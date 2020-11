1. Cyclisme - Tour de France : On connaît le tracé de la Grande Boucle 2021

Fruit de commentaires en tout genre, le tracé du Tour de France 2021 s'est dévoilé ce dimanche. Avec un grand départ de Bretagne, la Grande Boucle, si elle le peut, renouera avec la ferveur populaire. Fait important à noter, deux contre-la-montre, pour 58 kilomètres au total, jalonnent un parcours, de l'avis de tous, moins montagneux que ses devanciers de 2019 et 2020. Deux ascensions du Mont Ventoux et des Pyrénées musclées sont néanmoins au programme.

Ce Stade Toulousain était trop limité et trop diminué, privé de ses internationaux, pour espérer résister à Jean-Bouin face à l'ennemi, le Stade Français. Au bout d'un quart d'un quart d'heure de jeu, le score était déjà de 21-0 en faveur des Parisiens. La timide réaction toulousaine n'aura donc pas suffi et le score final est lourd (48-14). Au classement, le Stade Toulousain voit Clermont et La Rochelle, vainqueur de Pau dimanche (24-35), le devancer. Le Stade Français occupe le 6e rang.