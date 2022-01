Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Le PSG facilement en 8es, Mbappé voit triple

Ad

Le PSG n'a pas tremblé face à Vannes (N2) au Stade de la Rabine lundi soir pour venir à bout des amateurs bretons (0-4) . Un triplé de Mbappé en 17 minutes a notamment douché tout espoir d'exploit pour les locaux, qui ont au moins pu se réjouir d'une ambiance de fête malgré la jauge fixée à 5 000 personnes. Du côté parisien, les jeunes Xavi Simons et Edouard Michut, titulaires au coup d'envoi, ont marqué des points importants

Omnisport L’OM appliqué, Brown déchaîné, le PSG fait sa rentrée : L’actu sur un plateau HIER À 06:02

Une demi-heure pour se mettre en rythme, puis Paris a déroulé : le résumé de Vannes - PSG

2. Tennis - ATP CUP : La France pas assez armée pour inquiéter l'Italie

Deuxième rencontre et deuxième défaite pour les Bleus à Sydney. Après le revers contre la Russie (1-2), la France n'a cette fois pas fait le poids face aux favoris Italiens (0-3). Sinner a d'abord écoeuré Rinderknech (6-3, 7-6), avant que Berrettini ne valide le succès transalpin face à Ugo Humbert (6-4, 7-6). Le double Martin-Roger-Vasselin n'a même pas pu sauver l'honneur malgré des balles de match sauvées au second set, en s'inclinant dans la manche décisive. La France est éliminée de la compétition.

Matteo Berretini après son succès face à Ugo Humbert (6-4, 7-6) à l'ATP Cup Crédit: Getty Images

3. Basketball - NBA : Morant plus fort que les Nets, Chicago toujours leader, Young pour la gloire

Les Memphis Grizzlies et l'irrésistible Ja Morant (36 pts, 8 passes) ont marqué les esprits en surclassant Brooklyn sur son parquet lundi en NBA (118-104), au nez à la barbe de Kevin Durant et James Harden, dépassés par la fougue du jeune meneur. Les Chicago Bulls et DeMar DeRozan en ont profité pour accentuer leur domination à l'Est, grâce à leur 8e succès consécutif sur Orlando (102-98). Trae Young a signé une performance majuscule avec Atlanta (56 points), sans pouvoir arracher la vcitoire face à Portland. Côté français, Rudy Gobert a bien aidé le Jazz vers le succès à la Nouvelle-Orléans (115-104) grâce à un nouveau double-double (10 pts, 17 rebonds).

On a aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Manchester United a mal débuté 2022 en concédant une nouvelle défaite face à Wolverhampton (0-1), lundi soir à Old Trafford, malgré un Cristiano Ronaldo capitaine.

Tennis - ATP Cup : L'Allemagne a facilement gagné son choc contre les Etats-Unis (2-1), grâce aux succès de Zverev sur Fritz (6-4, 6-4), et de Struff sur Isner (7-6, 4-6, 7-5).

Football américain - NFL : Bruce Arians, l'entraîneur de Tampa, espère qu'Antonio Brown, le receveur star de l'équipe suspendu de l'équipe, et dont la carrière a épousé une trajectoire bancale ces dernières années, "se fera aider".

La vidéo de rattrapage

Le coach de Vannes ne regrette rien : "Il y avait trois classes d'écart"

Le tweet qui fait mal (dans tous les sens du terme)

La vidéo pour se mettre dans le bain à un mois des JO

Métamorphose, big air en ville et biathlon à 180 km : découvrez les infrastructures de Pékin 2022

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Jeux Olympiques : A un mois de Pékin 2022, le compte à rebours est lancé !

2. Football : Coupe de France - Un alléchant Lens-Lille pour clore les 16es

C'est l'affiche de ces 16es de finale, et elle vient achever ce tour de Coupe mardi soir. Lensois et Lillois s'affrontent au Stade Bollaert pour obtenir le dernier ticket pour les huitièmes de finale. Les Lillois ont une revanche à prendre dans ce derby, eux qui s'étaient inclinés 1-0 il y a quelques mois en Ligue 1. Le match sera à suivre en intégralité sur Eurosport 2, suivi du tirage complet des 8es de finale. A ne pas manquer !

3. Ski alpin - Coupe du Monde : Shiffrin de retour pour le slalom dames à Zagreb

Mikaela Shiffrin est guérie du Covid-19. L'Américaine fera ainsi son retour à la compétition ce mardi sur le slalom de Coupe du monde de Zagreb. En tête du classement général de la Coupe du monde, Shiffrin portera le dossard N.7 mardi pour le slalom qu'elle a déjà remporté à quatre reprises. Début des hostilités aujourd'hui à midi !

(Avec AFP)

Omnisport Coupe de France, exploit vain de Humbert, Clermont, DeRozan : l'actu sur un plateau 02/01/2022 À 07:02