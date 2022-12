Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde : France-Argentine en finale

L'équipe de France n'a pas connu le même sort que l'Espagne et le Portugal face au Maroc. Victorieux des Lions de l'Atlas grâce à des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani, les hommes de Didier Deschamps joueront la finale dimanche contre l'Argentine, un adversaire qu'ils avaient battu en huitièmes du Mondial 2018.

2. Football - Brésil : Neymar prêt à faire une pause ?

L'Equipe révèle que le Parisien pourrait faire une pause avant éventuellement de revenir pour la Copa America 2024. Apparu très marqué après l'élimination du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde face à la Croatie, Neymar a fait planer le doute vendredi dernier sur son avenir en sélection . Ce jeudi,révèle que le Parisien pourrait faire une pause avant éventuellement de revenir pour la Copa America 2024.

3. Basket-ball - NBA : Jokic exceptionnel, Curry se blesse

Nikola Jokic, double-MVP en titre, a sorti une performance fantastique en compilant 43 points, 14 rebonds, 8 passes et 5 interceptions lors de la victoire des Denver Nuggets contre les Washington Wizards (141-128). Mauvaise nouvelle en revanche pour Stephen Curry qui s'est blessé contre les Pacers.

Et aussi…

Football - Justice : Un an et demi après la création de la : Un an et demi après la création de la Super Ligue , la Cour de justice européenne livrera de premiers indices, jeudi, sur sa lecture du conflit autour de cette éphémère compétition, qui avait failli faire imploser le foot européen.

Handball - Ligue des champions : Coup de froid dans la capitale. : Coup de froid dans la capitale. Le PSG a été battu à domicile par Magdebourg (37-33) à l'issue d'une seconde période mal maîtrisée, mercredi lors de la 10e journée de Ligue des champions, manquant ainsi l'occasion de faire un grand pas vers les quarts de finale.

Le PSG a fini par craquer : Le résumé de sa défaite devant Magdebourg

Basket-ball - Euroligue : Pas de nouvel exploit pour Monaco. Six jours après avoir dominé le Real Madrid, la Roca Team a été battu par Barcelone (63-69) mercredi soir, dans sa salle Gaston-Médecin lors de la 13e journée d'Euroligue. Ce jeudi soir, l'ASVEL reçoit l'Olympiakos (21h).

Ski-alpin - Coupe du monde : Après Val d'Isère le week-end dernier, place désormais à l'épreuve de Val Gardena (Italie) pour la descente messieurs à vivre à partir de 12h sur Eurosport. Marco Odermatt tentera de creuser l'écart en tête du classement de la Coupe du monde.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Football : Le debrief de France-Maroc et décryptage de la finale

Dimanche à 16h, la France disputera la finale de la Coupe du monde au Qatar face à l'Argentine. Une finale rêvée à bien des égards, mais avant, retour sur la demi-finale remportée par les Bleus face au Maroc au stade Al-Bayt (2-0) avec nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis dans le FC Stream Steam.

Rugby : El Clan, la folie des Puccio à l'honneur des Grands Récits

Dans une Argentine meurtrie par la dictature, Alejandro Puccio n’était pas seulement l'ailier de San Isidro et des Pumas. Il a aussi participé aux enlèvements menés par son clan pour extorquer de riches familles dans les années 1980. Une histoire à retrouver dans Les Grands Récits d'Eurosport

Rugby : Boudjellal répond à Oudéa-Castera sur l'affaire Laporte

Alors que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a réclamé le départ de Bernard Laporte de la présidence de la FFR après sa condamnation à deux ans de prison avec sursis mardi, l'ancien président du RCT lui a répondu dans l'émission Mourad de Toulon.

"Madame la Ministre, c'est bien connu, dès qu'un homme politique est mis en examen, il démissionne"

Biathlon : Fillon-Maillet en piste au Grand-Bornand

Alors que Johannes Boe plane sur le classement général et semble intouchable, Quentin Fillon Maillet espère que ce week-end savoyard lui permettra de définitivement lancer la machine cette saison. Car après cinq courses, il n'a toujours pas décroché le moindre podium.

Formule 1 : Vasseur sera-t-il l'homme de la situation chez Ferrari ?

Après le départ de Mattia Binotto au début du mois, Ferrari a débauché Frédéric Vasseur chez Alfa Romeo pour le remplacer. Le dirigeant français sera-t-il couronné de succès ? Décryptage de notre journaliste Julien Pereira

La question : Messi en route vers un huitième Ballon d'Or ?

Outre la finale France-Argentine, le Ballon d'Or 2023 pourrait peut-être se jouer dimanche entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, les deux stars de l'Albiceleste et des Bleus, qui trônent en tête du classement des buteurs du Mondial 2022 (5 buts chacun). La Coupe du monde est la plus grande de toutes les compétitions, ainsi une éventuelle élimination du PSG en Ligue des champions au coeur du printemps pourrait ne pas avoir d'incidence sur les votes à l'automne prochain.

Car outre la Coupe du monde, Lionel Messi effectue un très grand début de saison avec le Paris Saint-Germain comme le prouvent ses statistiques : 12 buts et 14 passes décisivies toutes compétitions confondues. De plus, La Pulga réalise sûrement l'une de ses meilleures Coupes du monde après 2006, 2010, 2014 et 2018.

