Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Transferts : Une première recrue pour le PSG version Luis Campos

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée du milieu de terrain portugais Vitinha. A 22 ans, le désormais ancien joueur du FC Porto s'est engagé chez les champions de France avec un contrat de cinq ans, soit jusqu'en 2027. Vitinha sort d'une saison pleine chez les Dragons, avec lesquels il a réalisé le doublé Coupe-Championnat.

2. Saut en Hauteur - Ligue de Diamant : Duplantis ne s'arrête plus

Personne n’avait jamais effacé une telle barre, en plein air, dans l’histoire du saut à la perche. Armand Duplantis s’est envolé à 6,16 mètres ce jeudi à Stockholm, pour décrocher un prestigieux succès, à domicile. "Quelle sensation délicieuse. C'est extra de sauter sur la piste où je m'entraîne, je vis à 10 minutes de là", s’est-il enthousiasmé après sa victoire.

3. Basket - NBA : Durant a demandé à être échangé, contrat record pour Jokic

Neuf mots pour enflammer la "free agency". "Kevin Durant a demandé à être échangé par Brooklyn", selon Shams Charania, l’insider de The Athletic, jeudi. Phoenix et Miami feraient partie des destinations envisagées par "KD", d'après ESPN. Mais ce sont les Nets qui ont la main dans ce dossier. Durant (33 ans) est sous contrat jusqu'en 2026 et il représente une monaie d'échange incommensurable.

Nikola Jokic, élu deux fois meilleur joueur de la saison NBA, va prolonger son aventure chez les Denver Nuggets après avoir signé un contrat record de 264 millions d'euros sur cinq ans, ont rapporté jeudi des médias américains. De son côté, Nicolas Batum, libre cet été, a décidé de rempiler pour deux saisons supplémentaires avec les LA Clippers.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 2 : Selon RMC, la vente de l'ASSE pourrait s'accélérer dans les prochains jours. Les acheteurs potentiels devaient attendre que le bilan comptable de la saison soit clôturé.

Fifagate : Le ministère américain de la Justice a indiqué jeudi qu'il accordait à la FIFA et aux confédérations américaines de football 92 millions de dollars supplémentaires de dédommagement, en plus des 201 millions annoncés en août, au titre de malversations commises par d'anciens dirigeants du foot mondial.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Que le show commence !

C'est (presque) l'heure. A 16h, le Tour de France édition 2022 s'élancera pour le traditionnel contre-la-montre d'ouverture de Copenhague. Qui sera en jaune à Paris sur les Champs-Élysées le 24 juillet prochain ? Tadej Pogacar, titré en 2020 et 2021, remet sa (double) couronne en jeu. Le Slovène, candidat à un triplé, fait face à une concurrence accrue symbolisée par le duo des Jumbo, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. De "Pogi" à Gaudu, tour d'horizon des prétendants au sacre.

2. Tennis - Wimbledon : Parry, Alcaraz, Djokovic... Demandez le programme

Ce vendredi marque le début du troisième tour, avec une Française à l'honneur : Diane Parry, qui ouvrira la journée sur le Centre Court face à la tête de série numéro 3 Ons Jabeur. Novak Djokovic enchaînera ensuite face à Miomir Kecmanovic. Caroline Garcia, elle, clôturera la journée sur le court numéro 3, tandis qu'Ugo Humbert fera de même sur le court numéro 18.

3. Formule 1 - Grand Prix de Silverstone : Hamilton peut-il y arriver ?

Suivez à partir de 14h les essais libres 1 et 2 du Grand Prix de Grande-Bretagne. Lewis Hamilton arrive à Silverstone avec un moral boosté par son podium récemment obtenu au Canada. Sur ses terres, où il a déjà triomphé à huit reprises, peut-il remonter sur la plus haute marche du podium ? Les Fous du Volant l'imaginent volontiers. Retrouvez l'intégralité de l'émission avec Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta en podcast.

