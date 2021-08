1. Football - Ligue 1 : Ici, c'est Messi

Elle ne faisait plus aucun doute mais il ne manquait plus qu'elle. L'officialisation de la signature de Lionel Messi par le PSG est arrivée mardi soir , au terme d'une journée où tous les faits et gestes de l'Argentin ont été scrutés, de son départ de Barcelone à son passage furtif au Parc des Princes en passant par son arrivée au Bourget et sa visite médicale. L'Argentin a signé pour deux ans, avec une année supplémentaire. Ce n'était pas un rêve. L'homme aux six Ballons d'Or, au bout d'une quête enfin assouvie du PSG , vient bel et bien nous régaler sur les terrains de Ligue 1 !