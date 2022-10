1. Football - Ligue 1 : Les stars parisiennes au rendez-vous

2. Football - Liga : Lewandowski libère le Barça

La trêve internationale est passée par là, mais le FC Barcelone n'a pas perdu le rythme. Les Blaugrana ont décroché un sixième succès d'affilée en championnat en venant à bout du Real Majorque (0-1 ). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Robert Lewandowski , auteur d'un sublime enchaînement qui lui permet, en plus, de creuser encore un petit peu plus l'écart avec Borja Iglesias et Iago Aspas en tête du classement des buteurs de Liga. Les Catalans prennent provisoirement la première place du classement.