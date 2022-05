Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Une 17e finale au bout de la folie pour le Real

Franchement si vous l'avez manqué celui-là… Si à 0-1 à la fin du temps réglementaire en faveur de Manchester City, vous pensiez que le sort du match était réglé, que la finale de Ligue des champions serait 100% anglaise, c'est que vous n'apprenez pas vos leçons. Ce Real Madrid n'est jamais mort, le doublé de Rodrygo (90e, 90e+1) l'a envoyé en prolongation, le penalty de Benzema au paradis (3-1) . La Maison Blanche défiera Liverpool le 28 mai avec pour but, une 14e C1. Magique, irréel, fantastique...

Guardiola, onze ans d'échecs et une soirée de démission

2. Basket - Euroligue : Le Pirée incandescent, Monaco tout près de l'exploit

Présent à Athènes pour ce match décisif du quart de finale de l'Euroligue entre Olympiakos et Monaco, Kevin Durant n'en est pas revenu. Le match n'était même pas terminé quand les supporters grecs ont envahi le terrain pour fêter la qualification des leurs pour le Final Four (94-88) . L'Olympiakos y rejoint l'Efes Istanbul, le Real Madrid et le FC Barcelone. La campagne européenne de Monaco s'arrête là mais qu'elle fut belle pour une première… On en redemande !

3. Basket - NBA : Des Suns diaboliques de précision, le Heat mène 2-0

84,2% en quatrième quart-temps, 64,5% sur l'ensemble du match (record de franchise à la clé), les Phoenis Suns n'ont jamais été aussi adroits et ce sont les Dallas Mavericks qui en ont payé les frais. Les coéquipiers de Chris Paul (28 points, 8 passes) et Devin Booker (30 points), ont fait parler la poudre pour s'offrir un deuxième match dans la série face au Dallas d'un Luka Doncic qui s'est bien battu (35 points, 7 passes). Après ce succès (129-109), Phoenix peut partir dans le Texas l'esprit tranquille. Tranquille comme Miami qui profite toujours de l'absence de Joel Embiid face aux Sixers (119-103). Quatre joueurs ont inscrit 18 points ou plus pour le Heat qui fait le break.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Masters 1000 Madrid : Pas d'exploit pour Lucas Pouille. Opposé à Stefanos Tsitsipas, le Français n'a pas fait le poids face à l'un des favoris (6-3, 6-4)

Football - Ligue Europa Conférence : Des frictions entre supporters ont émaillé la soirée mercredi sur le Vieux-Port de Marseille, à la veille de la demi-finale retour entre l'OM et le Feyenoord Rotterdam, conduisant à sept interpellations.

: Des frictions entre supporters ont émaillé la soirée mercredi sur le Vieux-Port de Marseille, à la veille de la demi-finale retour entre l'OM et le Feyenoord Rotterdam, conduisant à sept interpellations. Football : Le maillot que portait Diego Maradona quand il a crucifié l'Angleterre lors d'un match de légende de la Coupe du monde 1986 a été adjugé pour près de 9,3 millions de dollars chez Sotheby's, battant tous les records.

: Le maillot que portait Diego Maradona quand il a crucifié l'Angleterre lors d'un match de légende de la Coupe du monde 1986 a été adjugé pour près de 9,3 millions de dollars chez Sotheby's, battant tous les records. Tennis - WTA Madrid : Ons Jabeur, a été la première qualifiée pour les demi-finales du tournoi après sa nette victoire 6-3, 6-2 face à Simona Halep, ex-N.1 mondiale aujourd'hui 21e.

: Ons Jabeur, a été la première qualifiée pour les demi-finales du tournoi après sa nette victoire 6-3, 6-2 face à Simona Halep, ex-N.1 mondiale aujourd'hui 21e. Basket - Betclic Élite : Villeurbanne s'est imposé (96-86) sur le parquet de Gravelines, mercredi soir en clôture de la 32e journée, un neuvième succès consécutif qui lui permet de prendre la tête du classement.

: Villeurbanne s'est imposé (96-86) sur le parquet de Gravelines, mercredi soir en clôture de la 32e journée, un neuvième succès consécutif qui lui permet de prendre la tête du classement. Rugby - Top 14 : Le centre international de l'ASM Clermont, Wesley Fofana, sorti samedi sur blessure lors du match contre le Stade français (29-26), a été opéré en début de semaine du tendon du biceps droit.

Le tweet signe du destin ?

La vidéo de rattrapage

Les podcast du jour

Ce que vous ne devez absolument pas manquer ce jeudi

1. Ligue Europa Conférence : Une 6e finale européenne pour l'OM ?

La tâche n'est pas simple mais dans son Vélodrome, l'Olympique de Marseille n'a pas le droit de ne pas y croire. Battu 3-2 à l'aller par Feyenoord après avoir franchement offert des buts aux Néerlandais, l'OM a 90 minutes pour inverser la tendance chez lui (21h). Un succès par deux buts d'écart enverra les Phocéens disputer une 6e finale européenne, la première dans la toute nouvelle Ligue Europa Conférence.

Arkadiusz Milik, Dimitri Payet, Bamba Dieng : qui Sampaoli va-t-il choisir ? Crédit: Marko Popovic

2. Football - Ligue Europa : La France soutient le RB Leipzig

Demi-finale aussi en C3 ce jeudi soir. Vainqueur à l'aller (1-2) sur la pelouse de West Ham, l'Eintracht Francfort est favori pour le match retour (21h). C'est surtout l'autre demi-finale, opposant les Glasgow Rangers au RB Leipzig (1-0 à l'aller en faveur des Allemands) qui intéressera le football français. Actuels 5e de Bundesliga, les coéquipiers de Christopher Nkunku pourraient permettre au 3e de L1 de ne pas passer par des tours préliminaires en Ligue des champions. Pour ce faire, ils doivent remporter la Ligue Europa et terminer dans les quatre premiers en championnat.

3. Tennis - Masters 1000 Madrid : Des retrouvailles pour Djokovic et Murray

Djokovic - Murray, 37e du nom. Cinq ans après leur dernier affrontement, le Serbe et le Britannique se retrouvent en 8es de finale à la Caja Magica de Madrid (12h). Djokovic, qui mène par ailleurs 25-11 dans le duel, partira favori. La journée s'annonce superbe dans la capitale espagnole puisque Rafael Nadal défiera lui David Goffin et qu'Alexander Zverev (contre Lorenzo Musetti), Stefanos Tsitsipas (face à Grigor Dimitrov), ou encore Carlos Alcaraz (opposé à Cameron Norrie) seront sur les courts.

Est-ce le vrai coup d’envoi de la saison sur terre battue ?

