1. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : la rentrée manquée des Bleus

2. Tennis - US Open : Tsitsipas et Medevedev qualifiés, scène surréaliste sur le Louis-Armstrong

Cela ne vous aura probablement pas échappé, des pluies diluviennes se sont abattues sur New York, provoquant la longue interruption du match entre Diego Schwartzman et Kevin Anderson sur le court Louis-Armstrong… pourtant couvert . La météo n'a pas empêché les qualifications de Stefanos Tsitsipas , Andrey Rublev, Naomi Osaka ou Sloane Stephens, et les éliminations d'Arthur Rinderknech Caroline Garcia ou Casper Ruud. Qualifié, Daniil Medvedev a signé ce qui restera comme l'un des points les plus spectaculaires et improbables du tournoi. Jugez plutôt.