Arsenal (2-1) samedi au stade d'Anoeta de Saint-Sébastien alors que les Lyonnaises se sont imposées contre le Bayern Munich (2-1).

3. Basket - NBA : Les Lakers et Bucks prennent la main

Ce fut plus poussif pour les Lakers que pour les Bucks, mais les deux premiers de chaque conférence ont pris l'avantage (2-1) samedi dans les séries qui les opposent respectivement aux Trail Blazers de Portland (108-116) et au Magic d'Orlando (107-121), dans le 1er tour des play-offs NBA.

Et aussi

Tennis - Cincinnati : Entrée en matière réussie pour Alizé Cornet qui s'est imposée au premier tour 6-0, 6-4, face à l'Américaine Catherine McNally. Vénus Wiliams a été éliminée d'entrée par Dayana Yastremska (5-7, 6-2, 7-5).

Tennis - Cincinnati : Pour son grand retour à la compétition depuis neuf mois, le Britannique Andy Murray s'est qualifié samedi pour le 2e tour en battant Frances Tiafoe (7-6, 3-6, 6-1).

La vidéo de rattrapage

A 21 ans, Kylian Mbappé peut devenir ce dimanche en cas de victoire face au Bayern le plus jeune joueur à avoir remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde. Pour y arriver, il devra signer ce match référence en Ligue des champions derrière lequel il court depuis son arrivée à Paris.

Play Icon WATCH Dimanche, Mbappé peut devenir un joueur unique pour Paris et au regard de l'histoire 00:04:11

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football - Ligue des champions : C'est le grand soir

Le PSG a rendu-vous avec son histoire. Après des années de désillusions européennes, le PSG touche enfin du doigt le rêve après lequel il court depuis neuf ans. Arrivé en 2011 avec des ambitions plein la tête et des millions plein les poches, QSI est à un match de valider son projet. Et la France de mettre fin à des décennies de disette.

2. Cyclisme - Championnats de France : Vers un duel Démare - Alaphilippe ?

Arnaud Démare et Julian Alaphilippe sont les deux têtes qui dépassent de la liste des favoris pour le maillot national ce dimanche. Le premier parce qu'il tient une forme resplendissante, le second parce que le profil sied à ses qualités exceptionnelles.

3. MotoGP - Grand Prix de Styrie : Le tour de Zarco ?

Critiqué tout au long de la semaine et jugé responsable de l'accident survenu en Autriche, la semaine dernière, Johann Zarco (Ducati Avintia) a démontré, ce samedi, qui lui en fallait plus pour l'abattre. Le Français a réussi le troisième temps en qualification et envoyé un signal, avant de s'élancer depuis les stands en course…

4. Football - Ligue 1 : Nice, Monaco et Lens entrent en scène

Il y a la Ligue des champions, mais il y a aussi la Ligue des Talents, qui a repris ses droits vendredi. Dimanche, vous pourrez profiter de quatre matches à partir de 13h, une belle mise en jambe avant la C1 : Monaco reçoit Reims (13h), Nîmes, Brest (15h), Lorient affronte Strasbourg (15h) et Nice reçoit Lens (17h).

Omnisport La bombe Messi, reprise de la L1, Lillard, "Big Rom" : l’actu sur un plateau 21/08/2020 À 04:56